Chucky, el muñeco diabólico que volvió a la cima de la popularidad hace unos meses tras el estreno de la serie del mismo nombre de HBO, tiene ‘padre peruano’. Se trata de Christian de la Cruz, un ingeniero industrial que se dedica a elaborar diversos modelos de este pequeño asesino en serie que mantuvo en vilo a la generación de los 90.

Desde su taller, ubicado en un tercer piso en Santa Anita, contó en exclusiva a Perú21 cómo se inició este pasatiempo que se convirtió en un trabajo a tiempo completo. Todo comenzó el 2016, cuando quiso comprar un muñeco de tamaño real, pero su elevado precio no le permitió adquirirlo. Entonces, se le ocurrió la idea de fabricarlo y poder cumplir la ilusión de muchas personas de tener a Chucky en sus manos.

Pese a que no contaba con licencia, se inspiró en el personaje para desarrollar sus propios diseños. “El 2016 comencé haciendo una cabeza de Chucky que puse a la venta por redes sociales. Al ver que tuvo acogida, seguí fabricándolas. Un tiempo después decidí dejar mi trabajo y desde enero hasta abril del 2018 me dediqué íntegramente a elaborar los muñecos de tamaño real”, recordó.

El 90% de los muñecos Chucky se va a Estados Unidos, México, Colombia y Europa. (Foto: Iris Mariscal)

“Mi madre fue profesora de inicial y ella me enseñó a moldear. Con mi hermana y un diseñador confeccionamos la ropa en un taller de Gamarra, siguiendo minuciosamente los detalles de las películas, al igual que con las cajas”, dijo. Con el pasar del tiempo, fue perfeccionándose y actualmente ya cuenta con 11 modelos inspirados en las siete películas de este personaje.

Adelantó que está preparando una versión con trajes típicos del Perú. Además, anunció que el próximo año sacará a la venta dos nuevos productos: ‘Annabelle’ y ‘El Niño’.

Christian de la Cruz fabrica a Chucky en un taller de Santa Anita. (Foto: Iris Mariscal)

“Chucky me cambió la vida. Hacerlo me relaja, me desestresa, es un arte. Los muñecos son mis hijos. En la calle, mis vecinos y mis amigos me dicen Chucky”.

Además, contó que, contra todo pronóstico, al inicio de la pandemia aumentaron sus ventas y sus seguidores en TikTok e Instagram. Actualmente, exporta el 90% de sus creaciones a Estados Unidos, México, Colombia y Europa.

La elaboración de cada muñeco demora un mes. (Foto: Iris Mariscal)

“Hacer cada uno me tarda un mes porque son a mano y se debe seguir un proceso de modelado, secado y pintado. Hay piezas que son importadas, como las articulables y el cabello, que es especial”.

Los precios varían desde 900 hasta 1450 soles. Esto depende de la figura. La más costosa es la que tiene la cara cortada porque tiene más detalles y cuenta con un sensor.

Hay 11 modelos basados en todas las películas del muñeco diabólico. (Foto: Composición Perú21)

“Tú le hablas y él responde. Viene con cuatro frases. Se puede escoger en inglés o español. Los zapatitos son de resina con fibra de vidrio y en la suela tienen la imagen de Good Guys, con el martillo, tal cual en la película. Todos miden 80 centímetros”, sostuvo.

Christian de la Cruz contó que este mes participará en un festival de terror por Halloween con todas las versiones de Chucky. Para más información pueden visitar sus redes sociales.

