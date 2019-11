Al principio le fue un poco difícil descifrar su propia identidad, pues su mamá es francesa e inglesa y su papá es peruano e inglés. Por eso, Christabelle tiene tres nacionalidades: peruana, francesa e inglesa. Ser de todos lados es como ser de ninguno. En Lima le notan un dejo diferente cuando habla español, en Francia también sienten un pequeño acento cuando habla francés y lo mismo ocurre con su inglés. “Me sentía como una extranjera en todos lados”, comenta la historiadora y politóloga. Pero al final, esa influencia de tantas culturas la enriqueció y el fruto de su trabajo está nutrido de la educación que recibió en tantos lugares. Mientras estaba en el colegio, sabía que iba a dedicarse a algo que tuviera que ver con letras: Filosofía o Literatura, pero no estaba muy segura. La ayudó a decidir el hecho de que en Francia haya un sistema educativo que permite llevar varias carreras a la vez, así fue como finalmente decantó por Historia y Ciencias Políticas. Como parte de su tesis doctoral, ha publicado el libro La caída visual de Fernando Belaunde Terry y Francisco Morales Bermúdez, un detallado estudio sobre las caricaturas de esas épocas.

¿De dónde nace su interés por la Historia?

La Historia es un medio para poder entender el presente. Muchos de los procesos históricos se repiten y me interesaba justamente eso.

¿Por qué decidió hacer su tesis doctoral sobre el Perú?

Era una manera de relacionarme con el Perú. Me siento peruana y en el país hay muchos campos inexplorados. Eso lo hace todavía más interesante porque el material está ahí, pero no ha sido trabajado aún. En cambio, en Europa hay muchos estudios que ya se han hecho, muchos libros que han salido sobre diferentes temas. Sentía que tenía el campo abierto para desarrollar una tesis.

¿El libro tiene que ver con su tesis?

Sí, es parte de mi tesis doctoral, que es una investigación sobre visualidad y política desde finales de los 60 hasta principios de los 80. Abarca el tema de la propaganda política durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

Durante el gobierno de Velasco no hubo muchas caricaturas, ¿por qué?

En los primeros años hubo mucho entusiasmo por Velasco, por eso las caricaturas lo presentan como un presidente que va a solucionar el país. Algunos de los caricaturistas que entrevisté me dijeron que tenían miedo de publicar algo en contra de Velasco. Había mucho miedo de ser perseguido, deportado, encarcelado. La otra parte de caricaturistas que entrevisté me dijeron que creyeron en el proyecto velasquista e, incluso, trabajaron dentro de las instituciones del Estado. Lo curioso es que muchos de los caricaturistas que participan en el gobierno de Juan Velasco van a ser luego parte de la publicación Monos y monadas, que termina criticando al poder militar.

¿Cómo fueron las caricaturas durante la época de Morales Bermúdez?

Representan toda la desilusión del orden militar. Las Fuerzas Armadas habían aparecido, durante la época de Velasco, como una institución fuerte, ordenada, que iba a sacar el país adelante, que iba a implementar las reformas que eran tan necesarias. En la época de Francisco Morales Bermúdez pasa todo lo contrario. El militar aparece como un burócrata, como un freno al avance del país y hay un pedido de los caricaturistas a través de Monos y monadas para que los militares dejen el poder y den paso a elecciones generales para que regrese la democracia al país.

¿Y durante el gobierno de Fernando Belaunde de qué hablaron los caricaturistas?

Mi libro parte de unas caricaturas publicadas en abril de 1967, cuando Belaunde regresa de una de las cumbres de presidentes de la Punta del Este y había sido aplaudido por todo el mundo porque había dado un discurso considerado muy importante para América Latina. Pero, poco a poco, las caricaturas van mostrando el declive de su popularidad, que se debe a la crisis económica, los problemas que tenía con la oposición. Al final del periodo, ya termina apareciendo como un capitán que hunde su barco, como un jardinero al que se le mueren las flores y, sobre todo, la imagen que queda en el imaginario colectivo es el de un presidente en la luna.

Es interesante que las caricaturas sean dibujos animados en situaciones graciosas, pero hablan, más bien, de asuntos muy serios.

Es exactamente esa dualidad, entre algo que parecía informal y lúdico, lo que personalmente me hace creer que la caricatura es un poderoso medio de comunicación, porque cuando uno ve una caricatura piensa que es un dibujo solamente, que no tiene importancia, pero, en realidad, la caricatura está transmitiendo un mensaje muy importante que los periodistas de prensa escrita no podrían transcribir en una columna o un artículo porque podrían ser acusados de difamación, habrían cuestiones legales de por medio. Yo creo que esa aparente informalidad de la caricatura es la que le permite transmitir ideas polémicas y fuertes.

¿Las caricaturas están libres de procesos legales?

Sí, porque la caricatura tiene esta doble naturaleza que es informal, humor, pero en realidad es muy seria porque está transmitiendo un mensaje. Los caricaturistas son muy hábiles en ese sentido. Si el mensaje es muy polémico o hasta difamatorio, ellos se amparan en que la caricatura es una ficción. Hubo un juicio en Francia que ha durado siete años, una candidata de ultraderecha acusó a un programa de televisión de mostrar una caricatura de ella como un excremento. La Corte de Casación francesa decidió no acusar al caricaturista, lo que demuestra las libertades que tiene la caricatura para transmitir cierto tipo de ideas que son impensables para un periodista serio.

¿Las caricaturas son influyentes?

Sí, definitivamente lo son.

AUTOFICHA

-"Nací en Londres, un 20 de octubre, pero soy peruana, francesa e inglesa. Viví en Perú hasta los 14 años, luego me mudé a Francia, viví 10 años allá, después hice mi doctorado en Londres, mi tesis de doctorado era sobre el Perú, vine acá y me terminé quedando”.

-“En 2016 publiqué un libro sobre la propaganda que se hizo durante el gobierno de Juan Velasco. Pero mi nuevo libro ya trata de la caricatura durante el último año del gobierno de Fernando Belaunde Terry y durante los últimos años de Francisco Morales Bermúdez”.

-“Soy graduada de la Universidad de La Sorbona en París, hice una maestría y un doctorado en King’s College, en Londres. Mi especialidad está enfocada en la relación entre visualidad y política. Me gusta leer, viajar y nadar. Me gustan los escritores rusos como Dostoievsky, Chéjov, Tolstói”.