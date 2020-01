Este año se celebra el centenario del nacimiento de nuestra gran compositora María Isabel Granda Larco. Conversamos con Susana Roca Rey, quien fue su amiga y también productora de dos discos en los que rescata sus composiciones. A continuación, Chabuca Granda y su amor a Lima según Susana.

Tuve la fortuna de ser amiga de Chabuca Granda (1929-1983). Ella se encontraba practicando la misa criolla y me dio curiosidad su propuesta. Pedí asistir a uno de sus ensayos y ahí nos conocimos. A pesar de tener una diferencia de edad considerable, yo con 21 años y ella con 50 años, la amistad fue natural. Cuando me casé, ella se unió a los músicos del festejo para cantarnos la misa criolla y fue testigo de mi matrimonio. Tengo muy presente cómo era: encantadora, inteligente, con carácter y con una gran sensibilidad que plasmó en sus temas.

Fui a su casa muchas veces y nos recibía con los brazos abiertos. En ese entonces no me daba cuenta del privilegio que era sentarse en la mesa de Chabuca Granda y escucharla cantar, pero ahora me digo: “Susana, qué afortunada fuiste al ser testigo de la suerte de poetisa que fue”.

Sus canciones estaban mezcladas con una nostalgia dulce. Nos deja este sabor porque, cuando ella componía, lo hacía sobre el amor.

Uno de los temas recurrentes, precisamente, fue la capital, a pesar de no haber nacido aquí. Y hoy, en el aniversario por los 485 años de fundación de la ciudad que amó, es el momento perfecto para recordarla.

El primer vals que compuso fue “Lima de veras”. En esta canción miraba la ciudad con una mezcla de sentimientos: tristeza por lo que se pierde y alegría por lo que todavía queda. Ella sabía lo que pasaría cuando escribió “Vieja ciudad, calma ilusión, bella verdad/ mi inspiración, la Lima antigua que se va”.

Cuando me preguntan qué sentiría Chabuca si conociera nuestra ciudad en la actualidad, digo que tristeza. Ya no estamos en la Lima que nos cantaba en “Callecita encendida”, cuando decía: “Chavitas y señoritas saltan de la cama a ver/ unas salen a la calle y otras al balcón asoman”. Ya no abundan esos balcones que fueron mencionados en sus composiciones.

CANTO A LA TRADICIÓN

Pero no solo le cantaba a la ciudad como espacio, sino a su gente y sus costumbres. Así nació “Zeño Manué”, dedicada al periodista Manuel Solari Swayne, quien rescataba lo auténtico de las tradiciones de antaño. “¡Y nos estamos quedando / sin esa Lima de otrora tan querida y tan señora!”, escribía.

Le debemos gratitud porque es la compositora que sacó nuestra música al exterior. Llevó al mundo versos en los que narraba, con gran cariño, cómo éramos.

Lo que ella escribía era, sin dudarlo, poesía. Una poesía de amor a Lima. Es que, como siempre digo, existe un antes y un después de Chabuca Granda. Si algo puedo agradecer, es que fui testigo de esa serenata que le dedicó a Lima, serenata que duró toda una vida.

Datos:

- Susana Roca Rey produjo, hace 19 años, Misa criolla peruana de Granda. Además, junto con Mabela Martínez, produjo los discos A Chabuca y A Chabuca II, en los que varios artistas versionan sus composiciones.

- El 24 y 25 de febrero se realizará el espectáculo A Chabuca en vivo, en el Gran Teatro Nacional. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket.