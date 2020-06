El renombrado cineasta Woody Allen ha decidido alzar la voz y defenderse –aunque él diga lo contrario– de una acusación que lo ha perseguido por varios años: la denuncia de abuso sexual a su hjia, Dylan Farrow, cuando esta tenía 7 años en 1992. El director acaba de publicar su libro de memorias A propósito de Nada, donde este episodio ocupa varias páginas. A propósito del lanzamiento, ha ofrecido una entrevista al diario El País, donde menciona, entre otras cosas, que “encarna a todo lo que el Me Too quiere conseguir”.

Fue en 2018 cuando Allen, que ya había sido acusado por Dylan Farrow, dijo que que el Movimiento Me Too debería “adoptarlo como símbolo”. Su declaración fue catalogada por el movimiento contra la violencia sexual como provocativa. Dos años después el también actor ha buscado profundizar más sobre el tema.

“Encarno todo lo que el MeToo quiere conseguir. He empleado a cientos de mujeres delante y detrás de la cámara [106 actrices en papeles protagonistas y 230 como responsables de departamentos técnicos, según precisa en el libro]. Siempre he pagado exactamente lo mismo a hombres y mujeres. En más de 50 años, ni una sola actriz o miembro de uno de mis equipos ha dicho una sola palabra negativa sobre mí. No he recibido una sola acusación de discriminación o de acoso de cualquier tipo. Si todos los hombres se hubieran comportado como yo, el movimiento ya habría alcanzado sus objetivos…”, menciona en la entrevista a El País.

ASEGURA SU INOCENCIA

Pero eso no ha sido todo. Sobre la acusación de abuso sexual que pesa sobre su nombre, el director de Blue Jasmine mencionó que por mucho tiempo pensó que era una “pérdida de tiempo” referirse sobre el tema. “Al ser inocente, no sentí que debiera una explicación a nadie. Tal vez mi silencio hizo que la gente dudara”, menciona para luego agregar que “Era un sinsentido que alguien creyera que había hecho algo así a mi hija de 7 años, que hubiera podido abusar de ella de cualquier forma. La idea era tan absurda que nunca hablé de ello”.

Y si bien se le cerraron distintas puertas, como el hecho de que actores se negaran a participar de sus filmes o que una editorial se niegue a publicar su autobiografía, el cineasta considera que nunca consideró que la denuncia fuese una amenaza a su carrera. Asegura que nunca se ha visto “impedido” de continuar con su carrera.

Eso sí. La denuncia siempre lo acompañará, dice Allen. “La mancha se queda”, afirma para explicar que una vez que se recibe una acusación ya no importa si eres inocente o culpable, ya que la denuncia permanecerá en el imaginario colectivo.

"Tengo una relación maravillosa con Soon-Yi y no la cambiaría por nada", dijo el director.

“Cuando me muera, no podré preocuparme por esas cosas. Si alguien quiere pensar que soy la peor persona sobre la faz de la tierra, será irrelevante, porque ya habré sido desterrado de la existencia. Lo que piensen los demás no tiene mucha importancia”, comenta el director, tras dejar claro que tiene una relación maravillosa con Soon-Yi y no la cambiaría por nada.

El 23 de diciembre de 1997 Woody Allen y Soon-Yi Previn se casaron por sorpresa y en privado en Venecia. El director se casó con la hija adoptiva de su novia, con la hermana de sus hijos, Soon-Yi es la hija adoptiva de Mia Farrow y André Previn.





