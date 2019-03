Censurados Film Festival 2019: Ciclo de filmes sin censura inicia este sábado

En el océano Pacífico está Kiribati. Isla habitada por 100 mil personas que se enfrenta a la inminente desaparición por el aumento del nivel del mar. Con una trama que parece sacada de una cinta apocalíptica de ciencia ficción, se presenta 'Anote’s Ark', documental del director canadiense Matthieu Rytz que sigue los esfuerzos del ex presidente de la isla, Anote Tong, en distintos foros mundiales para salvar a su país de la incontenible fuerza de la naturaleza.

Continuando con la práctica de presentar películas sobre otras realidades del mundo, que en muchas ocasiones han sido prohibidas, vuelve Censurados Film Festival. Sexta edición que lleva el título “Voces invisibles”, dedicada a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Entre las películas que desarrollarán la problemática ambientalista está 'Be’Jam Be, la canción sin fin', documental francés sobre la masiva destrucción de bosques que afecta a una comunidad del estado de Sarawak, en Malasia. Esta cinta se proyectará el lunes 25 de mayo, en el Centro Cultural de España (5 p.m.).

También se proyectarán 'Las mujeres del Wangki', cinta nicaragüense que presenta las etnias indígenas Miskita y Mayangna que, pese a ser discriminadas, conservan sus costumbres ancestrales y defienden el medio ambiente. Va el martes 26 de marzo, 5 p.m., en el Cine Olaya de Chorrillos.

Censurados Film Festival también cuenta con subsecciones como ‘Archivo Adjunto no Disponible’ con cintas sobre la vigilancia y la censura en Internet. Como 'The Cleaners', documental alemán acerca del personal contratado de Facebook, Twitter, Youtube y Google que se encarga de borrar el contenido potencialmente ofensivo en las redes.

Son más de 50 filmes, de unos 20 países, que estarán en el festival. Cintas sin mordaza y sin censura que llegan para exponer una realidad que puede resultar incómoda.

Datos:

- Las sedes del festival son la Ermita de Barranco, el Centro Cultural de España y el Cine Olaya.

- El evento va del 23 al 30 de marzo.

Recomendados:

Así será parte de la agenda de Censurados Film Festival en el Cine Olaya:

Contra una sociedad conservadora

La cinta 'Rafiki' (Kenia) sigue la historia de dos jóvenes lesbianas que se enfrentarán a una sociedad conservadora. El jueves 28 de marzo, a las 7 p.m. En el Cine Olaya (Av. José Olaya 645, Chorrillos). Libre.

Mujeres batallan en 'Comandante Arian'

Documental español sobre el batallón de mujeres liderado por la comandante Arian, que enfrenta al Estado Islámico. Dirige Alba Sotorra. Jueves 28 de marzo, a las 9 p.m. Libre.

Muestra de cortos ‘cineastas en riesgo’

El viernes 29, 9 p.m., se proyectarán cortometrajes sobre directores que vieron peligrar su vida por realizar las siguientes cintas: 'The Crying of Tanbur', 'Facing Death with Wirecutter' y 'Gaza'. Libre.

Cine para estudiantes de secundaria

Sesiones especiales para estudiantes de educación secundaria con películas sobre derechos humanos. Se realizará desde 26 hasta el 29 de marzo. De 11 a.m. a 1 p.m. Inscripciones en censuradosfilmfestival@gmail.com