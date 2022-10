Trabajan año tras año soldando cada pieza, ‘encajonando’ e hilando muy fino para que quede lista la obra maestra. Dedicada labor que realizan desde una suerte de anonimato, son sus piezas únicas y talento innato los que hablan por sí solos. Son los artesanos de plata que acaban de ser parte del vigésimo sexto Concurso Nacional Plata del Perú organizado por el Patronato Plata del Perú. Son 66 piezas que han sido parte de esta selección. Tienen su origen en Ayacucho, Cusco, Piura, Ica y Lima. Han colocado en escena sus mejores obras para que sean admiradas y postuladas en tres categorías: orfebrería, filigrana y joyería.

El premio mayor

El mayor reconocimiento, Premio Patronato Plata del Perú, se lo llevó la pieza “Colmena de sueños” de la artesana Amelia Yurivilca. Inspirada en las espirales de las colmenas de abeja, una fuente de vida de la naturaleza retratada con formas orgánicas y asombrosas. Amelia es artesana desde hace 12 años y para ella este oficio es más que un trabajo; es su vida y un modo de reivindicar a sus ancestros.

El premio mayor. La artesana Amelia Yurivilca en coautoría con Roxi Castillo. (Foto: @photo.gec)

“Vengo de familia de tejedores de San Pedro de Cajas, llevo en mi ADN el tejido. Nací en Huasahuasi, Tarma. Es la primera vez que participo y obtengo un reconocimiento y ha sido una experiencia inolvidable. He dictado algunos cursos de tejido en hilos de plata y otros materiales. He participado en coautoría con la diseñadora Roxi Castillo, arquitecta de interiores que ya ha obtenido otros premios”, nos explica. El premio recibido son 15 mil soles y 500 gramos de plata, dinero con el que seguirá trabajando para continuar perfeccionándose.

Obras maestras

Otro de los ganadores es Jaime Brousset, quien obtuvo el primer lugar en joyería. “Me siento muy emocionado, no pensé ganar; cuando me dieron la noticia, me quedé corto de palabras; y bueno, eran varias veces que participaba y siempre he quedado en quinto o en sexto lugar”, comenta.

Su obra maestra fue llamada “Piscis”, inspirada en su esposa, su musa. “La inspiración son dos peces; y me inspiré en mi esposa. Es una forma de homenajear a ella y a las mujeres, porque son emprendedoras, porque al lado de todo varón siempre hay una mujer que lo impulsa”, expresó.

Brousset empezó a los 13 años en el taller de su tío luego de una tragedia familiar. Once años después, abrió su propio taller. Lleva 42 años en este oficio que le ha regalado alegrías, pero también comenta que las autoridades muchas veces no ven el valor de este oficio.

Experiencia. Mauro Rodríguez lleva décadas en la artesanía. (Foto: @photo.gec)

“Lamentablemente, a veces piensan que el artesano es la última rueda del coche y no es así, el artesano sabe muchas cosas, es una persona preparada porque tiene que saber de metales, de químicos. En mi caso, soy licenciado en construcción civil; eso me sirvió mucho en las técnicas que se trabajan; al final no ejercí, pero la carrera me permitió hacer mejor mi oficio”, manifiesta el artesano.

Mauro Rodríguez es el artesano que ganó el primer lugar en orfebrería. Tiene 78 años de edad y ha convertido este oficio en su estilo de vida. Ha concursado en este certamen por 20 años para dejar un legado. “Yo comencé a los 35 años en la plata, producto de mis antepasados. Mis abuelos, mis padres han trabajado en este arte y tal vez fue esto lo que me empujó a seguir con este oficio y lo tomo con mucho gusto. He conocido todas las técnicas, yo puedo trabajar cualquier técnica de lo que concierne a la plata”, dice. Todos sus hijos son profesionales y gracias a este trabajo les pudo costear la carrera.

El próximo año el concurso se realizará en Arequipa

La pandemia y la crisis económica golpean a los artesanos

La pandemia y la crisis económica no solo han golpeado a los restaurantes, el turismo o a los microempresarios, sino también a nuestros artesanos. Este año, la convocatoria para el Concurso Nacional Plata del Perú pudo reunir 66 piezas en comparación con el año pasado, en el que se presentaron 130. La actualidad nacional y mundial serían las razones de peso, según Juan Assereto, presidente del Patronato Plata del Perú.

Comité organizador. Ya se alistan para la próxima edición, que será en Perumin-AQP. (Foto: @photo.gec)

“Estamos acostumbrados a tener más participación, pero este año es entendible. Nos agarró la pandemia. La situación económica del país no está en los niveles esperados. Seguramente esto es lo que ha mermado en esta situación de nuestros queridos orfebres. Nosotros tenemos la suerte y el empeño de haber persistido durante este tiempo ininterrumpidamente, lo hemos hecho a pesar de... y en los años de pandemia”, explicó Assereto.

Afirmó que es importante este tipo de reconocimientos a nivel nacional para que el artesano pueda tener un incentivo para seguir. “La calidad de las piezas es importante porque sigue la tendencia de la mejora constante y permanente de las mismas a través de los años. Hay un incentivo al orfebre que ayuda a mejorar el nivel de la calidad”, comenta.

Una buena noticia es que el próximo año el concurso se realizará en la Ciudad Blanca esperando tener mayor convocatoria. “El próximo año pensamos realizar el concurso en Arequipa. Perumin, que acaba de terminar, volverá a sus años impares y entonces nosotros vamos a llevar nuestras piezas para que se unan a la exhibición ese año”, añadió el presidente del patronato.

La historia del concurso trasciende el presente. Se da con la creación primero del patronato. Cecilia Bákula, organizadora del evento y parte del jurado, nos cuenta los inicios. “El concurso es el brazo del patronato, y este surgió a raíz de una inquietud del ingeniero Alberto Benavides de la Quintana. Desde ese momento, Juan Assereto tomó la posta para organizar este concurso porque el patronato es más antiguo todavía, tiene un aproximado de 32 años”, precisa.

El patronato tocó cada una de las puertas de los artesanos para investigar su técnica, ver sus creaciones y darle difusión. “Cuando empezamos, había 15 personas que conocían la técnica de filigrana. Esta es una técnica en desaparición. Hoy en día son casi 500 artistas que la practican y dentro de esa técnica se ha creado una forma peruana de trabajar, que es el tejido en plata. El hilo de plata se hace de forma manual. Lo procesa, lo lamina, hace los hilos del ancho del cabello y luego lo teje a crochet. Por eso es que el tejido de plata peruano es algo extraordinario”, sostuvo Cecilia Bákula.

Sabía que

El Concurso Nacional Plata del Perú se realiza desde 1997. LLeva 26 ediciones y nunca ha parado, pese a las circunstancias como la pandemia.

El concurso tiene cuatro premios: el primer premio son 10 mil soles con 500 gramos de plata, el segundo premio son 5 mil soles más 500 gramos de plata. Y el tercer premio son 2 mil 500 soles más 500 gramos de plata. Y el premio mayor es el ‘Patronato Plata del Perú’ con 15 mil soles más 500 gramos de plata.

Muchos de los artesanos vienen postulando desde que se inició el concurso. La evaluación y resultados de los ganadores se dieron entre el 13 y 14 de octubre en Interbank de Lince.

La sede del concurso ha sido Lima por tres años consecutivos. El próximo año se realizará en Arequipa.

La idea de los organizadores es colocar a los artesanos peruanos en el foco de la atención. Por ello han pensado que en la próxima edición de Perumin el Concurso Nacional Plata del Perú tendrá un espacio especial. Los artesanos podrán mostrar su arte y talento.

