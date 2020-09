María Isabel Granda y Larco, conocida artísticamente como Chabuca Granda, es una de las cantautoras peruanas más reconocidas por sus finas melodías que describen nuestra cultura e historia. Chabuca logró que su música traspase las fronteras y se convierta en un legado cultural, en 2017, su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el grado de Gran Maestro.

Por la conmemoración de los 100 años de su nacimiento a celebrarse este jueves 3 de septiembre, Editorial Planeta presenta este 2020 el libro ‘Las Palabras de Chabuca’, de Alberto Rincón Effio. Una entrega que recopila entrevistas realizadas a Chabuca, en las que expone a primera voz sus pensamientos y posturas sobre política, sociedad e historia. En palabras del autor, “una Chabuca sin música”.

Aquí cinco de sus declaraciones que podrán encontrar en el libro:

1. ’‘Han sido muy gentiles conmigo, pero lo que quisiera recalcar y agradeceré que lo publiquen textualmente es que «a los artistas quiérannos vivos y no en artículo de muerte”‘‘.

2. ’‘El amor se lo dejé a los poetas’‘.

3. ’‘Primero, no hay canción si no hay sujeto. Usted no dice: «voy a hacer una canción». Una canción es como una carta, si no tienes nada que decir, no hay canción’‘.

4. ’‘Yo me divorcié y tenía que hacer algo con el alma y con la cabeza y con mis manos y con mi tiempo y con mi todo. Y descubrí que las mujeres podíamos hacer canción popular, porque escuché a Conny Méndez, una señora venezolana, invalorable, que cantaba la geografía de su país. Y las canciones que se escuchaban en mi época eran terribles, decían: «ven que necesito verte, desesperadamente», y me di cuenta que las mujeres podíamos cantar sobre un caballo, sobre un farol, sobre un puente. Y así comencé, y entonces…‘'.

5. ’‘Debo salir al exterior para despedirme de todos aquellos países que han sido gentiles conmigo. Ya no quiero salir del Perú… Deseo quedarme aquí, creo que ya es tiempo, puesto que ya estoy esperando mi sexto nieto’‘.

‘Las Palabras de Chabuca’ comprende catorce entrevistas que brindó entre los años 1959 y 1982 a periodistas y presentadores de América Latina y España.





HOMENAJE

Con motivo del centenario del nacimiento de Chabuca Granda, el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva ofrecerá un espectáculo multimedia virtual.

Esta actividad se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre, de 8:30 p.m. a 8:50 p.m., y será transmitida en la página oficial de Facebook del circuito (www.facebook.com/circuitomagicodelagua) para el disfrute de todos los ciudadanos.

El espectáculo multimedia virtual incluirá una recopilación de imágenes de los mejores momentos de la trayectoria de Chabuca Granda, con su música de fondo y juego de luces, sobre la pantalla de agua de la majestuosa Fuente de la Fantasía.

La icónica artista, una de las más importantes exponentes de la canción nacional, dejó un gran legado con temas emblemáticos como Fina estampa, José Antonio, Bello durmiente, Puente de los suspiros, El surco, entre muchos otros. No obstante, La flor de la canela es su más famosa creación, una especie de himno para el pueblo peruano.

El espectáculo multimedia virtual en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva forma parte de una serie de actividades que la Municipalidad de Lima ha preparado para recordar a esta gran compositora y celebrar los 100 años de su nacimiento.

