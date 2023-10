Con sus divertidas ocurrencias, Christian ‘Loco’ Wagner cautivó al público. Su paso por ‘ El Gran Chef Famosos ’ produjo más de una carcajada. Ahora, el comunicador, que tiene un programa en radio Oasis que se escucha todas las mañanas, cuenta cómo fue este reto culinario y cuáles son sus proyectos que ya cocina.

¿Cómo fue su paso por El Gran Chef Famosos?

Me llamaron y yo no dudé ni un segundo en decir que sí, porque me pareció un formato superoriginal. Además, me enteré de la gente con la que iba a estar y me pareció un grupo bacán. Había personajes que no conocía, como Josi Martínez, pero mi hija sí. Yo nunca calculé que iba a ser tan agotador el hecho de grabar todos los días y someterse a estas grabaciones tan largas cocinando. Sientes la presión porque además este sentimiento de competencia en donde quieres ganar. Evidentemente, la competencia sí existe, es absolutamente genuino. Estaba Leslie Stewart, mi amiga del colegio, bastante mayor que yo. Me pareció un grupo divertido.

¿Fue complicado?

Para mí, fue sumamente complicado. Pensé que tenía algunas nociones porque he cocinado para mi hija, pero me sentí un ignorante y quedó al descubierto que tantas habilidades culinarias no tenía. Soy muy desordenado y en medio de ese caos de la cocina es muy difícil presentar un plato de manera decente. Considero que sí tengo sazón, mi problema son los procesos. A mí, la estructura me mata y para la cocina la estructura es lo más importante.

¿Pensaba llegar tan lejos en la competencia?

Si hay algo que me caracteriza es que soy bien competitivo, muy picón, y sabía que eso me iba a ayudar a superar desafíos como el repechaje.

El beso con Leslie Stewart generó revuelo...

Es mi amiga de toda la vida. La televisión normalmente es una ficción y esto es un show. Parte de esta realidad está construida sobre la base de una ficción. Somos buenos amigos, nada más. Mi mujer también sabe cómo es la televisión y sabe de qué trata esto.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Estoy armando un proyecto televisivo con un formato original. Cuando el formato es creativo, logras una respuesta diferente. Mi naturaleza es disruptiva, estoy trabajando en un formato así, pero sin caer en excesos, siempre con la tónica divertida, palomilla, juguetona. Será un programa nocturno. Es una sorpresa.

Formó parte de La noche es mía, ¿cree que hubo excesos?

Lo que pasa es que los tiempos cambian y cambia la forma de percibir y de ver la vida. En aquel entonces no estaba interpretado como un exceso, hoy por hoy, sí. Uno se tiene que adaptar a la actualidad. Yo recuerdo Risas y salsa, por ejemplo, ahorita no podría estar al aire ni un día. Su contenido no está alineado a los valores de esta generación.

¿Fue su mejor momento?

Fue una buena época, me abrió muchas puertas. Era como un grupo de amigos que se juntaba a hacer chacota. No considero que haya sido mi mejor momento. Me dio popularidad y notoriedad en la señal abierta, donde yo nunca había estado. Era un programa que empezaba a la medianoche y acababa a la 1 a.m. y hacía 10 puntos de rating. Mi mejor momento televisivo fue Entre titulares.

Tiene una banda Los Fabulosos Primos, ¿cómo va ese proyecto?

Bien, hacemos este tributo a los Fabulosos Cadillacs. Justo hemos sacado un videoclip, que es una versión de la canción “Te quiero”, de José Luis Perales. Somos una banda superdemocrática porque podemos tocar una noche en el Regatas y esa misma noche en San Juan de Lurigancho. Formamos el grupo desde hace 12 años. Somos un grupo de amigos que no pretende más que ser una banda de patas que va a divertirse y tocar a donde los llamen.

¿Se arrepiente de haber hecho algunas cosas en su carrera?

He hecho cosas que en realidad no van conmigo. Ahora, mirándolo en retrospectiva, hay cosas que en realidad no me han sumado nada como mi paso por Gol. Creo que no me sumó ni me aportó nada en mi carrera. Si bien, agradezco mucho la oportunidad, siento que pasó por agua tibia.

También tiene un programa en radio. Hace unos días causó controversia la llegada de Edu Saettone...

Sí, voy a cumplir un año. Empezamos con Carolina Salvatore, pero renunció. La llegada de Edu fue una decisión de la radio. Lo conozco desde hace muchos años, cuando trabajaba en CMD y él en Plus TV. Era un tipo muy querido por todos y tuvo este problema terrible, pero creo que purgó condena y pagó reparación, según lo que me contó. Él también tiene que rehacer su vida. Yo no puedo emitir un juicio de valor porque no conozco de cerca el tema. Cuando empecé a ver todos estos haters en las redes sociales me asusté, pero esa es mi chamba, yo vivo de la radio, no iba a renunciar.

Hace unos años, lo acusaron de burlarse de una violación en un censo...

Jamás me burlaría de una violación, eso fue una invención de la radio en la que trabajaba en ese momento. Sacaron un comunicado diciendo que no se responsabilizaban por los comentarios vertidos por los conductores y yo no había dicho una sola palabra. Resulta que un compañero mío que tenía un bloque que se llamaba Políticamente incorrecto fue quien dijo eso. He revisado 1,500 veces ese audio y jamás me reí. Nunca me reiría de algo así, soy loco, pero no soy idiota. Creo que se cometió un atropello a mi reputación y un exceso por parte de ese medio. El destino se encargará de hacer justicia.

AUTOFICHA

“Con mi esposa queríamos que nuestra hija tenga un nombre único y original, yo le propuse el nombre Guinea en honor al país africano Guinea Ecuatorial, el único país de África dónde se habla español. Y a mi esposa le encantó el nombre”.

“Me relaja mucho lavar platos, es como una terapia, me concentra a tal punto que cuando tengo que pensar en una idea creativa para alguna campaña lavo platos. Trato de ser lo más genuino, frontal y natural posible. Es difícil, pero yo estoy curtido de las críticas”.

“Mi esposa y yo tenemos 14 años juntos, nos conocimos en Entre titulares. Yo era uno de los conductores y ella era creativa del programa. Me gustaría hacer películas, hacer cine, como actor y como director. He hecho algunos pininos chiquitos, pero me gustaría actuar y dirigir una película”.

