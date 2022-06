La película peruana De todas las cosas que se han de saber grabada en Santiago de Chuco, La Libertad, lugar donde nació César Vallejo, comenzará un recorrido itinerante por diferentes ciudades del Perú. Su primera parada es Lima.

El filme dirigido por la cineasta Sofía Velázquez nos trae un nuevo enfoque para ver al poeta. En sus 91 minutos de duración presenta las distintas miradas de los santiaguinos y cómo estas se relacionan con la presencia inmortal y el aura del gran poeta. No se trata de una cinta biográfica; por el contrario, el largometraje explora los universos poéticos de los ciudadanos del Santiago de Chuco actual.

La idea de este documental nació en 2016. Velázquez, que también es antropóloga visual, comenzó a investigar sobre el tema, viajando y haciendo labores de preproducción. Desde un inicio siempre quiso plasmar en una película cómo César Vallejo era interpretado. El proyecto se rodó durante todo diciembre de 2018 gracias al financiamiento del Ministerio de Cultura.

“Vivimos un mes en Santiago de Chuco, me interesaba trabajar alrededor de Vallejo, como imagen, como presencia, como elemento importante. La poesía que he leído desde muy chica siempre ha estado representada de una manera muy oficial, muy acartonada y me parece que la poesía es muy opuesta a esa oficialidad. La poesía existe en el día a día de la gente común y corriente. Esto es un poco de lo que he querido mostrar en la película”, cuenta Sofía Velázquez a Perú21.





PEREGRINAJE

De todas las cosas que se han de saber comienza cuando un grupo de cineastas llega a Santiago de Chuco. Mientras preparan un casting van descubriendo a los lugareños y la relación que tienen con Vallejo, que murió en París hace más de ochenta años. Los habitantes y cineastas se confunden entre versos, historias y poesías.

La cinta fue estrenada en 2021 en el festival de Cine de Mar de Plata de Argentina. En la competencia tuvo una mención especial del jurado. Asimismo, estuvo en la séptima edición de la Semana del cine de Lima, en el Festival de Cine de Málaga y en otros encuentros internacionales donde también obtuvo reconocimientos. Y se proyectó en Santiago de Chuco y algunas contadas ciudades peruanas.

Ahora se exhibirá desde hoy hasta el 18 de junio en el cine de la Alianza Francesa de Lima. Posteriormente, se podrá ver en diferentes salas independientes de Cajamarca, Arequipa, Cusco y Puno consumando así su recorrido por una parte del Perú.

¿Sabía qué?

-También es docente en las facultades de Comunicaciones y Antropología Visual de la PUCP. La película De todas las cosas que se han de saber es su primer largometraje en solitario.

- La cineasta Sofía Velázquez es miembro del Colectivo Mercado Central, agrupación con la cual ha producido la serie documental Hacedores (2018) y otros.

Dato:

- De hoy al 18 de junio la cinta se podrá ver a las 6 p.m. en la sala cine de la Alianza Francesa de Lima, de la Av. Arequipa 4595. Entradas en Joinnus desde S/12.

