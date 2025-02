Ciudadano Blades

Rubén Blades llegó a la salsa dos veces: la primera muy temprano y la segunda muy tarde.

Al menos eso aparentan las cronologías de una extensa carrera que comenzó en 1967, cuando a los diecinueve años grabó el bolero “Vete de mí”, un año antes de su primera producción de larga duración, al lado de un grupo desconocido entonces (y ahora) llamado Los Salvajes del Ritmo, en la que su admiración por Cheo Feliciano es tan evidente que parece imitarlo. Era 1968 y aún no se usaba el término salsa.

Casi de inmediato grabó con Pete Rodríguez el álbum De Panamá a Nueva York, en el que ya evidencia tres de sus tendencias: componer la mayoría de canciones (o todas), hablar de temas sociales y presentar personajes memorables. El primero de ellos fue Juan González, un líder guerrillero asesinado por los militares en la sierra de su país. Pero su carrera como cantante no prendió y se regresó a Panamá a terminar otra carrera: la de Derecho.

Culminados sus estudios, se instaló en Nueva York para tentar nuevamente suerte. En esa ciudad y en ese momento vivían su apogeo Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Pete ‘El Conde’ Rodríguez, Ismael Rivera, Richie Ray y Bobby Cruz, y tantos otros que hicieron de la salsa un fenómeno musical, comercial y social, bajo el poder omnímodo de la Fania Records. La voz de Rubén comenzó a asomarse, primero en los coros de algunos de ellos, luego como solista de la orquesta de Ray Barretto y finalmente al hacer alianza con el precoz y experimentado Willie Colón, con quien prendió la chispa que encendió la pradera.

Parecía que Rubén llegaba tarde a un cumpleaños en el que comenzaban a apagarse las velas. La curva de la salsa comenzaba su descenso, se reconocían las fronteras de la influencia de Fania y todo lo que tenía que cantarse parecía ya cantado. Y en eso llegó Rubén con “Metiendo mano” (1977), a decir cosas que nadie había dicho y a contar historias que nadie había contado.

Y así como una década antes su amigo Gabriel García Márquez y Cien años de soledad coronaron aquel fenómeno literario y comercial latinoamericano conocido como el boom, Rubén hizo lo propio con Siembra (1978), uno de los álbumes más populares de la salsa y el más vendido de su historia, gracias al cual se tuvieron que reconsiderar las cronologías porque el que lo hacía venía con su propio reloj a replantear los tiempos y los términos del género. Así como García Márquez creó Macondo, Rubén creó su propio universo: Hispanía.

Rubén puso de cabeza lo que hasta entonces estaba de pie. La salsa era un macrogénero concebido comercialmente para bailar, no para pensar ni menos analizar o transmitir historias complejas, críticas y rebeldes, que es lo que comenzó a cundir a través de canciones tan populares (y tan largas) que hizo una auténtica revolución en la revolución, en la que la música parecía tan solo un pretexto y en la que ya no había límite ni freno.

Como buen Arquímedes, Rubén encontró un punto de apoyo y comenzó a mover el mundo, a suceder álbumes, canciones, personajes e historias tan inolvidables como poderosas: Maestra vida (1980), Buscando América (1984), Escenas (1985), Amor y control (1992), Mundo (2002), Cantares del subdesarrollo (2009), Eba Say Ajá (2012, junto a su ídolo Cheo) y mucho más, gracias a los cuales hemos conocido personajes como Pedro Navaja, Ligia Elena, Pablo Pueblo, Juan Pachanga, Paula C, Sebastián y tantos otros que hoy son nuestros leales amigos. Su repertorio es mucho más que una sucesión de personajes: es una poética de América Latina narrada en cómodas cuotas a través de canciones que recorren sus calles, sus problemas, riquezas, dolores, cuentas pendientes (y del alma) bajo una esperanza común que grita en coro: ¡presente!

Pero Rubén nunca está quieto. Siempre tiene algo que hacer y algo que decir. Con el paso de los años no bastó solo la música y ha incursionado en el cine, en la política y en cuanta aventura ha ido surgiendo, como la de postular a la presidencia en 1994 o la de ser ministro de Cultura de Panamá entre 2004 y 2009. Su voz es escuchada con música y sin ella, habla firme y de pie, sin mayor aval que el de un prestigio intacto, ganado con el fruto de su innegociable independencia. Hoy Fania no existe más y la mayoría de cantantes que forjaron el género tampoco, pero él sigue produciendo geométricamente (acaba de comenzar el año y ya lanzó un nuevo álbum, Fotografías), asomándose a los ochenta años desafiante ante ese que no se detiene ni por amor ni por dinero.

La obra de Rubén es la gran comedia humana de la salsa, comedia que sigue alimentando balzacianamente de personajes e historias que hoy conforman una de las aventuras más vastas, complejas, ricas y —por si fuera poco— bailables de esta parte del mundo.

