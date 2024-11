Castella y Roca Rey salieron a hombros de la Plaza de Acho

POR: DON LUCHO

En tarde de sol y con un lleno de bandera, se inició la última tarde con el despliegue del Batallón Juan Fanning de la Marina de Guerra del Perú y la interpretación del Himno Nacional con mucha emoción en los tendidos. Tras ello, sonó el pasodoble y el paseíllo con un minuto de silencio en homenaje a Nazario Villafuerte, recibiendo un trofeo por parte de la empresa hacia sus hijos en el ruedo de la plaza. Castella y Roca Rey cortaron dos orejas; por ello, salieron a hombros de los entusiastas taurinos.

Primero de Núñez del Cuvillo, ASUSTADO, #161 con 545 kilos. Castella desplegó su capote alado. Hay olés y palmas tras verónicas. Hay tumbo al caballo que montaba Jhosepth Rojas. Luego, unos quites y dos por ambos pitones a una mano. Después de brindar a Fidel Sánchez Alayo, se le vio a Sebastián Castella mucha voluntad en cada serie por ambos pitones, sino que el marrajillo no tenía transmisión y era muy bajo de raza. Receta una estocada entera, pero algo tendida y se amorcilla, descabella dos veces, el puntillero lo para. Demora en doblar vuelve a parar el puntillero. Hay pitos. Piden aviso. Al fin dobla.

Segundo de Núñez del Cuvillo, MIRAFLORES, #55 con 525 protestado de salida para Manzanares. Con el capote muy poco que ver, incipiente, a pesar de que ganas le puso. Un buen puyazo del piquero español que cerdea y empuja sin la vara. Un par de buenas banderillas de El Rata. Manzanares con derechazos llenos de temple y mando se hizo aplaudir rotundamente. La banda muy pulcra interpreta el pasodoble José María Manzanares, que en aires peruanos es un estreno. Los oles hacen suspirar al respetable. En los tercios deja una casi entera en buen sito que hace rodar El puntillero pega un petardo con el cachete (así se llama la puntilla). Salió al tercio Manzanares.

Tercero de Núñez del Cuvillo, HATERO, #21 con 478 kilos, negro listón, terciado, pero con edad. Roca Rey lo recibe con lances jaleados, pero el toro sale suelto de los lances, el toro atiende al caballo que guarda la puerta y no se deja ver muy bravo. Roca Rey con el capote en los medios deja una serie de gaoneras y media soltando una mano que hacen vibrar los viejos muros de Acho. Éxtasis del respetable al recibir el brindis del número 1 del mundo en los toros. Roca Rey de hinojos inicia la faena y las palmas echan humo. La banda toca el pasodoble mientras el delirio del público se hace sentir en el ruedo. Estuvo enorme con los naturales y los remates de pecho. Un circular y otro, el público se entregó al diestro de Lima. Dos orejas. Para los que no leen el reglamento: la primera oreja la otorga el público y la segunda el juez.

Cuarto de Núñez del Cuvillo, NOVELERO #242 con 484 kilos, castaño. Muy bien en el capote toma una buena vara y hay quites que fueron de más a menos. Un espontáneo. El novillero mexicano ‘Pantera’, oléeeeeee por él. La conoce el espontáneo y el matador Roca Rey lo protegió al salir del ruedo para que la policía no le haga nada. Castella brinda al público e inicia faena en los medios grande es la ovación de sus muletazos. Música de los cachimbos. Con la izquierda son menos jaleados, los siguen tandas con la derecha, las tandas de muletazos tienen altibajos. Un redondo invertido y varios circulares. El desplante es con palmas y ovaciones, aunque algunos imberbes sacan pañuelo blanco pidiendo indulto. Mete una estocada hasta los gavilanes. Pañuelos al aire. Dos orejas y la vuelta al ruedo al toro.

Quinto de Núñez del Cuvillo, CORREVIENTO #41 con 488 para Manzanares, castaño capirote, con ovación de salida. Con el percal no hubo nada que destacar. Va al caballo en línea recta. Un picotazo. Y en banderillas va pronto y se duele en el primer par. Luego, escarba y echa la cara al suelo. Dos tandas con la pañosa que hacen levantar a los asistentes. Pero el toro no tiene transmisión y va al engaño por el mando que tiene Manzanares cuando suena La Virgen de la Macarena en los instrumentos, Hay circulares, naturales, los de pecho. Muy variados y aplaudido. Mató recibiendo y pronto le sacan la espada, cayó en mal lugar. Acertado con la puntilla. Ahora se volvió cicatero el juez y no dio nada. No cortan al toro en la embestida y va de largo al jamelgo de Yaco al que lo hace caer de latiguillo, es decir, por encima del cuello del caballo. Quites ovacionados. Se silenció su labor.

Sexto de Núñez del Cuvillo, RICARDITO, #76 con 523 kilos. Castaño claro, capirote, al que Roca Rey lo recibe con verónicas emocionales. Dos buenos pares de Dennis Castillo. Andrés brinda en el tendido; por lo lejos, no divisamos quién fue la dama. Se inician las series muy bien estructuradas, pero el marrajillo espera y termina rajándose. El público lo ovaciona. Nada más que hacer en el ruedo y en la feria. Roca Rey mete una entera desprendida. Silencio.

FICHA DE LA CORRIDA

En tarde de sol radiante con un lleno impresionante en los tendidos, se lidiaron seis toros de Núñez del Cuvillo, con divisa verde, blanca y roja; bien presentados, con peso y con edad, disparejos en presentación y bravura. El cuarto NOVELERO le dieron la vuelta al ruedo. Sebastián Castella, silencio y dos orejas. José María Manzanares salió al tercio y silencio. Andrés Roca Rey, dos orejas y silencio.

