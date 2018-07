Cada vez que los fanáticos de los cómics y el cine de ciencia ficción del Perú pensaban en el Comic Con , tenían en mente un evento lejano, del que solo se podían enterar a través de diarios y redes sociales.

Pero este año será diferente, pues el encuentro más importante de la industria de superhéroes llega a nuestra ciudad con el Comic Con Lima 2018 .

La convención contará con actores de la saga de Star Wars y el universo de Marvel Comics . Además, participarán cosplayers internacionales y habrá una exhibición de los vehículos más famosos del cine.

Un festival imperdible para los amantes de las viñetas y la fantasía.

Invitados:

Brianna Hildebrand , quien interpreta a Negasonic Teenage Warhead, joven mutante miembro de los X-Men, que aparece en las cintas de Deadpool .

Brianna Hildebrand, actriz de 'Deadpool' (Difusión). Brianna Hildebrand, actriz de 'Deadpool' (Difusión). Difusión

Ray Park , conocido por su papel de Darth Maul , uno de los lord sith de Star Wars . También participó en X-Men como el villano Toad y en 'G.I. Joe: The Rise of Cobra' y 'G.I. Joe: Retaliation' personificando a Snake Eyes.

Ray Park personificó a Darth Maul en el Episodio I de Star Wars y en Han Solo (Difusión). Ray Park personificó a Darth Maul en el Episodio I de Star Wars y en Han Solo (Difusión). Difusión

Daniel Logan , quien participó en ' Star Wars : Episode II - Attack of the Clones' como el joven Boba Fett y dio su voz al cazarrecompensas para la serie animada 'The Clone Wars'. También actuó en 'Sharknado 4: The 4th Awakens'.

Daniel Logan, actor que personificó a Boba Fett en distintas ocasiones (Difusión). Daniel Logan, actor que personificó a Boba Fett en distintas ocasiones (Difusión). Difusión

Bam Margera . Actor y skater que formó parte de 'Jackass', una de las series más populares de MTV, y participó en el reality show Viva la Bam.

Bam Margera, actor y skater que participó en 'Jackass' (Difusión). Bam Margera, actor y skater que participó en 'Jackass' (Difusión). Difusión

Y para celebrar los 25 años de los Mighty Morphin Power Rangers , llegan Steve Cardenas , actor que encarnó al segundo Red Ranger, y Carla Perez , quien interpretó a Rita Repulsa, la villana en la primera saga de los héroes.

Este año se celebran 25 años de 'Power Rangers', programa popular en los años noventa (Difusión). Este año se celebran 25 años de 'Power Rangers', programa popular en los años noventa (Difusión). Difusión

Sobre ruedas:

​Una de las atracciones principales del Comic Con Lima 201 8 es la exhibición de réplicas a escala real de automóviles utilizados en famosas franquicias del cine como el Jeep que recorre Jurassic Park, el batimóvil de Batman v Superman y el DeLorean de 'Volver al futuro'.

La máquina del tiempo de 'Volver al futuro': el DeLorean (Difusión). La máquina del tiempo de 'Volver al futuro': el DeLorean (Difusión). Difusión

Bajo un disfraz

Renombrados cosplayers internacionales llegarán al encuentro de fanáticos de la ciencia ficción. Ellos encarnarán a personajes como Rick de 'The Walking Dead', Harley Quinn, entre otros. Los invitados son Holly Wolf (Canadá), Cecil Garner (EE.UU.) y Laura Gilbert (Australia).

Holly Wolf, ercarnando a Jessica Rabbit, personaje de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (Facebook de Holly Wolf). Holly Wolf, ercarnando a Jessica Rabbit, personaje de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (Facebook de Holly Wolf). Difusión

Estatuas del mago

​Walter Huamán es un artista que, por sus estatuas de celebridades y personajes de ficción que parecen reales por su impresionante nivel de detalle, ha sido bautizado como Walt Wizard. En sus más de 15 años de trabajo, ha creado y vendido sus obras a famosos coleccionistas del mundo. Huamán presentará la exhibición Museo Hiperrealista Walt Wizard con estatuas de personajes como Wolverine, Capitán América, Iron Man, Darth Vader, Batman, Joker, Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Harry Potter, E.T., Jason, entre otros.

Estatua de Wolverine que podrá ser apreciada en en Comic Con Lima 2018 (Difusión). Estatua de Wolverine que podrá ser apreciada en en Comic Con Lima 2018 (Difusión). Walt Wizard

Dato:

- Comic Con Lima 2018 se realizará del 19 al 22 de julio. Entradas desde S/38. Teleticket. Centro de Exposiciones del Jockey Club.