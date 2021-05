Aún conserva aquel poemario, Memoria poética, el primero que editó su padre, el vate cusqueño Raúl Brozovich. Cuando habla de él, detiene las palabras, las dosifica, como tratando de colocarlas en el lugar correcto. Dice que lo conoció de lejos. Él vivía en Cusco y ella en Lima, con su madre. “Lo vi muy poco, pero recuerdo su amor”, agrega.

Aún conserva aquel poemario, que trae una dedicatoria. “Cuando un crítico de arte me preguntó qué es el arte para mí, le respondí mi hija es una obra de arte”, escribió con su puño y letra. Aquel libro llegó a sus manos desde Cusco, cuando ella alcanzaba la mayoría de edad. Dos años después, alcanzaría otra cúspide, la fama, por su papel de ‘La Gata’ en la novela Obsesión.

Desde entonces, el camino de Cecilia Brozovich ha sido ondulante. Madre a los 20, psicóloga casi a los 30, cantante, actriz, conductora de televisión. Y hoy también es una de las voceras de la Liga Contra el Cáncer, que ahora busca que más personas se sumen al voluntariado digital para la Gran Cruzada de Prevención. Inscripciones en www.voluntariadoligacancer.com.

Dice que el saber es ambiguo y amplio. Inabarcable. “La edad no define quién eres”, agrega a sus 45 años. Surfea desde hace una década, hoy también conduce un espacio de radio, produce programas propios en las redes sociales y desde que empezó la pandemia es ama de casa a tiempo completo. De paso, nos da esta entrevista.

-Uno de los efectos colaterales de la pandemia ha llegado a los pacientes con cáncer, que se ven desplazados en las atenciones, o tienen temor de ir a ellas por los contagios.

Las personas que ya están diagnosticadas es importante que no pierdan la continuidad de sus tratamientos ni que pierdan la comunicación con los médicos; el recinto médico tiene que brindarte todas las garantías para no contagiarte de COVID. Es importante que el paciente no postergue sus tratamientos. No podemos perder de vista la realidad de los pacientes con cáncer. Ahora, la Liga Contra el Cáncer se especializa en la detección temprana, que es otro punto súper importante: cuanto más temprano identifiquemos cualquier situación posible de cáncer, mejor. El cáncer te puede dar en cualquier momento, a cualquier edad, a cualquier persona y en cualquier circunstancia. Por eso debemos realizarnos despistajes preventivos cada año o, si tienes antecedentes o familiares con cáncer, cada seis meses.

-¿Has vivido de cerca el cáncer?

No, pero me atiendo en la Liga por prevención. Cada año me realizo un despistaje completo. Mi interés también es porque estudié Psicología y luego una especialización en Psicooncología. Hice una pasantía en el INEM, colaboré con la Liga en Psicooncología.

-¿Cómo suma esta disciplina?

Su labor es ver el aspecto emocional del paciente y su familia. Complementa el trabajo del médico, realiza psicoeducación, que es explicarte todo lo relacionado a la enfermedad.

-¿Qué se le dice a una persona que acaban de diagnosticar con cáncer?

Que confíe, que deje todo en manos de los médicos, que es mejor haberlo descubierto que no saberlo.

-¿Cómo podemos apoyar el trabajo de la Liga?

Ahora es súper importante el voluntariado digital, a la cual pueden unirse. Todo el voluntariado es desde casa y se espera contar con más gente para que la colecta grande pueda proveer los fondos que necesita la Liga para ayudar.

-¿Cómo se certifica que la ayuda a la Liga tiene el destino correcto?

Si vas a Liga, por ejemplo a la sede de la Av. Brasil, verás que cuenta con un mamógrafo de primer nivel. Fue una inversión que se pudo hacer con la plata recaudada en las campañas. Además, si vas y no tienes plata, te derivan al área de Asistencia Social que te permite ser evaluado y si se necesita tratamiento, te ayudan para derivarte a un hospital especializado.

-¿Por qué eliges ser psicóloga?

(Suspira). He hecho un montón de cosas en mi vida (ríe). Empecé a trabajar como actriz desde muy chiquilla, gané un montón de plata, hice varios papeles, protagónicos y de pronto todo se detuvo porque salí embarazada a los 20 años. A los 24 ya tenía una segunda hija. Y me vi con que no había chamba ni plata. Cuando salí del colegio ingresé a la universidad en sexto puesto, pero lo dejé porque me dediqué a chambear en actuación y la música. Entonces, retomé los estudios y mi mamá me propuso que me pagaba la carrera. Y acá estoy. Lo hice por necesidad, pero me enamoré de la Psicología.

-Tu padre fue poeta. ¿No intentaste serlo?

Me jacto de decir que escribo bien (ríe), pero no es lo mío. Además, su forma de escribir era contestataria, revolucionaria. Es considerado uno de los grandes poetas de la generación del 50; en el Cusco el nombre de mi padre es muy respetado. Lo admiro por su pluma impecable y, a la vez, punzante.

-¿Heredaste algo del espíritu revolucionario de él?

Un poquito. Uno no puede ser indiferente ante el dolor, ante la pobreza. No soy de cuna de oro y todo lo que tengo me ha costado.

-¿Ser cantante ha sido tu forma de ser poeta?

Por ahí va. Siempre me han dicho por qué en el canto no hice algo más mainstream, pero cantar es algo que sale de una fibra muy mía, es como sentarse a escribir un poema. Pero trato de no hacerlo tan personal, para poder hacer algo que trascienda (risas).

-Bueno, capaz es el espíritu underground del poeta.

Mucha gente no sabe que, desde 2009, tengo canciones en quechua, incluso temas de mi autoría.

-Eres la síntesis de la diversidad. ¿En tu forma de ser hay espacio para el personaje de ‘La Gata’ que te hizo popular?

Abrazo con nostalgia aquellos momentos. Pero soy muy tímida. Me cuesta cantar, me pongo muy nerviosa, me da hasta pánico.

-Pero aparentas todo lo contrario, como si tuvieras el control.

No creas todo lo que ves (ríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Ana Cecilia Brozovich Neyra, tengo 45 años, nací el 18 de enero de 1976, en Lima. Mi mamá ayacuchana vino a Lima para buscar un mejor futuro. Ella vino para estudiar una maestría. He hecho varias novelas y creo que hice cuatro obras de teatro”.

- “Tengo dos discos publicados, cada uno de 13 canciones. Y, además, tengo cuatro singles. Mis discos los exhibo como medallas que he logrado, porque yo los hice. Pero cine nunca he hecho. Pon en la entrevista que ojalá me contraten para hacer cine (ríe a carcajadas)”.

- “Ahora estoy en Radio Nacional en un programa que se llama Nacional Play, que es súper bacán, porque recoge música de diferentes partes del Perú; me mandan música desde el lugar más escondido, de rock y afines. Música muy buena. El programa va todos los sábados, a las 6 de la tarde”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Entrevista Hernando Tavera - Jefe IGP