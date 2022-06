La actriz de teatro y productora, Cécica Bernasconi, nos presenta una serie de coloridas obras artísticas hechas a mano en su nueva exposición llamada ‘Cécica’, donde pondrá en exhibición esculturas y alfombras de su autoría.

Cécica Bernasconi es conocida en el mundo del teatro y televisión, con más de 26 producciones. Paralelamente, la talentosa intérprete peruana esconde otro talento como artista ceramista. Su segunda pasión hace que se encuentre encerrada en su taller por horas para crear piezas en cerámica, madera y ahora también en lana.

La artista va a presentar una serie de coloridas alfombras hechas a mano con lana de oveja. Cada una le ha demorado aproximadamente entre 4 a 6 meses. También pondrá en exhibición esculturas lúdicas de cerámica también hechas a mano, cuya característica principal es la de ser piezas únicas.

Cécica explica que para no perder su estilo, todo su trabajo tiene un muy colorido y alegre. “Los colores alegres me remiten a mi infancia y me llenan el alma y dan alegría a mi vida”. comentó la artista sobre lo que será su tercera exposición de arte.

Todas estas nuevas creaciones las presentará en la Galería Indigo de San Isidro, ubicada en Av. El bosque 260-263. La exposición estará abierta al público del 9 de junio al 5 de julio de lunes a sábados de 10:30 a.m. a 19:30 p.m. y los domingos de 10:30 a.m. a 19:00 p.m.

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.