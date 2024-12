Cien años de soledad: Escritores peruanos reaccionan a la serie

¿Qué opinas de la adaptación de Cien años de soledad en Netflix? Es una pregunta que flota en el ambiente.

Días atrás, el escritor español Sergio del Molino —Premio Alfaguara de novela 2024 por Los alemanes— publicó una severa crítica a la serie. La tildó de “previsible y horrorosa”.

Buscamos a cuatro autores peruanos para que nos den sus impresiones de esta producción que lleva a la pantalla la cúspide literaria del escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014) que se publicó en 1967.

El antropólogo y Premio Nacional de Cultura 2018, Humberto Rodríguez Pastor, nos dice: “Me quedo con la literatura estupenda de Cien años de soledad. La serie te da rostros y personalidades más precisos de lo que se recrea con la lectura. Ya vi al Buendía creador de Macondo, y vi la dimensión inmensa de Úrsula en su familia y en Macondo. Las obras escritas llevadas a la pantalla siempre terminan con diferentes calidades. Esta serie me ha empujado a regresar y deleitarme con la permanente poesía del libro”.

Grecia Cáceres, escritora peruana afincada en Francia, señala que preferiría no criticar la serie en función de la novela. Explica que son dos lenguajes distintos y la recepción es totalmente diferente.

“La imagen en la novela está ligada a la poesía y a un imaginario onírico y pre-racional. La imagen visual de la serie recibe una sola interpretación. La adaptación de la novela es imposible, es como con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es imposible porque la trama no resume nada, los hechos y personajes se disuelven en una figuración objetiva. Se banalizan. Hay adaptaciones logradas como la de La edad de la inocencia de Edith Wharton. Para adaptar Cien años de soledad habría que buscar una forma visual que pueda ser tan hermosa, rica y vivaz como el lenguaje de la novela, y hallar otra temporalidad que la de la narración estática de los hechos y la voz en off”, señala.

Cáceres espera que la serie inspire a los espectadores a leer la novela. “Los que adoraron la novela, como yo, se quedan con hambre, se sienten traicionados, no somos buenos críticos. Somos producto de esa novela, somos todavía sus deudos”, agrega.

A su turno, el escritor Alexis Iparraguirre precisa que dentro de los parámetros de Netflix, le ha parecido una serie buena. “No magnífica, no asombrosa, pero que está dentro de los márgenes de crear una expectativa a partir de una historia interesante que poco a poco se va complicando más, pero que fundamentalmente es una historia que está en la lógica de comienzo, nudo y desenlace. Es una narrativa muy lineal, eso no tiene la novela, pero no tiene por qué tenerla esta serie porque es de Netflix", dice.

Subraya que esta adaptación de Cien años de soledad se debe comparar con el estándar que tiene un streaming, incluso, de ser el caso, con el estándar que tiene Hollywood. Debe ser comparado en los campos de producción a los que pertenece. “Entonces, no le puedo pedir al director de un streaming que haga lo que hace un director de cine-arte europeo", añade.

La escritora Claudia Salazar, establecida en Estados Unidos, confiesa que se acercó con cierta curiosidad a la serie, pues acababa de ver la reciente adaptación de Pedro Páramo (Juan Rulfo), en la misma plataforma, y le pareció una buena película.

Pero con Cien años de soledad su experiencia tiene otro rumbo. “Estoy avanzado penosamente a través de sus episodios. Siento que la pesadez de este recorrido se vincula a esa voz en off, donde un narrador —con un ritmo bastante soso— repite pasajes de la novela, como si tuvieran que explicar que se trata de una adaptación. En un momento donde tenemos series de calidad como Succession, The bear o shogun, siento que hace falta ese ritmo apasionado. Por ahora, avanzo lentamente por el episodio cuatro y quién sabe si llegaré a su final. Lo que me tienta es volver a leer la novela”, apunta.

Vamos a la serie, vamos a la novela. Dos lecturas y plataformas distintas. Dos experiencias narrativas con sus particularidades. ¿Y usted, qué opina?

Datos:

-Humberto Rodríguez Pastor es autor de libros como Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás 1899-1930 y Chinos en la sociedad peruana 1850-2000.

-Grecia Cáceres publicó recientemente la novela El jardín en el desierto y el poemario Yo que siempre estuve aquí.

-Alexis Iparraguirre es autor de los libros de cuentos El fuego de las multitudes y El inventario de las naves.

-Claudia Salazar Jiménez publicó obras como Coordenadas temporales y acaba de publicar Migrar y otras artes. Escritos fuera de lugar.

