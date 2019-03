Concierto sinfónico con la música de Queen en Lima Plaza Norte

"We are the champions", "Somebody to love", "I want it all" y, por supuesto, "Bohemian Rhapsody" son canciones inolvidables de Queen. Temas que hemos vuelto a recordar en el filme 'Bohemian Rhapsody' que retrató la vida de su legendario líder Freddie Mercury . Un gran talento musical que podremos disfrutar en Queen Sinfónico.

Precisamente la música de la banda inglesa y Freddie Mercury serán interpretados con la orquesta de rock sinfónico Musart en el centro comercial Lima Plaza Norte.

Con más de 30 músicos en escena, cantantes solitas y coros, se ejecutará un concierto de dos horas para dar un recorrido imparable de la carrera de Queen. Un show completo en rock sinfónico.

El concierto se realizará el sábado 30 de marzo, en el teatro de Lima Plaza Norte (cruce de la avenida Tomás Valle y la Panamericana Norte), a las 8 p.m. Entradas en Joinnus.