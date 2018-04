Clara Yolks, señorita destino

Hace dos décadas, el escenario musical alternativo local estaba básicamente poblado por hombres. En los últimos cinco años, las estadísticas están cambiando. La movida de cantautoras y músicas en general viene creciendo progresivamente. Afirmándose con el talento de voces como Clara Yolks. “Me siento parte de ese empoderamiento de la mujer en la música actual”, sentencia la cantante de 21 años.

Comenzó reinterpretando a su manera canciones de variado corte como “Santeria” de Sublime, “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson, “Ojos azules” de Manuel Casazola y “Regresa” de Augusto Polo Campos. Todas bajo el faro musical de su productor Bens, quien luego la guio en el camino propio.



“Era una forma de elogiar al artista que me gusta tanto”, argumenta. Y lo interesante fue que no siguió esa senda, que podría ser la más fácil. Apostó por su voz propia. “Yo pensé que mis canciones no eran buenas”, señala.

PRIMERAS PÁGINAS

Aún conserva el cuaderno en el que a los siete años escribía composiciones que compartía solo con sus primos, que podían tratar sobre el juguete que perdió. En esas páginas habita un cancionero personal de unos 20 temas, cuyos retazos hoy confeccionan algunas de las melodías que son parte de su primer disco Viene y va, que publicó el año pasado.

Un álbum fresco, espontáneo, honesto, como ella misma. Oscila entre el folk, rock y pop, en inglés y español. Tiene 11 tracks y ya publicó en videoclip “9-1”, “Viene y va” y, recientemente, “Lunera”, grabada en Cusco. Adelanta que para este año producirá un nuevo filme. No quiere decir de qué canción, pero presagiamos que será “Destino”, uno de los temas más logrados de su ópera prima.

DATOS:

- Viene y va está en Spotify y los videos en sus cuentas de Facebook y YouTube.



-Clara Yolks canta el 25 de abril en El Dragón (Barranco), a las 10 p.m. Entradas vía Joinnus S/15 y en puerta S/25.