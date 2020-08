La multipremiada película peruana Hotel Paraíso, dirigida por Daniel Rehder, que narra la historia de un preadolescente y los problemas que sufre cuando uno se ve intimidado por sus compañeros en el colegio, se estrenó en Ecuador, siendo una de las primeras películas latinoamericanas que vuelve a las salas de cine en medio de la pandemia.

El filme que el año pasado se estrenó con éxito en Lima, se exhibe en 29 complejos de cine ecuatorianos, bajo estrictas medidas sanitarias.

Hotel Paraíso vuelve luego de haber recorrido más de 40 festivales internacionales y obtenido distinciones como el premio del Rhode Island International Film Festival. Cuenta con un elenco de reconocidos artistas nacionales de larga trayectoria y un grupo de actores niños y adolescentes con gran talento. Destacan Marco Zunino, Carolina Cano, Pietro Sibile, Jely Reátegui, Haydeé Cáceres, Katia Condos, Osiris Vega y Kareem Pizarro, entre otros.

Su tema dirigido a los niños, adolescentes y padres de familia principalmente, expone un caso del bullying y de discriminación, que a través de una historia de aventuras en la que brilla la ingenuidad y ternura de los niños. La película propone diversión pero con un mensaje que promueve valores positivos de solidaridad y respeto. Esto ha sido clave para que en el vecino país la hayan elegido para volver al cine en familia.

De niño, Daniel Rehder vivió situaciones similares a las que presenta en su película. “Espero poder devolver algo de la luz que me dio el cine en esos momentos de oscuridad. Cuando tenía esa edad, solía esconderme en mi mundo interior y actuar diferente con los que me rodeaban. Ese tipo de experiencias te hacen crecer rápidamente. Es por eso que decidí externalizar ese mundo interior y representar la inocencia usando referencias a películas que me ayudaron en esa etapa”, comenta el director quien ya está en gestiones para poder re estrenar su película pronto en Lima a través de los nuevos auto cinemas.

