La gastronomía peruana se lució ayer en la premiación de The World’s 50 Best 2022, ceremonia que congregó en Londres a los mejores cocineros del mundo. El restaurante Central, de Virgilio Martínez y Pía León, fue reconocido como el segundo mejor del mundo. Pero esa no fue nuestra única alegría. Los restaurantes peruanos Maido y Mayta se ubicaron en los puestos 11 y 32, respectivamente, de la prestigiosa lista que fue liderada por Geranium, de Dinamarca.

EN LO MÁS ALTO

En el 2021, Central se ubicó en el puesto cuatro. Pese al impacto de la pandemia, no solo luchó por mantenerse en lo alto, sino que escaló dos ubicaciones más. Para la crítica gastronómica María Rosa Arrarte, el logro de Central se debe a su profunda búsqueda de la excelencia por mostrar los productos peruanos. Una labor constante, metódica y esforzada de Martínez, León y todo su equipo.

“Es un enorme orgullo para el Perú que nuestra cocina se consolide de esa manera. Ratifica que nuestros sabores, nuestra cocina, es de una riqueza espléndida. Todo esto no solo nos favorece gastronómicamente sino nos hace ver como un país que brinda experiencias singulares de ‘fine dining’ al igual e incluso mejor que sitios en el primer mundo. Eso es un ‘boost’ enorme para nuestra imagen internacional y ayuda a desarrollar muchísimo el turismo gastronómico”, señaló Arrarte, también directora del portal El Trinche.





MÁS RECONOCIMIENTOS

Maido ocupó el puesto 11 de la lista de los 100 mejores del mundo. Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, jefe de cocina y propietario del restaurante, celebra el reconocimiento. “Es un orgullo, a pesar de las restricciones que hemos tenido por la pandemia, recordemos que los votos también vienen por el turismo. La reactivación ha empezado hace poco y lo que ha hecho Central, llegar al número dos del mundo, y que Mayta ingrese de frente a los 50 mejores es un logro para el país y todos los peruanos debemos sentir orgullo. Seguiremos trabajando más para traer más alegrías. Es momento de celebrar y sentirnos felices de lo que tenemos en el Perú”, manifestó ‘Micha’ a Perú21.

Perú tiene a tres restaurantes entre los 50 mejores del mundo. Mayta ha sido una gran sorpresa. Rosa Arrarte saluda la gran evolución que ha tenido el chef Jaime Pesaque, dueño de Mayta, y dice que eso demuestra la capacidad que tienen los peruanos para estar en las grandes ligas.

El propio cocinero peruano confiesa haberse sorprendido por su logro. “No me lo esperaba. Estoy contento de representar al país, al trabajo de mi equipo. Estoy orgulloso de nuestra cultura, de nuestra cocina. Una gran satisfacción poder tener una embajada de nuestra cultura en el mundo”, afirmó Pesaque a este diario.

Nuevamente nuestra cocina nos deja en lo más alto. Miles de aplausos.