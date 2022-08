En la casa de su abuela materna se comía fu kua o balsamina, que es como una caigua. Amarga. “Y a los chinos les encanta comer así, amargo”, me dice y ríe. La primera vez no la pudo pasar, todos lo miraban. Todo era chino.

En la casa de los abuelos paternos se comía huevos de tortuga taricaya, un intermedio entre el huevo de codorniz y el de gallina. Le hacía un hueco y caía como medio vaso de aceite, que no lo tomaba. Todo era charapa.

¿Dónde se encuentran lo chino y lo charapa? En Christopher Vásquez Zabalbeascoa. Este último apellido, de origen vasco. En él se potencia todo: las identidades, la fusión y las ideas. Es publicista y guionista de cintas como Rosa Chumbe y ahora alista la adaptación al cine del libro Los Inocentes de Oswaldo Reynoso. También es gestor de Lucha Libro, show en vivo donde escritores enmascarados se suben a un ring literario a pelear con la palabra escrita. A la vez, es miembro de la Asociación Cultural Tusanaje, profesor, escritor, cocinero y empresario. Acaba de publicar el recetario Chinocharapa. Chaufería amazónica, exquisito ejemplar que se puede adquirir al número 951034749. Esta obra tiene su punto de partida en el negocio de servicio de comida a domicilio que lleva el mismo nombre, donde cocina y expresa la amalgama loretano-cantonesa. Reunión de las identidades que se puede traducir a la perfección en un suculento chaufa con cecina.

-¿Qué tienes de charapa?

Mi papá y toda su familia son de la selva. He vivido también en Iquitos. Pero a los 5 años, mi papá se vino a vivir a La Victoria. Se tuvo que hacer en El Porvenir.

-¿Y en La Victoria conoce a tu madre?

Cerca. Mi mamá vivía en el jirón Huanta, una zona de chinos. Mi papá jugaba mucho fulbito y se hizo amigo de los hermanos de mi mamá. En el caso de ella, su abuelo es quien vino de China. Se vino solo a los 12 años, en un barco.

-¿No fue difícil para tu padre ser parte de la comunidad china?

Mi viejo, por suerte, era músico, cantante. Hizo la canción para la novela original de Natacha, también canciones que ha grabado Chacalón, como “Voy a guardar mi lamento”.

El recetario.

-¿El chaufa es la peruanización de lo chino?

Los chinos son bien prácticos, lo único que respetan siempre son sus técnicas. Mientras sea al wok..., saltear cosas; entonces, no importa si le metes cecina, chorizo o verduras, mientras esté salteado en el wok.

-¿Tienes más de la practicidad china o de la complejidad peruana?

Creo que soy más pragmático. Eso se ve en mi relación con las personas, soy bien franco.

-Sin embargo, eres publicista, escritor, gestor cultural, empresario, profesor, lo que expresa cierta complejidad.

Eso es más una condición de supervivencia, a todo nivel, tanto económico como afectivo. Desde que estudié publicidad sentí que no podía dedicarme exclusivamente a ser creativo de publicidad, sentía que eso no era ser creativo. Que realmente ser creativo es tratar de pisar todo tipo de terreno para hacer cosas; por eso ahora la cocina es un terreno que vi como un espacio creativo también. Pero con Chinocharapa le estoy dando la vuelta, no es solo una marca de cosas gastronómicas sino también de investigación; ahora quiero profundizar en la investigación de cómo los chinos se establecieron en la selva peruana, los chinos caucheros que viajaron a la selva en busca del caucho; me parece que me puede dar material para una película de ficción. Cuando hablo de supervivencia también me refiero con sentirme bien con lo que hago. He trabajado en publicidad y en un momento no soportaba hacer publicidad. En una época hice como 16 comerciales para la Pilsen Callao y ya me quería matar (ríe). Estaba harto. Ahí dije: “tengo que pisar otros terrenos”, porque quedarse en la publicidad es una creatividad como hueca, no me llenaba.

-Es por encargo, eres casi un instrumento.

Además, es un sistema creativo bien extraño. Eres creativo, pero si hay un director creativo, ‘piensa mejor’ que los creativos que están debajo; hay como una jerarquía de creatividad bien extraña, hay un señorío en la publicidad que detesto. Hay hasta un trato anticreativo.

El recetario.

-¿Adaptar Los inocentes te conecta con la adolescencia, con tus visitas familiares a La Victoria?

Creo en las coincidencias. Para una edición de Lucha Libro invité a Oswaldo Reynoso como jurado.

-¿Lo tuviste que convencer?

Le expliqué que Lucha Libro nació porque en algún momento quise publicar un libro y en ninguna editorial recibí nunca un comentario. Entonces, le dije cuántos chicos deben escribir y no tienen las posibilidades de publicar por plata o porque no tienen las relaciones, y Lucha Libro es una búsqueda de talento. Y llegó a La Noche de Barranco, con su casaca de cuero y su pelo blanco, de esas presencias magnéticas que todos miran.

-Reynoso en alguna entrevista dijo que prefería no hablar de identidad, no generalizar. Y el trabajo que realizas tiene que ver, más bien, con identidades.

Mi parte china la he retomado con más profundidad ahora, y también a partir del encuentro con los chicos de (la Asociación Cultural) Tusanaje. Con ellos he encontrado esta especie de guarida de los que somos mezcla de todo. En Tusanaje aman su descendencia china, pero también su influencia peruana; este grupo es más integrador, abraza la diversidad. Me siento un poco de aquí y de allá.

-¿Más hermético como lo chino o más abierto como lo charapa?

Para alcanzar una meta tengo paciencia de chino, pero cuando estoy alegre me divierto como charapa (risas).

El recetario.

AUTOFICHA:

- “Soy Christopher Raúl Vásquez Zabalbeascoa, tengo 50 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Publicidad en el IPP. En Argentina viví un año y estudié guion. La película Chicha tu madre fue el primer guion que escribí. También hice el guion de Rosa Chumbe”.

- “Hice la idea original de El día de mi suerte de Movistar; mi propuesta era más oscura. He publicado tres libros: el que me dio la idea para hacer Lucha Libro, un libro objeto en braille y después hice un cuento para mi hija, El jigre y la tigrafa, que lo publicó Pesopluma”.

- “Lucha Libro ya es una franquicia, acaba de terminar en León, en la feria de Guanajuato (México). Escribo otro guion y doy clases en el IPP. Los inocentes creo que se estrenará al próximo año. Mi próximo libro será la investigación sobre los chinos caucheros, haré viajes a Iquitos; es grande la influencia china”.

