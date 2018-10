Cecilia Bracamonte: "Cáncer le da a cualquiera, así practiques deporte"

Cecilia Bracamonte pronto viajará al fin del mundo. Anuncio que parece un canto, un poema. Terminando la temporada de El Dúo Perfecto (El Gran Show), donde es jurado, alistará maletas para viajar a Ushuaia, Argentina. “Es el edén. Estaré conectada con el universo, con Dios, fuera de este laberinto, esta locura que es el mundo. Por eso me iré al fin del mundo”, nos dice emocionada por su próxima aventura. Y así vive, buscando la felicidad, dejando atrás el cáncer de mama que le diagnosticaron hace 19 años. Precisamente, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama . Nos encontramos en las oficinas de la Liga Contra el Cáncer para volver sobre sus pasos, repasar lo aprendido y recordar que, a pesar de todo, una palabra bonita lo cura todo.

¿La música sana?

Indiscutiblemente. La música te eleva, te alivia.

¿Cómo lo hace?

Hay que saber escuchar, detenerse en los ritmos o en la letra. La música es inherente a mí. Tengo la suerte de que Dios me haya dado el don de, a través de mi canto, expresarme y también liberarme. Me hace bien. Es algo para estar agradecida toda la vida.

Cuando te diagnosticaron el cáncer, ¿qué vino a tu mente?

No me detuve tanto. Me detectaron el cáncer y seguí participando en maratones, haciendo deporte. He corrido maratones de hasta 30k. Yo misma detecté el cáncer y como lo deberíamos hacer todas: a través del tacto en las mamas. Pese a que es como un mazazo, yo estaba en temporada en La Estación de Barranco y no quería tirarme a mi cama.

¿Qué deben hacer el paciente y la familia cuando es detectado el cáncer?

Lo peor es quedarse tirado en la cama y que te deprimas. Tienes que salir, buscar hacer algo. Aunque sea ponte a tejer, sal con las amigas. Hay que ocupar el cuerpo y la mente en cosas positivas.

Tú haces deporte y, sin embargo, eso no te ha librado de la enfermedad.

Nada está dicho. Le puede dar a cualquiera, haciendo o no haciendo deporte. La idea es estar positivo. Porque yo sí creo que la depresión te arrastra y acelera todo lo malo.

¿En tu casa hay antecedentes?

Me enteré después de que mi hermana melliza, que vive fuera del Perú, también tuvo cáncer de mama.

Y tuviste un segundo episodio de cáncer de endometrio.

Fue totalmente inesperado, porque a veces uno cree que cuando ya te dio una vez, ya no te vuelve a dar. Me afectó más que la primera vez. Ahí sí dije “¡Dios mío!”.

¿Qué te hace sentir mal?

Tal vez lo que vivimos ahora con la política, me da indignación. Uno lucha todo el tiempo por que las cosas estén bien, pero este momento político te quita las ganas; molesta tanto la inacción, la impunidad, la ineptitud, el peloteo. Deprime. Es un insulto a la inteligencia de todos los peruanos. Es una vergüenza y un asco.

¿Qué te pone de buen humor?

Amanecer. Tomarme hasta dos copas de vino. Escuchar bonita música, de cualquier género. Me ponen de buen humor mis amigos y amigas. Las bendiciones que me manda la gente que no conozco, las cosas bonitas que me dicen. Me ponen de buen humor los aplausos.

Han pasado 19 años desde que te detectaron el cáncer, ¿hoy cómo te sientes?

Bien, tranquila. Siempre haciéndome mis chequeos.

¿Por qué es importante prestar atención a las campañas o días que son motivo de reflexión sobre el cáncer?

Es bueno prevenir antes que lamentar. La detección a tiempo te salva la vida. Hay que estar conscientes de que, a partir de determinada edad, tienes que hacerte tus chequeos. Aunque siempre hay que estar alerta, y lo curioso es que ya no solo es la mujer la que sufre de cáncer de mama, también los hombres. Repito, el cáncer le da a cualquiera, así te cuides o hagas deporte. Por eso siempre hay que chequearse.

El entorno juega un papel muy importante en el proceso de recuperación.

La familia, los amigos y la gente positiva ayudan. En momentos así, no necesitamos que vengan a contarnos sus problemas, sino que más bien traten de resolver los nuestros para aliviarnos.

¿Qué necesita el paciente de ese entorno?

Mucho cariño, apoyo, positivismo, ver la vida de una manera más bonita, a pesar de todo. Hay que agradecer siempre por un día más de vida.

¿Cuánto cura el amor?

Cura mucho un te quiero, una palabra bonita, una caricia, donde encuentras apoyo o regocijo. Un “¡vamos, tú puedes!” es importantísimo.

¿En quién o qué te apoyaste para salir adelante?

En mi fe, soy una mujer creyente. Y en mi entorno, en la gente que te engríe.

¿El Perú te ha engreído lo suficiente?

Me siento engreída por el Perú, no sé si lo suficiente, pero con lo que he recibido y recibo estoy más que satisfecha.

¿Qué más esperas del Perú?

Que se recomponga todo (risas). ¡Por favor! Queremos paz, tranquilidad, queremos que el país salga adelante, que la gente se documente más. Hay que educarnos y estar más pendientes de la realidad. Cuando nos unimos, salimos adelante. Lo hemos visto en Rusia.

¿Qué es la vida?

Es mi hija, mi nieto, mi canto, mi público, mi carrera. Precisamente, este 31 de octubre cumplo 56 años de carrera. Hay encuentros y desencuentros, pero mi vida es bonita.

Y tus mascotas.

(Risas). Que son una maravilla porque te enseñan. Ellas solo están para quererte. Felizmente no hablan, con sus gestos te dicen tanto. Eso es vida.

AUTOFICHA



- “Nací en Lima. En Angaraes 610, cerca de la Iglesia Monserrate, por el Cuartel Primero. Nací en mi casa. Un barrio bien criollo, donde nos hemos juntado siempre con Óscar Avilés, Pedro Otiniano, Los Virreyes del Perú, Pepe Torres, Víctor Reyes y más. Por eso yo creo que el canto me eligió a mí”.



- “Mi debut en un escenario fue a los 12 años de edad. Pero no imaginé que sería una artista. Me hubiese gustado ser gineco-obstetra. Me encanta ver el cuerpo por dentro. He visto una operación de cáncer de colón. No me asusta la sangre, felizmente. Es interesante”.

- “Las columnas vertebrales de la música criolla son Eva Ayllón, Bartola, Rosaflor, Lucía de la Cruz, Cecilia Barraza. A los 60 años de carrera quisiera llegar vital, conservando mi voz, con agilidad mental y pensando que ya debería dejar el paso a otros. Aunque no sé qué pasará mañana, vivo el aquí y el ahora”.