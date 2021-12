Christian Ysla es una persona seria. Frente a la cámara del Zoom frunce el ceño, cruza los brazos, se mantiene erguido, pocas veces sonríe; cuando alza la voz, también abre los ojos, como dos faros en estado de alerta. Dice que no salía a la calle, que le costaba relacionarse con la gente. “Afuera las cosas eran más difíciles, tenías que ceder, adaptarte, soportar, aparentar”, recuerda sobre la niñez o adolescencia. El humor y el teatro fueron las ventanas que le abrieron las posibilidades de asomarse al mundo, de vencer los miedos; y hoy también lo son su hija de 4 años y esposa.

Pero diciembre siempre fue sinónimo de fiesta. Se terminaba la temporada de colegio; llegaba el cumpleaños de su hermano y su cumpleaños, cada 17 de diciembre; Navidad y Año Nuevo. Y ahora su primer espectáculo presencial en medio de la pandemia. Una loca Navidad es la obra que propone, escrita y dirigida por él, en el teatro La Plaza. Las entradas para las funciones presenciales están agotadas, pero habrá funciones por streaming, del 20 al 31 de diciembre. Las entradas se pueden adquirir en www.laplaza.com.pe.

Creaban escenas navideñas. Su hermana era la virgen María, su hermano José, el otro hermano un ángel y Christian, con unos 7 años, dirigía con textos propios. “Dirigía y ellos actuaban; en esa época, me tenían respeto, me seguían la locura”, recuerda. Asegura que la vida te da mensajes para reconocer el talento; aquel era el mensaje que le tenía preparada la vida. “Felizmente, me di cuenta”, dice y sonríe.

-Has sido de las personas que preferían estar en casa. ¿Este aislamiento de la pandemia tal vez no te afectó tanto?

Es cierto, pero algo que ayudó muchísimo para que no sea tan difícil fue que tengo a mi hija y a mi esposa. Mi hija tiene 4 años, la pandemia la agarró con dos años. Pero desde que esto empezó, lo tomé como una experiencia única. Nunca dije “qué horrible que exista esto”; sí, sé lo terrible que puede ser, pero era como vivir una película de ciencia ficción, y la seguimos viviendo. Tuve miedo, pero no me paralicé. Me alucinaba ver por la ventana y no ver a nadie. La pandemia también me sigue causando cierta fascinación.

-Ver que de pronto aparecían sujetos de blanco en la calle que empezaban a fumigar las fachadas.

Como si fuera la peste, en la época medieval.

-¿Tu hija preguntaba algo?

Al principio no, porque como era chiquita... Pero cuando pudo salir, era una cosa loca poder relacionarse con los niños. “Necesito amigos, papá”, me dice ahora y se estresa por eso.

-¿Qué le respondías?

Paciencia, hija.

-¿Tuvo miedo?

Nunca tuvo miedo. El miedo es algo animal, pero también hay mucho miedo aprendido, que cuando vamos creciendo se va alimentando más y más.

-¿Y qué se hace frente al miedo?

La obra habla, precisamente, de eso. El miedo está para enfrentarlo, el miedo no te debe paralizar. Y en la obra hablamos de eso: un payaso que no va al teatro porque tiene miedo, todo este tiempo ha estado encerrado y no quiere salir. La improvisación me enseñó que siempre vas a tener miedo, y está bien, es natural. El miedo está ahí, justamente, para atravesarlo y encontrarse con algo nuevo.

-Me dices que has estudiado para hacer comedia, y por un rato pienso en algo quizás muy básico: ¿se aprende a hacer reír?, cuando a veces parece algo tan natural.

Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer reír. Pero, claro, los comediantes debemos tomar consciencia de lo que hacemos para que cause risa; y yo creo que en estos tiempos de racismo, homofobia, clasismo, machismo, cosas que nos hacían reír antes, ya no nos deben hacer reír ahora. El comediante también tiene que darse cuenta de por qué lo hace, qué quiere producir en la gente: no solo una risa, sino qué está diciendo con ello. ¿Quieres hacer pensar un poco?, ¿te burlas de algo que no te parece?

Christian Ysla presenta ‘Una loca Navidad’. (Fotos: Renzo Salazar).

-¿El humor es el último refugio de las personas?

El humor es un arma muy importante; creo que no es respetado y es bueno que no respeten al humor, porque así pasa el humor y dicen: “Sí pues, es humor, no es algo serio”. Pero te están diciendo cosas. En este ambiente político que tenemos, le podemos decir a los congresistas, con humor, que son unos sinvergüenzas; o al presidente, con humor, que es un incapaz. Entonces, como el humor no es tan respetado, lo dejan hacer, pero es un arma poderosísima. El humor es un arma para enfrentarse al poder. También tenemos, por ejemplo, el humor de los memes, otro tipo de humor que ha nacido.

-¿Eres bueno para los memes?

Dentro de los productos de Los Juanelos hemos comenzado a hacer memes. Nuestra política es tan cambiante. Con Los Juanelos hacía una canción y no me duraba ni medio día, porque las noticias cambian. Entonces, más práctico es un meme. Y muchas veces, un meme tiene más movimiento que una canción.

-¿El meme es el humor del siglo XXI?

Sí. Hay que vivir los tiempos. Estamos en tiempos de Internet, de WhatsApp y el meme es el humor natural que sale. Me encanta. Una imagen puede ser tan fuerte y poderosa.

-Por ejemplo, TikTok es como una olla hirviendo de humor.

En TikTok hay todo. Con Los Juanelos decíamos: Instagram, Facebook y Twitter, pero TikTok jamás. Me resistía entrar a TikTok y lo hacía porque lo reducía a los bailes, pero de pronto superé mi prejuicio y me di cuenta de que en TikTok puedes hacer lo que te dé la gana, desde ser un especialista en gatos egipcios o especialista de Avengers.

-Volvamos a la obra. Pese a todo, las entradas presenciales se han agotado.

Sí. Es más, tuvimos que abrir más funciones. Algunos días hacemos hasta triple función. Ahora, esto es un engañamuchachos. Claro, hemos agotado porque el aforo es inhumano. Es muy triste, el 60% de la sala no se puede usar. Estamos con protocolos de hace un año. Está bien que en un restaurante la gente se saque su mascarilla y coma, y está full, pero en un teatro, donde no necesitas quitarte la mascarilla, no tiene sentido que estemos en esa situación. Estás matando al artista. Económicamente, lo hacemos por amor al arte, pero esto es un trabajo, no es un jueguito. Muchos políticos y gobernantes creen que el arte es un jueguito; no, es una actividad económica, y también es necesario para el alma. También hay que comer por el cerebro y el corazón, y eso da el arte, porque si no, creas ciudadanos sin alma.

-¿Qué regalarías en Navidad?

Políticos decentes, es lo que más necesita nuestro país. Y también regalaría humanidad, nos falta mucho pensar en el otro, pensar en el país.

-¿Qué te gustaría que te regalen en Navidad?

Horas para dormir (ríe). Mi hija me encanta, pero también me gustaría un poquito más de tiempo para mí. Un viajecito con mi esposa (ríe), los dos por unos tres días relajados.

AUTOFICHA:

- “Soy Christian Leonardo Benjamín Ysla Heredia. Me pusieron tres nombres por malos y huachafos. A mi hija le puse uno: Fernanda. Cumpliré 49 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Administración Hotelera, que la estudié por miedo”.

- “Pero entré al TUC y comencé a estudiar, y me dije ‘esto es lo que quiero hacer, acá soy feliz y no lo hago mal’, por más que recién pude vivir de esto luego de 10 años que comencé a estudiar. Cuando empecé a estudiar en el TUC, es que perdí el miedo”.

- “Me han propuesto un trabajo de escritorio, que es un gran reto. Me da miedo, porque no es necesariamente lo que yo hago siempre. Ideas de hacer cosas me sobran. Y seguiré con Los Juanelos, me gustaría hacer algo presencial, pero en escenario no estaré mucho. Haré una obra que ya había aceptado con La Ira Producciones”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla sobre la baja aprobación del gobierno de Pedro castillo y su ministro Pedro Francke. En otro momento, aseguró que la reciente propuesta de aumentar los salarios, es demagógica y populista.

TE PUEDE INTERESAR