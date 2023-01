Mauricio Mesones , cantante de música tropical peruana, está más renovado que nunca y trae nuevas sorpresas para este 2023. El músico no solo es uno de los jueces elegidos para entrenar a los mejores participantes de ‘La Voz Perú ’, sino que regresa a los escenarios este 4 de febrero en el Teatro Plaza Norte .

El artista, sin pelos en la lengua, reveló a Perú21 algunos pasajes pocos conocidos que marcaron el inicio de su carrera musical y sus próximos proyectos que tiene para este año.

Mauricio lleva tres años abriéndose paso como solista junto a su ‘partner in crime’ Martín Choy, luego de dejar Bareto, la agrupación de música tropical alternativa de la cual fue vocalista principal desde 2008.

Cultura musical

El compositor conoció su pasión desde muy joven, pues su familia le ayudó a ampliar su cultura musical. “Ellos marcaron mucho en mi descubrimiento de la música”. Su madre es brasilera y su padre peruano, por ende dice tener una personalidad extrovertida y carismática. Sin embargo, no siempre fue así.

Mauricio recuerda que cuando era más joven, sus problemas de conducta generaban canas verdes a los demás, pero llegó la música a su vida y, con ella, una nueva forma de ver el mundo.

“Yo siempre digo que la música me salvó la vida porque era un chico con problemas de conducta. A mí la música me sirvió para canalizar energía y para encontrar un camino. Me ayudó a relajarme y a entender mejor las matemáticas”, señaló el intérprete de ‘Ya me curé'.

Incluso, el cantante se queda sin voz al momento de enumerar a sus referentes en la música que, por supuesto, son peruanos. “La gran mayoría son de música tropical y es la que yo hago. Decirte uno solo sería mezquino”, dice entre risas.

“Empeño y esfuerzo”

El cantante, a diferencia de otros artistas, siempre tuvo el apoyo de sus parientes. Él no vivió el drama familiar y mucho menos la indiferencia. “Estoy agradecido con mis papás porque me han apoyado en el camino de la música y siempre estuvieron contentos con la decisión que tomaba”.

Eso sí, el compositor recalca que la música trae grandes satisfacciones, pero es a base de mucho esfuerzo. “Es una carrera como cualquier otra, que necesita trabajo, empeño y esfuerzo. No hay fines de semana. No hay días festivos, casi siempre celebramos los lunes o los martes”.

Por ello, el 2022 fue un año de arduo trabajo, estuvo en el Estadio Nacional con Gian Marco, también en los 50 años del Grupo 5 y participó en diversos festivales a nivel nacional.

“Con ‘Viaje tropical’ hemos marcado un punto de inicio a cosas nuevas, nuestro trabajo es de largo aliento. Nuestro interés es que en 10 años la gente joven siga haciendo cumbia”, dice el cantante.

De esta manera, viene preparando su segundo disco ‘Viaje tropical 2′, que va a salir a finales de abril, pues “estamos terminando de darle los últimos toques”. Eso sí, no deja de agradecer a su colega y amigo Martín Choy, quien es parte del proyecto.

“Es la persona que yo encontré para hacer música. Es algo muy bonito porque desde que era joven lo admiraba, antes yo lo iba a ver y ahora toca conmigo. Es una de las cosas más bonitas que me dio la vida, poder tocar con las personas que fueron referentes para mí”, sostiene Mauricio.

“Las modas pasan”

El cantante no desaprovechó la oportunidad e hizo una colaboración con Kalé, luego de conocerse en un programa de YouTube, donde los artistas compartieron el escenario interpretando ‘Dígame usted, señorita’ en versión cumbia. Fue tanta la acogida del público, que Kalé y Mauricio sacaron su último single, que espera convertirse en la canción del verano. “Nuestra intención no es hacer cover, sino refrescar la canción con el autor. Al final, las modas pasan”, añade.





Asimismo, Mesones tiene un verano súper proactivo, pues se presentará este sábado 4 de febrero en Teatro Plaza Norte. “Estoy emocionado porque será la primera vez que tocaré ahí y es donde siempre he querido hacerlo”, agregó el cantante. Cabe señalar que, las entradas para su concierto ya están disponibles. Puedes ingresar a la página web aquí .

Mauricio Mesones ofrecerá concierto en Lima el próximo 24 de setiembre. (Foto: Instagram)

Músico, docente y coach de ‘La Voz Perú’

Mauricio Mesones tiene diversas pasiones, una de ellas es la docencia. Él era profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y podía compartir con sus alumnos el conocimiento que le entregaron grandes artistas, pues no hay conocimientos que no se pueda compartir.

“Me gusta compartir los conocimientos que me han entregado, muchas de las cosas que yo pudiera tener y lo que más valoro son los que yo he recibido de boca a boca”, refirió.

El cantante no tiene la fórmula para ser exitoso con la música, pero siempre recomienda a los jóvenes que desean incursionar en ella: ”la constancia, el orden y la perseverancia”, pues son importantes como en cualquier carrera. “No es que haya una fórmula para la música. Si vas a estudiar, es lo mismo para todo”, asegura.

Por ello, sin pensarlo dos veces, el compositor aceptó ser parte de ‘La Voz Perú', pues se juntaron sus pasiones. “Es un programa que quiero mucho porque los chicos que iban a participar eran mis alumnos. Este proyecto va de la mano con la docencia que me gusta mucho y ahora compartiré mi conocimiento a nivel nacional”.

Mauricio Mesones avanza a pasos lentos, pero seguros. Ya dejó de ser el chico problema hace mucho tiempo y ahora está más enfocado en sus proyectos musicales. Por ello, hace poco terminó de grabar la canción de ‘The Lima Major‘, uno de los eventos más importantes de ‘eSports’ (deportes electrónicos en español) que se realizará por primera vez en Sudamérica.