Chicas malas: Tomar Control, Las Ratapunks y 380 | Movida21

No son, necesariamente, una banda punk. En todo caso, no se preocupan por serlo, y quizás por eso sí son una banda punk: el no ser, el antitodo de la cuna del género, allá por finales de la década del 70, vertiente del rock que popularizaron grupos como Ramones y Sex Pistols.

“Sin parar” y aquel inicio de guitarra que hace pensar en bandas como Las Vulpes de España, de los primeros años de la década del 80. Una canción entregada al hedonista fraseo: “Solo quiero bailar sin parar”.

380 se rebela a la solemnidad de algunos viejos punks. “Generación Zzzzzzz” así lo demuestra o “Lo siento mamá” y “TKM KTM (canción para tu ex XD)”, frescos de este tiempo.

Canciones que son parte del disco El colegio me volvió un mono (¿acaso una actualización de “Al colegio no voy más” de Leusemia?), álbum debut de la banda arequipeña que empezó con esta formación hace exactamente un año y hoy ostenta casi 11 mil oyentes mensuales en Spotify. Grupo que tiene en la voz y guitarra a Lucía Ramírez, con 23 años. Cuarteto donde sus miembros más jóvenes llegan a los 19 años.

Y más allá de lo punk, 380 también coquetea con el indie (o pop), rock, surf e incluso el grunge. La revelación de 2023 y con un 2024 prometedor.

MILITANCIA SONORA

Un poco de orden, por favor. Les toca el turno a Tomar Control. Banda limeña que en 2023 realizó una gira europea de 18 fechas por Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Suiza y España. Un concierto tras otro, casi a diario y sin desmayo. Realmente un hecho histórico: hasta donde se tiene registro, son la primera banda hardcore peruana integrada por mujeres que realiza una gira de esta magnitud. Antes el grupo ya había girado por México.

Para coronar el tour, al regreso rumbo a Lima, hicieron una parada en Bogotá, Colombia, para dar un concierto. Ya en la capital, presentaron el EP 7′ Incendiaria editado en vinilo y en Europa. Disco donde confirman el discurso político y social de la banda, con títulos como “Represión” y “Migrar”. Una banda que en el sonido parte de clásicos del hardcore mundial como Agnostic Front, Youth of Today, Madball y, hasta tal vez, Raw Power.

Y si se trata de Europa, una de las bandas peruanas que este 2024 girará por el viejo continente es el grupo cajamarquino Las Ratapunks. Serán parte del Manchester Punk Festival en marzo próximo.

Cultoras del punk más visceral y vieja escuela, hace un tiempo les pregunté si podemos decir que el punk aún vive. “Donde haya injusticia, abusos, opresión, ahí habrá punk y como esa es la forma en la que vivimos los seres humanos, posiblemente siempre habrá punk y resistencia”, respondieron.

Agregan que no existe un manual para ser punk. “Y si existiese uno, lo más punk que podríamos hacer es no seguir ninguna de sus reglas”, sentencian con sapiencia.

380, Tomar Control y Las Ratapunks, tres formas vitales y genuinas de acercarnos a géneros musicales que nacieron el siglo pasado, pero que en voces de ellas (y ellos) recobran vigencia. Bandas que son como una de las puntas del iceberg del llamado rock peruano actual.

Dato:

-Las Ratapunks editaron en 2023 Bastardas, un compilatorio con bandas de España, Ecuador, México, Rusia, Malasia, Colombia, Argentina, Chile, EE.UU. y Perú.

