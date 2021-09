Cecilia Bracamonte es energía. Sus enormes ojos despiden miradas de fuego, sus manos dibujan hiperactivos gestos que acompañan todo lo que dice, inclusive su risa. Porque se ríe cada dos o tres frases y lo hace —no puede ser de otra forma— como todo en su vida: de manera elegante y altiva. Pero a pesar de todo sus encantos ella sabe que el centro de atención siempre es y será su canto. Su voz seductora mezcla un registro vocal inconfundible con una vigorosidad que le viene ganando la apuesta al tiempo. Eso sí, a pesar de estar a puertas de los 59 años de vida artística, no puede dejar de sentir un aluvión de nervios cada vez que está a punto de pararse frente a un escenario. Y hoy lo hará de nuevo.

Cecilia vuelve y será a lo grande. Una de las voces más privilegiadas y respetadas de la música peruana viene contando los días. Reencuentro. Concierto. Martes 28. Gran Teatro Nacional. La fecha está marcada desde hace meses en su calendario. Le ha puesto nombre a su cita: “Momentos”. La cantante criolla ya no puede esperar, cantar la hace sentir viva y confiesa que es lo mejor que sabe hacer. Advierte también que quizás suelte algunas lágrimas al ver nuevamente al público al frente suyo. Después de todo lo vivido en estos último años –un cáncer y una pandemia, incluidos– ya no hay tiempo para guardarse emociones, piensa. El día ha llegado.

-¿Por qué ha llamado a su concierto “Momentos”?

Porque habrá un sinfín de momentos. Emotivos, simpáticos, muy fuertes. Momentos para celebrar y también para recordar a los que ya no están.





-Sobre todo, los que ya no están.

Yo doy gracias a Dios porque no me ha tocado este virus y espero que no me toque. Este concierto estará dedicado a toda la gente que ya no está. Será un homenaje a todos los amigos, compañeros que se han ido en esta pandemia. Mis ganas de volver son para cantarles hasta el cielo porque allí están. Pararme en un escenario es una forma de agradecerle a la vida, a Dios, porque aún puedo estar ahí.





-¿Cómo afrontó estos largos meses de pandemia?

Dando vueltas en mi casa. No sabía qué hacer. Salía del cuarto a la cocina, a la sala. Hasta que dije ‘hay que hacer algo’. Siempre he sido deportista y comencé a hacer ejercicios para que se me acorte el día. Después me di cuenta de que eso me relajaba, me reconectaba con todo. Como uno dice: no hay mal que por bien no venga.





-Para muchas personas en cuarentena, la música fue su único refugio, su acompañante.

Yo tengo dos pilares: la música y los ejercicios. Escucho mucha música. La música es sanadora, te eleva, te hace pensar de una manera distinta, es una bendición. Siempre hay un tema para determinado momento.





-¿Y qué grandes lecciones recoge de toda esta crisis?

De lo vital que es para mí como artista tener el contacto con el público, tener esa interacción con ellos, escuchar sus aplausos y que canten conmigo. Siempre lo valoré y tengo respeto hacia ellos, pero ahora sé que es una necesidad imperiosa en mi vida. Sin ellos no soy feliz.





-A puertas de los 59 años de vida artística, ¿qué le sigue emocionando, Cecilia?

Creo que emocionarse en sí ya es un privilegio. No es mi caso, pero muchos artistas sienten que han alcanzado la cima. Yo creo lo contrario, que en cada presentación se aprende algo. Yo me emociono y lloro muchas veces cuando me meto en una letra, me imagino cantándola, se me paran los pelitos. Doy gracias a Dios porque todavía me emociono.





-¿Qué responsabilidad conlleva ser una de las mayores representantes de la música criolla

Mucha. Hay bastante gente detrás mío. Yo respeto mucho a mi público, a las canciones, a los autores. Quiero darle a la música peruana el lugar que se merece. Y la vida de uno tiene que ser correcta, cada vez hacer las cosas más bonitas, esforzarse para dejar una valla alta a los que vienen detrás.





-¿Y cómo ve a “los que vienen detrás”?

La música criolla no es algo que vaya a morir. Lo que sucede es que otros géneros la pueden opacar, hacer retroceder un poco. En algún momento fue la salsa o la cumbia (que me encantan). Lo que pasa es que la radio, los empresarios, los dueños de canales no confían que la música criolla puede ser de exportación y prefieren otros géneros. Algún día alguien abrirá los ojos y apostará y nosotros, los músicos, saldremos a matar.

-¿Qué le falta aún hacer?

Hubiera querido ser más internacional, pero me pasa que nunca he tenido un mánager. Soy una artista que tiene que dar gracias al público. Lo que hago en el escenario es lo que hace que la gente me llame. La mayoría de los artistas tiene un mánager que los vende, yo no. Nunca lo he hecho, pero me siguen contratando. Y no me ‘tiro al suelo’ porque hay que respetarnos. No pierdo las esperanzas (de ser más internacional), tengo vitalidad, uno nunca sabe.





-¿Y no tener mánager fue una decisión?

Así se dio… Es curioso porque son cosas contraproducentes: no soy la artista más premiada, ni la más popular, pero soy una artista que siempre está proponiendo algo distinto. Respeto mucho al género. Si se habla del criollismo, que sea el criollismo bien puesto, que no sea criollada.





-¿Cómo ha venido imaginando el concierto de esta noche?

Mira, he tenido conciertos antes en el Gran Teatro Nacional que han sido muy exitosos, reventando. Ahora por la pandemia solo habrá poco más de 300 personas, pero ha sido tanto el tiempo que uno ha estado encerrado que no te puedes imaginar la ilusión y deseos que tengo de estar ahí. Tengo muchos nervios. Quiero demostrarle a la gente que estoy viva y que quiero seguirles cantando lo mejor de mi. Me he involucrado en este concierto como nunca antes. He pensado desde su inicio hasta el fin. Me enfoqué en los temas, en el setlist, escuché mucha música. Estoy ilusionada.





AUTOFICHA

- “Nací en Lima. En Angaraes 610, por el Cuartel Primero. La primera presentación que tuve en un escenario fue en el parque de Moserrate y de ahí me invitaron al programa ‘El sentir de los barrios’. Fui como aficionada. Estuve un año cantando todos los domingos, luego me aburrí y desaparecí”.

- “Volví a la música a los 14 años cuando un periodista me ve cantando y me lleva al programa de Guido Monteverde. Luego me ve Panamericana Televisión y me contratan para cantar. Así es como comienza mi carrera”.

- “En las últimas semanas estoy viendo el programa La Voz Senior. Me gusta porque va gente mayor y cumple su sueño de cantar. Me encanta, me genera sentimientos encontrados porque yo quisiera que todos se quedaran. Esta noche daré un concierto presencial en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están en Teleticket”.





