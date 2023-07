Llevan 25 años juntos, es toda una vida. Si habláramos de matrimonio, el cuarto de siglo sería calificado como bodas de plata. A pesar del tiempo, la icónica banda peruana Cementerio Club sigue vigente. Recordemos que en 1998 lanzaron su primer álbum, que curiosamente tiene el mismo nombre de banda. Luego se prepararon para su segundo álbum “Cerca” para luego dar a luz en el 2003 a “Vacaciones de Mediocielo”, el cuál tuvo una repercusión internacional en cadenas como MTV. Hoy llevan 10 discos grabados en estudio y en vivo. Pronto Cementerio Club hará su entrada triunfal en una presentación en el Vichama Conciertos del mágico Centro de Lima. Una cita que estaba pendiente desde el año pasado y que, por la convulsión política, la banda tuvo que cancelar. Cementerio Club promete tocar sus más emblemáticas canciones, aquellas que rompieron corazones y otras que nos hacen recordar la soledad. La banda liderada por José Arbulú, vocalista de la agrupación, viene sonando desde 1997. Para sus fanáticos la letra de la canción ‘No puedo esperar’ llega ser un temón: “Apurar el tiempo para poder tenerte junto a mi lado, poder abrazarte, no puedo esperar”. Y, si seguimos citando canciones podemos llegar hasta el “Tren de mi ilusión”, “Reset”, “Viaje interminable”, “Amor nuevo”, “Sometimes bonita” y muchas otras más. Este será un viaje prometedor hacia el crecimiento y evolución de la banda. Los chicos de Cementerio Club, están listos y yo también, empecemos.

¿Por qué la fijación con el Centro de Lima?

Luis Callirgos/baterista: El centro de Lima tiene su magia, cada zona o cada ciudad del Perú que visitamos tiene su encanto y el centro es una zona que siempre nos ha recibido bien y nos quedamos con las ganas de celebrar los 25 años en el Vichama. Nuestro aniversario fue en abril, pero por la coyuntura se fue cancelando al final lo celebramos en Barranco.

Hace poco se presentaron en los 30 años de Mar de Copas, ¿cómo fue la conexión con el público?

Luis Callirgos/baterista: Estuvo súper bueno, muy bonito. Con ellos como músicos hay mucha buena onda, el público que los sigue también nos sigue así que nos ha dejado listo para el concierto del 22 de julio.

¿Cada vez que se suben al escenario los sentimientos son los mismos?

Pedro Solano/guitarrista: Hemos estado súper bien, hace poco en el concierto de Mar de Copas, la pasamos súper bien y con todas las ganas de hacer este concierto nuestro, hemos vuelto al centro de Lima, desde antes de pandemia no hemos tocado en el Centro y siempre ha sido bastante motivador tocar por allá en estos bares rocanroleros que son emblemáticos.

¿¿Cómo pasaron la pandemia?

José Arbulú/vocalista: La pandemia nos chocó a todos y esta es una oportunidad que nos sirve no sólo para reencontrarnos con el público sino con nosotros también. Nosotros mismos disfrutamos la tocada la camaradería en el backstage. Estamos disfrutando de cada momento.

¿Cómo será la presentación en el Vichama?

Luis Callirgos/baterista: Vamos a tocar canciones de todos los discos de la banda, las más pedidas por los fans, las que siempre nos piden y por ahí canciones que en el centro funcionan súper. Así que tendremos un show completo, toda la discografía así que vayan anímense para pasar un momento especial.

25 años no se cumplen todos los días, para muchos este tiempo es de un matrimonio que cumple sus bodas de plata. ¿Cómo se sienten ustedes?

Pedro Solano/guitarrista: es tal cual, una relación larga tiene sus buenos momentos y también los no tan buenos, pero creo que al final lo que nos ha unido es la música, música que seguimos haciendo.Estamos súper contentos de los singles que hemos podido sacar, incluso en pandemia, grabando a distancia. Ahora estamos grabando tres canciones más y eso es lo que más nos une. Esto es como decía Gabriel García Márquez: uno va a magnificar los buenos momentos y va a eliminar los malos porque así es la memoria del corazón. Y nosotros hacemos eso, porque es una felicidad enorme cuando personas que no conoces van hacia a ti, te abrazan y te cuentan que tal canción de la banda fue especial en su vida. Eso es especial, los 25 años lo venimos celebrando desde el año pasado, y ahora esto es la celebración cumbre, a la gente del centro se la estábamos debiendo. Siempre que queríamos tocar pasaba algo, estábamos karmeados.

¿Cómo han logrado esa sinergia de llevar su vida musical con la profesional?

Pedro Solano/guitarrista: Creo que no se puede vivir sin la música. He vivido del tema ambiental y es interesante porque uno puede desarrollar esta parte de promover un país sostenible, pero al otro lado encontrarme con buenos amigos, excelentes músicos, componer canciones y cantarlas es un regalo bien bonito.

Luis Callirgos/baterista: En mi caso creo que no debería de haber excusas para hacer cosas que de verdad te gustan o dejar de hacerlas. A veces tienes que sacrificar tiempos, tiempo que le robas a tu familia, pero la recompensa después es súper gratificante, porque tu familia llega a entender que es algo que lo haces de corazón.

José Arbulú/vocalista: La ilusión de hacer música es evolucionar, crecer con el mismo entusiasmo. Hay que buscar nuevas ideas. Son varias etapas: hacer el estudio, preparar un disco, el show, ver los conciertos. Para mí ha sido normal porque desde el principio he estado en esto. Un amigo me decía: “siempre has estado enfocado”, y parece que sí. Uno siempre tiene que estar actualizándose, Cementerio Club tiene para rato.