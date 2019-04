Los chankas: Dueños de las tierras de Las Bambas

Las Bambas , la mina de Perú que produce aproximadamente el 2% del cobre mundial, se encuentra en una situación crítica. Tras varias semanas de bloqueo de la carretera que permite trasladar el mineral, aún no asoma una solución que tenga contentos a todos los comuneros de Fuerabamba . Una parte del conflicto se desarrolla en la región de Apurímac. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esas tierras?, ¿quiénes estuvieron antes? La respuesta, que resulta poco conocida para algunos, nos remonta a los chankas . Por eso, conversamos con el historiador de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Enrique González Carré, quien nos cuenta cómo fue esta confederación.



Usted escribió el libro Los Señoríos Chankas, en que explica la historia y características de este grupo. ¿Cuáles fueron sus fuentes?

Hay dos tipos de fuentes que utilizo. La información documental que proporcionan los cronistas y el material arqueológico. Es decir, el documento y el monumento, en una constante correlación, nos permiten enriquecer la visión histórica y cultural de la nación chanka.

¿A qué se refiere cuando los señala como una nación?

A diferencia de lo que se conoce, los chankas no fueron una cultura homogénea, sino que se trató de un grupo de pueblos que se juntaron bajo la idea de una confederación. Por ejemplo, están los ancoaillos, uramarcas, willcas y más.

¿De qué época estamos hablando?

Aproximadamente entre los años 600 d.C. y 1500 d.C. Compartieron tiempo con los wari e incas.



¿Hubo un intercambio con estas culturas? ¿Cómo fue?

Complejo. Hay muchas explicaciones sobre la desaparición de los wari, pero una de las que resalta fue su enfrentamiento con un pueblo extraño, que no era de la región quechua sino que provenía de la selva. Se trató de los chankas.

¿Y en el caso de los incas?

En el tiempo en que comenzaron a desarrollarse los chankas, los incas no eran el imperio que conocemos. Eran una tribu que se encontraba en Cusco, que no era tan importante y que empezaba a conquistar otros pueblos, pero nada más. No tenían el poder ni la táctica de los chankas.



¿Qué pasó entonces?

En ese entonces reinaba Viracocha, pero estaba muy viejo como para dirigir a la victoria a los incas, que se estaban preparando para enfrentar a los chankas. Según los cronistas, puso al mando a uno de sus hijos, pero no era el indicado. Su hermano, Pachacútec, soñó que los pueblos aledaños al Cusco irían a su auxilio y que las piedras se convertirían en guerreros. A partir de eso, creó un plan que logró vencer a los chankas. Gracias a esta nación y su impulso de conquista es que se formó el imperio incaico que hoy conocemos.



A pesar de que los chankas perdieron la batalla, ¿se trataría de un pueblo que tuvo poder?

Por supuesto que sí. Una prueba de esto es que se han identificado cerca de 350 sitios de viviendas chankas a lo largo de las zonas donde estuvieron.

¿Qué zonas abarcaron?

En su máxima extensión, lograron ubicarse en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

¿Entonces, se puede decir que el conflicto de Las Bambas tiene lugar en tierras chankas?

Así es.

En un principio comentó que los chankas eran un grupo de pueblos. ¿Qué cree que los llevó a unirse?

El alma guerrera. Los chankas fueron una nación guerrera. Su objetivo no era crear aparatos con gran tecnología, construcciones magníficas o tener una jerarquía marcada. Buscaban conquistar nuevos espacios.



¿A tal naturaleza se debe que sus muestras culturales no sean tan sofisticadas?

Sus fuerzas estaban centradas en conseguir territorios. Sus vasijas son bastante básicas, los colores que se usaron lo demuestran también. Sus casas eran construcciones simples e iguales para todos, lo que demuestra que no existía una jerarquía marcada.

¿Considera que algo de ese espíritu de conquista ha quedado impregnado en las poblaciones actuales?

Creo que hay algo de los tiempos antiguos en todos nosotros. Hay herencias en nuestra organización y sociedad que no podemos negar.

Datos:

- El libro Los Señoríos Chankas (1992) explica la organización, religión y cultura de esta nación.

- González fue director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Actualmente es director de Asuntos Culturales de la PUCP.