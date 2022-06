Aprender un idioma nuevo se ha convertido en casi una obligación para las nuevas generaciones y esto lo sabe muy bien Cindy Blanco, científica del aprendizaje de Duolingo , una aplicación digital que ofrece cursos para aprender distintas lenguas –desde inglés hasta el esperanto– de manera gratuita.

Como experta en el estudio de idiomas, Cindy sabe lo que se necesita para conseguir el objetivo. Su trabajo, junto al de otros ingenieros de aprendizaje automático y de software, diseñadores y docentes, ha sido crucial para que la aplicación en la que trabaja tenga el grande y variado número de cursos adaptativos a los que podemos acudir con solo un clic.

¿Qué tan difícil resulta aprender una nueva lengua?

Es difícil, pero no por los motivos que pensamos. Para los adultos es difícil aprender porque es complicado conseguir la práctica necesaria y las oportunidades. Si eres niño, tienes todo el tiempo del mundo para practicar, no tienes tanto miedo de usar un nuevo idioma. Los adultos tienen que crear una rutina y tener la oportunidad de escuchar, leer, hablar, escribir.

¿Qué particularidades ha encontrado en el uso de la aplicación en el Perú?

Los usuarios peruanos nos presentan un caso muy interesante. La lengua más popular es el inglés y eso probablemente no es una sorpresa. Pero después del inglés hay una gran variedad de preferencias que no vemos en los otros países de América Latina. Lo interesante de los peruanos es que sus preferencias dependen mucho de su edad. Por ejemplo, los que tienen entre 13 y 22 años quieren estudiar el francés como segundo idioma después del inglés, los de 23 a 29 años quieren el portugués y los de más de 30 prefieren el italiano.

¿Tendrá que ver con la facilidad de esas lenguas para los hispanohablantes?

Eso tiene mucho sentido, pero lo que me interesa son esos cambios por edades. Yo creo que también tiene algo que ver con las preferencias culturales o los motivos que tenemos para conectarnos a través de un idioma.

¿A qué motivos se refiere?

En Perú vemos que los motivos más representativos del usuario para aprender un nuevo idioma son el escolar y el laboral. Algunos países ven el aprendizaje de idiomas para poder viajar, pero aquí en Perú los motivos son otros. Creo que aquí no se ve el aprendizaje de un idioma como una opción divertida, aquí es una necesidad. El pueblo peruano piensa en el estudio de idiomas como una oportunidad de mejores propuestas laborales.

¿Y qué tan efectivo es aprender a través de una aplicación?

Buena pregunta, porque todos nosotros hemos tenido una vida estudiando horas en clase. Pero en Duolingo combinamos lo que entendemos de las experiencias con profesores. Combinamos nuestras experiencias y éxitos en las salas de clase con la tecnología, con la inteligencia artificial, con lo que nos ofrecen para mejorar la experiencia.

Anteriormente enseñó idiomas en un aula de clase. ¿Qué problemas notó?

Yo era profesora y me era muy difícil darle a cada uno de mis alumnos información sobre su propio aprendizaje, pero con la tecnología podemos darle individualmente a cada usuario toda la información personalizada. Así creamos un método que trae lo mejor de la experiencia de la clase con lo mejor de la tecnología.

¿Cómo funciona esa tecnología en Duolingo?

Utilizamos un algoritmo creado por los ingenieros de inteligencia artificial para ir adaptando cada lección. El curso que tú ves en la aplicación no es el mismo curso que ve otra persona en el mundo. Cada persona tiene su propio curso de Duolingo personalizado.

¿La virtualidad puede reemplazar la educación en aula?

No, yo creo que hay un rol para todos. Una cosa que es muy importante para nosotros es hacer la educación más accesible. No todos pueden pagar una clase o un curso de idiomas, eso no es accesible para todos. Pero si tienes wifi, si tienes un celular, con Duolingo, tienes todo el acceso al contenido de los cursos.

Digamos que es un complemento en el aprendizaje...

Para los estudiantes de idiomas es muy importante tener mucha práctica. Aprender idiomas es como ejercitar un músculo, entonces queremos que todos los estudiantes tengan esta opción de autoaprendizaje a la par de una clase.

En Duolingo no solo hay idiomas reales sino también ‘lenguas de ficción’...

(Risas) Sí, es parte de nuestro catálogo. Tenemos el alto valyrio de Game of Thrones; también ofrecemos klingon, el idioma de Star Trek; y también el esperanto, que es un idioma creado, no de fantasía, pero muy interesante para los hispanohablantes porque van a ver cosas parecidas al español y les puede resultar atractivo.

¿Qué otros idiomas están teniendo un mayor interés en Perú?

Hemos hablado de la influencia de las series, pero también hay otras influencias culturales que han motivado el crecimiento de otros idiomas, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, y lo que vemos es que el ucraniano es el que ha crecido más en Perú. Otra cosa muy interesante es la copa mundial que este año se juega en Qatar, lo cual también ha incrementado el interés por el árabe entre los usuarios peruanos. El coreano ha crecido mucho, solo en el último año aquí en Perú ha aumentado más del 70%. Vimos cambios muy grandes debido a la serie El juego del calamar. Otro idioma que sigue creciendo mucho aquí en Perú es el japonés, más del 50% en el último año, tal vez por el gusto por el anime.

Es decir, nos falta el repechaje, ¿pero los peruanos ya nos vemos en Qatar y ya estamos buscando aprender árabe?

(Risas) Sí, claro. Por el momento estamos viendo cómo estas cifras de árabe siguen aumentando en Perú y definitivamente creemos que es por la copa mundial.

¿Cuántos idiomas podemos aprender a través de la aplicación?

Tenemos más de 100 cursos en 41 idiomas. Por ejemplo, tenemos un curso de inglés creado específicamente para los hispanohablantes, tenemos otro curso de inglés para las personas que hablan alemán, entonces tú puedes ir escogiendo el curso perfecto para ti acorde a tus experiencias lingüísticas.

AUTOFICHA

“Soy Cindy Blanco, nací en Nueva York, Estados Unidos, en una familia cubana e italiana. Soy científica de aprendizaje en la aplicación Duolingo, donde trabajo para mejorar la eficacia de enseñanza y desarrollar nuevas maneras de enseñar idiomas con tecnología”.

“En el año 2008 logré mi MA (Maestría en artes) en Lingüística Hispánica en Pennsylvania State University. Mi doctorado en la adquisición de lenguaje y el bilingüismo fue realizado en University of Texas, en 2016″.

“Trabajo como investigadora de psicología cognitiva en Northwestern University. Mis investigaciones se han enfocado en el procesamiento de primeros y segundos idiomas por bebés, niños y adultos. Hablo inglés, español y he estudiado francés, catalán, ruso, italiano y la lengua de signos de EE.UU.”.

