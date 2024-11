¿Conoces a Cecimonster vs Donka? La banda peruana que Lenny Kravitz eligió para abrir su show

Van rumbo a los 15 años en la escena alternativa limeña. Acaban de ser parte del LEROCK Fest en Chile y están en el cartel del esperado regreso del festival limeño Vivo x el Rock para marzo de 2025. Y vienen de estrenar su quinto álbum, Delilah.

En un sentido genérico, lo de Cecimonster vs Donka tiene que ver con el rock alternativo. Si nos acercamos y escuchamos con detenimiento, sus cimientos descansan en el post hardcore melódico y el post rock.

Esas etiquetas se traducen en la sensación de espera y angustia que aparecen en canciones como "Watch me" (del primer álbum Solara) o la aparente contemplación en temas como "Santa Catalina" (Delilah), pero que luego se transforma para, tal vez, volver al estado de reposo. En ese tránsito, a veces caótico, a veces desconcertante, hay piezas totales como "Not your friend" (Empty beaches).

¿Acaso todo eso escuchó Lenny Kravitz para elegirlos personalmente como banda que abra su show en Lima?

Cecimonster vs Donka está compuesta por Sergio Saba (voz y guitarra), Sebastián Kouri (guitarra), Richard Gutiérrez (bajo) y Mario Acuña (batería). Antes abrieron los conciertos de Pixies, Boom Boom Kid, Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros artistas internacionales.

No faltarán "Fly away", "It ain't over 'Til It's over" y "Are you gonna go my way". A la vez, el cantautor estadounidense presentará su nuevo disco Blue electric light. La cita es en el Arena 1 de San Miguel. Entradas en Ticketmaster.

Este 8 de diciembre seremos testigos de un acto inusual (y hasta provocador, y bien por ello) en nuestra capital: un grupo de la escena alternativa limeña abriendo el show de una mega estrella del pop mundial, que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el globo y ha ganado cuatro premios Grammy.

