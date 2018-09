Claudia Maurtua: "Hacer rock en el Perú es como una gran lotería”

Cantante, guitarrista, especialista en negocios internacionales, profesora y mamá. Son todas las versiones de Claudia Maurtua , todas las “rayas al tigre”, como ella dice, que lleva a cuestas en 40 años de edad. Ella es la voz que comanda, desde hace 20 años, el grupo de rock y metal alternativo Ni Voz Ni Voto, que acaba de publicar un adelanto de su sexto disco 'Circo V.I.P.', que será presentado este sábado en la discoteca The Blood. Hasta mayo estuvo trabajando en una transnacional, que cerró. Claudia entró en la disyuntiva de salir a buscar trabajo en lo que se había especializado o, por fin, tomar las riendas de su destino y apostar decididamente por la música, su pasión. Eligió la segunda opción, algo que había postergado en más de una oportunidad. Hoy, solo se arrepiente de no haberlo hecho antes.



Primero llegó la música. ¿Cómo así?

Existe en mí desde que tengo uso de razón. Recuerdo mucho a mi papá escuchando Abba, los primeros discos de The Beatles. Te hablo del año 85. Y mi mamá venía con toda la onda Javier Solís, Rocío Durcal, Julio Iglesias. Así empezó mi onda con la música. Uno de mis primeros casetes fue el We Are the World. El video me voló la cabeza. Me llamó mucho la atención Cyndi Lauper.



Con todas esas influencias, ¿por qué no fuiste una cantante de pop?

Para mí, la música es un universo. Tienes tus géneros favoritos, pero quien realmente aprecia la música sabe escuchar de todo. No soy fan de Arjona, pero con las clases que doy, me ha tocado un alumno que sí lo es y he descubierto una canción simpática. Como educadora tienes que saber de todo.

Insisto: ¿por qué no fuiste una cantante de pop?

Era el año noventa. Pasaba a primero de secundaria. Era colegio de mujeres. Todas morían por New Kids on the Block. Yo los escuchaba en EE.UU. Detrás de ellos hay compositores capísimos. El pop tiene tantos exponentes. Actualmente, tienes a Ed Sheeran, quien me parece un genio.



Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué inclinó la balanza para quedarte con el rock?

Guns N’ Roses.



El 'Appetite for Destruction', de hecho.

¡Sí! Año 89, fue mi primer disco rockero. Las chicas escuchaban Debbie Gibson, que igual me gustaba, pero el 'Appetite for Destruction' fue: Dios, esta voz, quién es. Y cuando conocí a Walter Cobos (mi esposo), en el 94, encontré un universo que no había escuchado, como las bandas glam.



¿Sentiste la pegada de elegir una música que básicamente estaba dominada por hombres?

No. Yo sabía a lo que me metía, que el rock and roll es un mundo dominado por hombres, en esa época más que ahora. Hay más figuras femeninas y estamos más empoderadas, pero el rock sigue siendo dominado por hombres. Cuando empecé, sobre todo localmente, había chicas, pero la mayoría ligada a estilos más pop y no tan rockeros. Fui de las pocas que salieron con un sonido más estridente. A mí me gusta cantar melódico, pero me gusta la fuerza.



¿Aún es necesario romper con los estereotipos de la mujer siempre de rosado, frágil, ‘señorita’?

La mujer necesita demostrar que puede, independientemente de cuál sea su actitud. El hecho de que una mujer sea fuerte no quiere decir que no sea femenina. O que esté en la obligación de ser femenina. Tenemos que sentirnos que podemos, no para chancar al otro, pero sí para lograr una igualdad. Si te gusta el rosado, úsalo; si te gusta ponerte piercings en toda la cara, hazlo.



El video que acaban de estrenar de "Circo V.I.P." confronta los estereotipos que se imponen. Vemos una bailarina de ballet que realiza su performance con música metal de fondo.

El concepto del disco es que finalmente todo es un negocio y no hay nada que hacer. El arte en su afán de convertirse en un negocio sostenible a veces también cruza la delgada línea entre arte y puro entretenimiento. Esta bailarina del video trata de ganarse a un jurado que al comienzo bosteza. Empieza una performance artística superior, pero no es suficiente. Entonces, revienta globos con el trasero y eso es lo que realmente la gente quiere.



¿A Ni Voz Ni Voto le ha pasado eso?

No hemos llegado a sucumbir en cuanto al estilo. Sabemos quiénes son nuestros fans y nuestros ‘haters’. ¿Hemos cambiado nuestro estilo para llegar a nuevo público? No. ¿Nos hemos adaptado al mundo moderno? Sí. Pero la esencia del arte no cambia.



Me dijiste que la banda había funcionado. ¿Qué significa eso?

En el sentido de que seguimos ahí. No ha funcionado a nivel comercial (risas). Si no, no estaría en mil cosas, pero somos parte de una escena que es una suerte de lotería para hacerla con tu música. Otra historia sería si es que hiciéramos folclor, cumbia o géneros más populares. Pero con el rock es una gran lotería.

Enseñas en School of Rock. ¿Cómo lograr que el aprendizaje vaya más allá de la etiqueta o incluso la parodia, y que se tome en ‘serio’ al rock?

Las canciones de por sí nos dan herramientas y conceptos. Los que hicieron la película dicen que no se basó en la escuela y el dueño de la marca dijo que no iba a demandar a la cinta, porque le convenía hacer conocido el nombre. School of Rock tiene más de 250 sedes en el mundo y acaban de abrir en Lima. Se usan las canciones de rock para finalmente aprender música.

¿Qué te ha enseñado el rock?

Que es una forma genuina de expresión, que es riquísima a nivel de ritmos, progresiones, sonidos y a nivel de lírica.



¿Y qué les enseñas a tus hijos?

Que la música es libre, que finalmente los estilos musicales son variados y que hay que respetar los gustos. Que está bien que nos guste System of a Down o Katy Perry. Ellos escuchan de todo.

AUTOFICHA:

“Nací en Lima. Cumpliré 41 años el 3 de octubre. Estudié secretariado bilingüe, luego empecé a trabajar y por cuestiones de necesitar adaptarme al entorno laboral, estudié Comercio Exterior en ADEX. Después de eso, me dediqué a trabajar en logística y en exportaciones toda mi vida. Pero ya no”.

- “Me dedico a dar clases y al grupo. Pienso que antes debí dedicarle más tiempo a ello. No me atreví porque estaba en mi zona de confort. Hoy me siento mejor, me encanta lo que hago, aunque económicamente no llego ni a cubrir la mitad de lo que ganaba antes (risas)”.

- “Con Cantautoras estamos viendo alistar un videoclip para este año y estamos en conversaciones de sacar un segundo disco para más adelante. Con Ni Voz Ni Voto presentamos el sexto disco este sábado en The Blood (Hernán Velarde 205, Santa Beatriz). Habrá bandas invitadas. Todo desde las 8 p.m.”.