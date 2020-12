Tiene 50 años y hace siete volvió a las aulas. Sus compañeros de clase recién salían del colegio y él ya pintaba canas. Quería aprender el ABC de la dirección de cine. “Yo quería pasar por el ‘a ver niños, tomaremos lista’”, dice.

Sus compañeros adolescentes no sabían que al lado tenían a Christian Meier, quien años atrás había sido ‘El Zorro’, luego de que fuera interpretado por Antonio Banderas. El veinteañero tecladista de Arena Hash llega al medio siglo de vida y ahora estrena el cortometraje Terminal, escrito y dirigido por él, su debut como director. El filme ya puede ser visto en la plataforma de entretenimiento de Tondero y Netzun.

Como parte de su aprendizaje en la dirección de cine, le tocó salir a la calle a realizar sus prácticas. De pronto, paró un automóvil y las personas que viajaban en él se bajaron para tomarse fotos con el actor, ante el desconcierto de sus compañeros. “Ni siquiera mi profesor lo sabía”, asegura desde Los Angeles, donde ha vuelto al confinamiento por el avance del COVID-19. “Podemos empezar desde cero las cosas”, afirma Meier, quien frenó su carrera como actor en una de sus cumbres y ahora empieza a escalar.

-¿Ser director de cine es acaso lo que soñabas cuando eras adolescente?

No. Es lo que fantaseaba ya el Christian Meier grande, con canas, barrigón y con una carrera encima. Probablemente hace unos ocho años empecé a inclinarme por la dirección. Aunque siempre había sugerido cosas en las producciones en las cuales trabajaba. Y hace unos años, decidí que lo iba a comenzar a ejecutar. A partir de ahí fue que paré todo tipo de actividad actoral en mi carrera y me dediqué simplemente a pasar más tiempo en casa y a dedicarle tiempo a estudiar dirección y comenzar a escribir historias.

-Hoy, a tus 50 años, con este primer filme en tus manos, ¿te sientes un creador?

Siempre me he sentido un creador. Piensa que compuse “Carreteras mojadas” a los 22 años. “Quédate” también la compuse a esa edad. Siempre he sido un creador. Ahora, toda la vida he escrito historias y las he tenido guardadas en el cajón. Siempre he estado en el lado creativo. Uno no es artista porque es famoso o porque tiene un hit o porque aparece en la tele. El arte es crear una pieza única, que queda en el tiempo o que renueva sentimientos, y eso empecé a hacerlo desde muy pequeño.

-Entonces, la creación sí era la fantasía del pequeño Christian Meier.

La música me llamó la atención desde muy pequeño. La primera vez que escuché al grupo ABBA, me vi en un escenario tocando “Mamma mia” con la chica que me gustaba y yo tenía seis años. Empecé primero con la música, llegué a la actuación por una casualidad, por necesidad, y hasta hace algunos años empecé a ver la posibilidad de llevar a la pantalla grande estas historias.

-El personaje de Terminal, Lucca, vive un momento límite. ¿Te ha tocado vivir momentos límite? Lo pregunto porque muchas personas deben creer que Christian Meier lo ha tenido todo en la vida. ¿Es así?

He tenido momentos que me han obligado a salir como a todos, a buscárnosla. He tenido altos y bajos. Tuve la suerte de que mis padres puedan costear mis estudios, pero hasta ahí llegó. El resto me tocó a mí, porque a los 17 años comienza Arena Hash, mientras soy un estudiante de Diseño. Pasé por una ola de mucho éxito, el grupo se convirtió en algo muy importante. Pero cuando terminamos, empezamos de cero. Pasé de Arena Hash a trabajar en un restaurante en Perú. De ahí volví a remar. La gente cree que el famoso cayó del cielo ya famoso. El que hoy entra a Internet y me busca piensa que me crearon esa mañana con todo lo que tengo ahora. Pero hay un camino recorrido. Hubiera sido muy aburrido haber puesto una foto en Instagram hace 33 años y volverme el tipo famoso que soy hoy y que no haya existido ningún tipo de proceso.

-Ensayando con el pasado, ¿qué crees que habría ocurrido si Arena Hash continuaba?

Quién sabe. Pero creo que si Arena Hash no se disolvía, no existiría Christian Meier, no existiría Pedro Suárez-Vértiz. Disuelves una banda si es que quieres ser más que ella y eso fue lo que hicimos.

-¿Qué representa Arena Hash para el rock peruano?

Representa un momento de la cultura popular peruana. Creo que es una banda de rock que quedará en el tiempo eternamente, por lo que logró, por la cantera que significó. Arena Hash es casi más un mito que una realidad. Es una banda que funcionó y tuvo su momento. Es probablemente una de las bandas más exitosas de la historia de la música moderna y popular del Perú. La banda se desintegró cuando sus integrantes tenían 22 años.

-Cuando parecía que el elegido para los hits radiales era Pedro Suárez-Vértiz, publicaste “Carreteras mojadas”.

Para mí es un orgullo. La escribí mientras estaba en Arena Hash. La escribí en febrero del 93 y Arena Hash se disolvió en mayo. Grabé “Carreteras mojadas”, se las hice escuchar a ellos y les dije: “Esto no es para ustedes ni para la banda, esto es para mí y para cuando nos separemos”.

-¿Y qué te dijeron?

Me dijeron que iba a ser un hit. Después de componerla, la llevé a todas las disqueras del Perú y todas me la rechazaron y dijeron que no les interesaba. Entonces, abrí mi propia disquera y la saqué yo. Y gracias a “Carreteras mojadas” he podido vivir y pagar la educación de mis hijos. Le tengo mucho cariño.

Christian dirigiendo "Terminal". (Foto: Rafo Iparraguirre)

-¿Ser director de cine es una forma de luchar contra el Christian Meier galán de las telenovelas?

No, no lucho contra él. Ese ídolo de las telenovelas que dices fue divertido interpretarlo, pero hace siete años me despedí de él, hace siete años que dije: “ok, ya hiciste 20 telenovelas en 20 años, ya está, ya pusiste tu cuota de melodrama en la cultura popular, ya puedes moverte a hacer otras cosas, ya no necesitas la aprobación de nadie, a partir de ahora puedes hacer lo que quieras”. Y eso es lo que empecé a hacer. Hoy probablemente soy mejor actor de lo que era. Lo que pasa es que la exposición a veces crea una confusión en el público. Las cosas cumplen un ciclo. Siempre busco cosas que me hagan sentir mejor, que me hagan crecer como artista, que me hagan encontrar más retos. Sería muy aburrido a mis 50 años ser el galán de las telenovelas que era hace 20 años. Hubiera tenido la opción de hacerlo y podría, inclusive, hacer más dinero haciendo eso de lo que hago ahora, pero a veces el cuerpo te va pidiendo cosas y si tienes ganas de crecer, de aprender, que de eso se trata el proceso de Terminal, yo creo que hay que permitirse hacerlo. Lo bonito es parar y observar el mundo como alguien que quiere aprender cosas nuevas. Creo que valió la pena dejar de ser el Christian Meier que la gente conoce. Terminal son los años de experiencia, la madurez que tengo y lo que he aprendido últimamente.

-¿Llegar a los 50 es como empezar de cero? ¿Qué pide hoy ese medio siglo de vida?

El número es relativo. Lo interesante de todo es que como seres humanos tengamos ganas de, cada día, aprender cosas distintas y hacer lo que nos pide el cuerpo.

-¿Qué te pide el cuerpo ahora?

Quiero seguir aprendiendo cosas, quiero ser mejor; quiero ser mejor actor, mejor director, mejor escritor, hacer un mejor disco. Si nos conformamos con lo que nos ofrecen, terminamos siendo unos mediocres. Es mejor tener una vida de altibajos, a pretender ser galán de telenovela durante 50 años.

-No volverás a las telenovelas.

Hoy tengo la opción de poder escoger los trabajos que quiera.

AUTOFICHA:

- “Nací en Lima, en San Isidro, en la clínica Virgen del Carmen, el 23 de junio de 1970. Mi nombre es Christian Dietrich Meier Zender. Estudié en el colegio Maristas, cuando salí estudié Diseño Gráfico en el instituto Toulouse Lautrec en la primera sede que tuvieron”.

- “Arena Hash fue la primera y única banda profesional que tuve. Pero antes tuve bandas de garaje con amigos del barrio y el colegio. La pandemia ha sido generosa en el sentido de que nos ha dado tiempo para dedicarnos al oficio creativo. En esta pandemia hice muchas cosas”.

- “He escrito guiones de películas, he escrito muchas historias, he trabajado un disco en pandemia. He hecho de todo. En el momento que se pueda irán saliendo cada una de esas cosas. Pero el próximo año mi primer disco No me acuerdo quien fui cumple 25 años, así es que quizás algo haga al respecto”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Fútbol Internacional: Lionel Messi y su confesión sobre el homenaje a Maradona | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR