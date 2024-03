César Alemán Cronawer, más conocido en la escena del rock subterráneo como César N., falleció sorpresivamente el último domingo.

Lideró el grupo Éxodo, en la década del 80, donde ya mostraba su especial relación con lo más clásico del rock and roll, en estética y música, pero, claro, siempre adaptado a nuestra realidad. Luego vino la banda Combustible, la que lo encumbró dentro de las escenas alternativas locales. Llegó a grabar para ¡Eureka! Records, sello de El Virrey, placa a la que tituló ‘De tripas rock n’roll’, donde agrupó canciones que ya son clásicos, como “Todos van al cementerio”, “Dime por qué” y “Ansia perdura”. Su camino continuó, hacia el cambio de siglo, como con César N y El Cabaret Fragor, proyecto que ha sido su trinchera hasta hoy, donde incluso fortaleció su vínculo con el rock and roll puro y duro.

Destacó por su capacidad de composición y virtuosismo, lo que no era usual (y hasta criticado) dentro de la denominada escena subterránea del siglo pasado.

Su partida generó la conmoción de quienes lo siguieron y conocieron. La banda punk 3 al Hilo publicó en sus redes sociales: “Hoy te materializas en lo que siempre has sido: una estrella. Sigue brillando donde estés”. Jinre Guevara Díaz, de la agrupación Los Cholos, también se pronunció: “Él no fue cualquier músico. ¡Fue excepcional! Además de virtuoso, de esos escasos seres que nunca traicionaron sus convicciones, que jamás transaron con la miseria del poder. Sobre el escenario, derrochaba una hermosa voz y una calidad interpretativa excepcional”. Por su parte, el escritor Martín Roldán, autor del libro ‘Generación cochebomba’, escribió lo siguiente: “Una vez escribí que César era el Caballero del Rocanrol, que contra viento y marea luchaba por una escena honesta, por mantener el espíritu rebelde, que es la esencia de todo rockero... Con César se va parte de lo más puro del rock subte, porque su propuesta fue admirada y también rechazada. Porque dijo lo que tenía que decir y componer las canciones que quiso componer. Nadie le regaló nada ni tampoco pidió tregua. Sencillamente fue él... ¡Dos metros de puro rock and roll!”.

La producción de ¡Eureka!

Hasta donde se sabe, su cuerpo será velado en el Ministerio de Cultura, hoy y mañana, desde esta noche.

César N partió, pero su obra será eterna.





César N. (Foto: Rafael Lavado).

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: