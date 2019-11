Su estudio de danza está en su casa, en La Molina. Un espacio amplio, con las paredes blancas, rodeado de espejos, con un vestidor lleno de peinetas, aretes, flores y accesorios, y un armario con decenas de vestidos que Cathy diseña y, en algunos casos, cose ella misma. No lleva la cuenta exacta de cuántos vestuarios tiene, pero está muy orgullosa de su colección. Es una bailaora, así se le dice en España a quienes dedican su vida a interpretar el ritmo y las letras del flamenco. Cathy prepara un espectáculo que pretende traer de regreso a los tablaos un espectáculo tradicional de la Madre Patria que tiene como protagonista al baile. Se presentará el sábado 9 de noviembre en Dossis Gourmet.

¿Por qué fue tan común durante su infancia la danza española?

La afluencia en danza era solo en ballet o danza española. En ese entonces, a las niñas nos ponían en alguna de esas dos opciones, la influencia de España era muy fuerte y no solo en Perú, sino en otros países de Latinoamérica. En Argentina, mis amigas contemporáneas me cuentan que también las pusieron desde niñas a practicar, igual que en Brasil y Colombia. Era muy normal que la oferta cultural sea entre ballet clásico o danza española. Además, mi madre era una persona que escuchaba zarzuelas, a Lola Flores, a Sarita Montiel.

Cathy del Sol, bailaora. (Fotos: Violeta Ayasta) VIOLETA AYASTA | EL COMERCIO

Entre todas las posibilidades de la danza, ¿por qué el flamenco?

Hubo un momento en el que sentí que la danza española no era todo lo que yo esperaba, había más. Por eso empecé a viajar para estudiar el flamenco... Hay varias razones por las que lo elegí. Primero, porque tuve la oportunidad desde niña de practicar la danza española. Lo otro es porque cuando era pequeña, yo quería bailar con tacones, probablemente, porque me reflejaba en mi mamá, me gustaban. Otra razón es porque el flamenco es la emotividad a la cual yo pertenezco y mira que yo he bailado muchas otras danzas peruanas, tango argentino, danzas rusas. Y, como yo le digo a mis alumnas, si tú escuchas el flamenco que entra por aquí (se señala los oídos), da muchas vueltas por aquí (se señala el pecho)y se refleja en todo tu cuerpo, es que es lo tuyo. Mi respuesta ilógica sería, como dice Cristina Hoyos, porque yo nací así.

¿A qué lugares del extranjero se fue a estudiar?

Mis primeros estudios los hice en Miami, las siguientes veces todo ha sido en Sevilla y Madrid. Llevo 20 años estudiando en España con distintos maestros. Soy una persona que siempre quiere mejorar su arte, entonces, no hay otra manera. Todas mis posibilidades económicas están destinadas a estudiar y desarrollar mi danza. Creo que soy nacida para bailar, como la película. Estoy dedicada al 100% al flamenco porque lo que tengo dentro no se transmite en otra danza. Me considero una persona de carácter decidido, que quiere algo y lucha por eso.

¿Qué le hace sentir el ritmo del flamenco?

Entras en una especie de abstracción de ti misma. Eres tú y tu baile. Es como si empezaras a elevarte, una cosa un poco rayada si lo trato de explicar. Pero no todo es sentir, sino también estudiar y practicar para poder reflejar correctamente los bailes. Tengo que transmitir sentimientos de alegría, de fuerza, de tristeza, depende también del montaje y de lo que se quiere decir.

Cathy del Sol, bailaora (Fotos: Violeta Ayasta) VIOLETA AYASTA | EL COMERCIO

Así como la marinera, por ejemplo, plasma el cortejo de una pareja, ¿qué es eso que busca contar el flamenco?

El flamenco es una trilogía: guitarra, cante y baile. El cante te transmite una historia, la guitarra es el acompañamiento y el baile lo interpreta. Se pueden contar todo tipo de historias de tragedia, alegría, amor, rebeldía, un pleito. Puedo contar todo. Con el baile puedo interpretar que me estoy matando, que estoy contenta, puedo hacer movimientos de sensualidad. Es muy libre, muy abierto, permite proyectar muchas cosas.

¿Cómo evalúa el desempeño del flamenco en la oferta cultural de nuestro país?

Gracias a Dios ha evolucionado bastante. Hay gente que se ha dedicado a estudiar y a especializarse. Quizá lo que falta es hacer más difusión, más espectáculos, que no es fácil, pero estamos mucho mejor que antes. Eso es muy bueno.

¿Qué significa para usted el baile?

Es mi vida, es lo que yo hago siempre. El baile y mi familia. Todos en casa están acostumbrados a que yo aquí dé mis clases. Mi esposo me conoció bailando y lo sigo haciendo, es algo que él comparte conmigo, me acompaña. El baile es mi sentir de siempre. He tenido miles de motivos para dejarlo, pero es imposible, el baile es mi soporte. Además que trae muchísimos beneficios.

Cathy del Sol, bailaora. (Foto: Violeta Ayasta) VIOLETA AYASTA | EL COMERCIO

¿Como cuáles?

Yo enseño couching en universidades a través del baile del flamenco. La danza ayuda a mis alumnos a ser puntuales, ordenados, da una estabilidad emocional porque los ayuda a desahogarse, hasta a caminar derecho, relaja, levanta el autoestima. A mi hija siempre se lo he intentado enseñar.

¿Cuántos vestidos tiene?

No lo sé, nunca he sacado la cuenta. Pero es otra de mis pasiones: diseñar vestuario flamenco. Yo misma los diseño y los hago súper personales. La alta costura es algo que siempre me ha gustado. A los quince años me hacía mis faldas. Ahora ya no tengo tiempo para coser, pero sigo diseñando.

¿Qué veremos en su próxima presentación en Dossis?

Este proyecto se llama Tacones al tablao. Los tablaos tienen mucha antigüedad en España, se desarrollan en el sur del país y en Madrid. La idea es retomarlo porque durante un tiempo estuvo olvidado. Son lugares donde la gente va a ver bailar flamenco y a tomar y comer algo. La idea es poner en escena un tablao donde bailo yo y otras bailaoras. La proyección es que eventualmente haya un tablao en Lima porque no hay ningún sitio.