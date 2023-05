Cuando a alguien le diagnostican cáncer, el mundo se le viene abajo. Se piensa en la muerte, en la familia, en los amigos, en todo lo que se dejará cuando llegue el final. Y en lo que se dejó de hacer. Christian Thorsen, en cambio, pensó que la vida le había dado un regalo, el más valioso: poder luchar por su vida. Hoy es consciente de que esta enfermedad es una oportunidad para perdonar y para ayudar. Arropado en el amor de quienes lo conocen y de quienes lo han disfrutado a través de una pantalla de televisión o desde el palco de un teatro, afronta este mal con especial gracia.

¿Qué pasó por tu mente cuando te dieron un tiempo aproximado de vida?

Dije “esto es un regalo”. Fue de las primeras cosas que se me vinieron a la cabeza. Y en el momento no sabía por qué, pero ahora puedo decir que el hecho de tener la posibilidad de pelear por tu vida es un regalo.

¿Por qué decides no someterte a quimioterapias?

El primer doctor me la recomendó. El segundo me la recomendó. Pero el tercero me dijo que no me serviría de nada. Me dijeron “la quimioterapia no te va a hacer nada, así que sigue con tu inyección hormonal y con tus pastillas. Lo otro no va a servir de mucho”.

¿Qué tratamiento estás siguiendo?

Gracias a una amiga encontré al doctor Yván Villegas. Él me dijo que la planta del muérdago lo que hacía era equilibrar y fortalecer mi sistema inmune. Eso me ilusionó mucho porque esa era la forma en la que yo quería combatir y tratar la enfermedad.

Y está funcionando…

Sí. Continúo con las inyecciones hormonales y el muérdago lo hago en paralelo. Me hicieron una tomografía en julio del año pasado donde yo tenía “tomados” los huesos de la cadera, la columna, la costilla y hasta la mandíbula. Y luego me hicieron una nueva tomografía hace dos meses y ahora solo hay residuos de que hubo algo.

El actor peruano ha elegido el tratamiento del muérdago para enfrentar su enfermedad.(Martín Pauca)

¿Cómo te sientes?

Me siento bien, siento que el cáncer se ha detenido. Por lo menos no ha avanzado y, al parecer, ha retrocedido. Me ha hecho bien a mí, pero yo estoy en un estadio 4, y eso difícilmente se revierte. Pero por lo menos me da esto que es calidad de vida.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde el diagnóstico?

Sigo haciendo deporte y me siento bien para hacerlo. Ahora como totalmente diferente. Mi alimentación está apuntando más a lo alcalino que a lo ácido, que es algo que deberíamos hacer todos. Pero más aún la gente con esta enfermedad.

¿Saber que tienes cáncer te hizo despertar?

“Despertar” es una palabra adecuada. Yo estaba haciendo mi vida absolutamente normal, disfrutando, y empezó un dolor en la cadera. Me entero en mi chequeo anual de la próstata, el que hago todos los abriles de cada año.

¿Cómo recibes el apoyo del público?

Es de las cosas más importantes. Tu cabeza tiene que estar bien. Y cuando recibes el apoyo de la gente, te alegra el alma. Te dan ganas de seguir, te pones en positivo y dices “sí pues, tengo que lucharla”. Es interesante que alguien haya encontrado este tratamiento que es distinto y que en mi caso funciona y puede ser bueno para alguien más.

Respecto al ámbito afectivo, ¿cómo fue tu infancia y la relación con tus padres?

El tema afectivo es importantísimo. Tengo un padre que era danés, quien tuvo una infancia en la guerra. Mi madre también luchó mucho durante su infancia para ser ella. No era fácil ser una mujer independiente. Entonces, digamos que en temas de afecto fue un poco complicado, pero no tengo más que reconocer que hicieron lo mejor que pudieron. Pero con este tema de los afectos no eran los mejores.

¿Recibir poco afecto caló en ti?

Con esto (el cáncer) he aprendido a perdonar. Reaccionas diferente a la falta de afecto. Gracias a Dios me pasó eso porque creo que me ha ayudado a relacionarme bien con la gente, y eso me gusta. Soy el más afectivo de todos mis amigos y eso me hace sentir bien.

En cuanto a tu carrera en la TV, ¿qué personajes disfrutaste interpretar?

Hubo dos: uno en el que hice de gay en ‘Amor serrano’ y el otro que fue en la ‘Rica Vicky’, donde hice un personaje que no era el bueno, sino el malo de la película. Dos personajes que como actor he disfrutado muchísimo.

¿Y el personaje por el que más te recuerdan?

El de “Al fondo hay sitio” (Raúl del Prado), ni hablar. El éxito que tuvo esa serie fue increíble. Nos íbamos de gira y estaban repletos los coliseos. Nos recibían por todos lados. En La Paz (Bolivia) no podíamos salir del aeropuerto de la cantidad de gente que había. Teníamos picos de 50 (puntos de rating). Bien especial fue, caló muy fuerte.

El actor de 57 años ha participado en producciones como ‘Mil oficios’, ‘Nino’, ‘Teatro desde el teatro’, ‘Así es la vida’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’. (Foto: Martín Pauca).

¿Te afectó tu salida de ‘AFHS’?

La manera cómo salí no fue justa. No se me trató bien y esas sensaciones no me gustan. Me da pena eso. No me da pena haber salido porque, si tengo que salir, tengo que salir. Eso no lo discuto. Así es la vida del actor. Estás un rato y más adelante tal vez no estás.

¿Por qué te alejas de la televisión?

Justamente por esto. No me gustó la forma en que me sacaron, fue nada amable y no hubo agradecimiento ni nada, simplemente ‘chao y vete’, y no creo que se deba hacer eso con nadie. No porque lo hayan hecho conmigo. Me parece que no se debe hacer con nadie. Hubo una especie de resentimiento de no querer estar más ahí. También me he alejado un poco de la actuación porque después de esa salida hice un par de obras: Hamlet y Mamma Mia!, que me hicieron sentir tan bien que ya con esto es fantástico retirarme.

Efraín Aguilar reconoce que cometió un error al sacarte de la serie.

Me encanta que haya tenido el valor y la valentía de reconocerlo. Se lo agradezco sobremanera. Tengo ganas de llamarlo y hablar con él porque creo que nos debemos una charla. Creo que él fue quien ejecutó. No sé si es el responsable, pero sí, creo que no fue de una buena manera. Agradezco muchísimo las palabras de Efraín en este momento.

¿Descartas volver a la actuación?

No lo descarto, pero lo veo muy difícil. No lo descarto. Siempre puede aparecer una propuesta superinteresante que me provoque hacerlo. Y seguramente lo voy a hacer.

Hace unos años revelaste que querías ser padre. ¿Aún conservas ese sueño?

Siempre quise tener una hijita, me habría encantado, pero imagino que todas mis taras de infancia hicieron que no pudiera. Es una cosa que me encantaría, pero estoy casi seguro de que no va a pasar. Sería maravilloso. Espero que no sea muy engreída nomás.

AUTOFICHA

Nací en Lima, Perú. Tengo 57 años. He participado en producciones como ‘Mil oficios’, ‘Nino’, ‘Teatro desde el teatro’, ‘Así es la vida’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’. Y he actuado en dos películas: La Herencia (2015) y Amigos en Apuros (2018).

“Yo creo que con el cáncer no se tienen todas las respuestas, entonces nadie te puede decir a ciencia cierta qué está bien y qué no está bien. Hay que creer en algo y jugártela por eso”

“Es una locura no someterse a exámenes. No cuesta mucho, vas, te haces el chequeo , te hacen un par de exámenes y ya está. Sé que el tema de la próstata por ahí a algunos los intimida, pero no debería ser así”.