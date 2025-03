Claudio Revatta: “Mi función en el humor es sentar a todos en la misma mesa”

Salía de su casa con la consigna de regresar sin los marcianos que su madre preparaba. Ella le decía que vaya al mercado del barrio, pero él iba 20 cuadras abajo, por el terminal de Fiori, para venderlos todos. También limpiaba pisos por cinco soles o acompaña a sus padres a limpiar casas. Pero sabía que tenía que estudiar para sacar a su familia adelante lo antes posible.

Claudio Revatta se graduó como ingeniero industrial, profesión que lo llevó a grandes corporaciones. Pero lo dejó todo cuando confirmó su talento para la comedia a través de la creación de contenido en plataformas como TikTok, donde hoy tiene más de 600 mil seguidores. También es running coach, emprendedor, maratonista y ahora alista su debut oficial en el stand-up comedy con el show de humor Pituconero, donde reunirá a los personajes que ha creado y que retratan a nuestra sociedad actual. La cita es el 13 de abril, a las 8 p.m., en el teatro Canout. Entradas en Teleticket.

Terminó la universidad y tuvo una nueva consigna: trabajar para pagar las enormes deudas familiares. Pero por esos años, su padre falleció. Finalmente, canceló las deudas en 12 años, hasta 2021. Y ahí comenzó a pensar en él hasta convertirse en quien es hoy.

Llevas cinco años haciendo humor y dices que este show en el Canout es como una suerte de graduación.

Empecé esto por vacilón, porque me fluía; comencé a hacerlo, a pesar de que no tenía mucho tiempo, y fue creciendo. Siempre he sido muy extrovertido, muy chacotero.

¿Antes habías hecho algo de humor?

Nada, yo estaba sentado en una oficina proyectando números, en otra vida. En enero de 2020 subo a TikTok mis primeros videos, que ahora los veo y digo “esa tontería”. Pero ahí empiezo. Y llega justo la pandemia en marzo y eso nos da un poco más tiempo para poder hacer otras cosas. Yo veía muy buena aceptación inicialmente, claro, de mis amigos y mi mamá. Y poco a poco fui creciendo y veía muy buenos comentarios. En 2022 recién empecé a darme cuenta de que esto ya estaba un poquito más allá de ser solo un vacilón. Entonces, cuando comienza alguien por ahí a reconocerme en la calle, yo digo “aguanta”. Y ya en 2023 se dio esto de que a la gente le encantaba el tema de los personajes por distritos.

Imagen

¿Los personajes de hoy ya habían nacido?

Había prototipos. Estaba el del Callao, el que era el bravo, el achorado, pero todavía no era un Bryan; estaba el pituco... Pero cuando comienza a crecer este formato, veo que si quiero jugar con varios distritos tengo que diferenciarlos, al de San Isidro, San Juan de Lurigancho, Callao, etcétera. Y así todos empiezan a tener una identidad, con una ropa específica y comienza a crearse un multiverso dentro de cada uno. Y recién en 2024 empecé a profesionalizar y rentabilizar eso, y me ficha una agencia.

¿Y seguías trabajando como ingeniero?

Seguía y en paralelo tenía dos emprendimientos. Y dije “OK, ahora sí debo hacerlo de manera profesional”. Y después de una conversación interna fuerte (con mi esposa), tomé la decisión de dejar el mundo corporativo en agosto de 2024.

¿Tu esposa no te dijo “no lo hagas”?

No. Me apoyó siempre. Y la agencia es la que me impulsa a hacer este show de stand-up comedy. He sido muy constante en esto, no ha sido de gratis, una chamba bien hecha, bien estructurada, bien disciplinada y sacrificada.

Imagen

¿Por qué estudiaste Ingeniería industrial?

Vengo de una familia con mucha carencia. Mis primeros cuatro años de vida fueron en San Juan de Lurigancho y de ahí me fui a vivir a Independencia. Mi papá trabajaba como conserje y mi mami se cachueleaba. No pudieron estudiar una profesión, siempre se esforzaron mucho para darnos a mi hermano y a mí todo lo que podían.

Vamos a los videos. Alguien desde el lado crítico podría decir que tus personajes refuerzan estereotipos y que eso está mal. Por ejemplo, que el Bryan es muy violento. ¿Qué responder a eso?

La gente ama al Bryan (risas). Lo que pasa es que son perfiles que uno identifica, son cosas que existen. Yo trato de burlarme de eso, burlarme del maleante que cree que puede hacer lo que quiere, burlarme del pituco que se alucina más que los demás. Y mi función principal detrás del humor es sentar a todos en la misma mesa. Por mi vida, tengo amigos del barrio y amigos muy pitucos. Y soy amigo de todos. Yo creo que la gente entiende que es humor. Tanto así que hace unos días me han invitado a la Universidad de San Marcos.

Y tienes el personaje de Rogelia Rojas.

Y la pongo como la tirapiedra, quemallanta. Y esa invitación fue para mí un “bien, lo están entendiendo, saben que es humor, que no hay ninguna intención mala detrás”.

Imagen

¿El humor tiene límites?

Sí. No jugaría con cosas muy sensibles. Y si bien suelto mis lisurillas, no soy vulgar. En el camino me encontré que había muchos niños que me seguían. No lo había concebido como algo familiar, pero es así.

¿Te gustaría entrar a la televisión?

Depende. No es mi sueño. Hacer este show unipersonal está un peldaño más arriba de lo que yo podía soñar.

¿Tu padre qué pensaría de lo que haces hoy?

Estaría muy feliz. Siempre fue hincha de su hijo. Cómo me hubiera gustado verlo sentado en el show...

Autoficha:

-“Soy Claudio Félix Revatta Malpica. Tengo 37 años, nací en Lima. Terminé el colegio en la quincena de diciembre y el 26 del mismo mes di mi examen de admisión en la Universidad de Callao, e ingresé; estudiaba duro. Empecé a trabajar un año antes de acabar la carrera”.

-“He trabajado en logística, en retail. En Cencosud (Wong y Metro), Ripley y estuve nueve años en maquinarias, en Komatsu. Me costó mucho salir de ahí. Tenía buen sueldo, todos los años me aumentaban, utilidades, todo. Por eso me costó la decisión de dejarlo”.

-“Después del show en el Canout queremos hacer una gira. Mi nena nacerá en mayo, mi primera hija, y luego haremos la gira, ya en agosto o septiembre. Quizás me meto a estudiar algo de impro, actuación, según como me vaya llevando la vida. Estoy trabajando bastante, pero porque yo lo decido”.

