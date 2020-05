Estamos en cuarentena, pero la cultura no descansa. por eso presentamos aquí una serie de recomendaciones para disfrutar en familia. No salgas de casa.

- Festival global de cine llega a YouTube

FILE PHOTO: Director Bong Joon-ho attends the AFI 2019 Awards luncheon in Los Angeles, California, U.S., January 3, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

We Are One: A Global Film Festival, el megafestival digital producido y organizado por Tribeca Enterprises y YouTube, reunirá el contenido de 21 festivales, incluidos el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Cannes y el Festival de Cine de Venecia. Es así que se podrán ver más de 100 películas, incluidos 13 estrenos mundiales. Además, habrá charlas con directores como Francis Ford Coppola, Bong Joon-Ho, Guillermo del Toro, Jane Campion y Claire Denis.

Cuándo: Desde mañana hasta el 7 de junio.

Dónde: Canal de YouTube We Are One.

Programación: www.weareoneglobalfestival.com.

-Nueva serie: Snowpiercer

Netflix estrenó la serie Snowpiercer, cuya trama se centra en un asesinato ocurrido en un tren que lleva a los últimos sobrevivientes de la Tierra. Se basa en una novela gráfica francesa creada en 1982 por Jacques Lob y Jean-Marc Rochette.

Elenco: Incluye a Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner y Alison Wright.

-El flamenco de las hermanas Cuéllar

El flamenco de las hermanas Cuéllar. (Facebook Pasión Flamenca)

Este sábado, a las 5 p.m., se transmitirá un espectáculo de la Compañía Pasión Flamenca, de las hermanas Cuéllar. Todo como parte del Festival Flamenco y Punto. Se transmitirá en el Facebook de Icpna Cultural.

- Estreno de la obra Pausa

La obra Pausa (O elefante sobre la pelota) narra la vida de Paula, quien busca ayuda en su psicóloga y en el tarot.

Cuándo: Hoy.

Dónde: Facebook Tubo de Ensayo.

Ingreso: Gratuito.

-David Guetta en concierto

El reconocido DJ francés David Guetta realizará la segunda edición de United At Home y dará un concierto desde casa.

Cuándo: Este sábado. 6 p.m.

Dónde: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Tik Tok de David Guetta.

-Bordado andino

La artista textil conocida como Bordadora Urbana dará un taller de bordado andino para aprender lo básico de este arte tradicional.

Cuándo: Este sábado a las 4 p.m.

Costo: S/18.

Dónde: En la web de Joinnus Live.

-Concierto de indie

El dúo Alejandro y Maria Laura celebrará el lanzamiento de un nuevo tema.

Cuándo: Este sábado, 9 p.m.

Dónde: YouTube, Instagram y Facebook de Alejandro y Maria Laura.

-CONCIERTO: Led Zeppelin

Celebration Day, el mítico concierto que en 2007 reunió a los integrantes de Led Zeppelin luego de 27 años, será transmitido vía YouTube.

Los miembros fundadores John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant interpretaron 16 temas, que incluían clásicos como “Black Dog”, “Since I’ve Been Loving You”, “Stairway to Heaven”, “Dazed and Confused” y “Whole Lotta Love”.

La transmisión será este sábado a las 2 p.m. (hora peruana) y estará disponible por tres días en el canal de YouTube de Led Zeppelin.

