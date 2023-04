Carlos Vives cumple 30 años de trayectoria y llegará a Lima este 28 de mayo para celebrarlo por todo lo alto con un concierto. Este artista nacido en Santa Marta ha sabido hacerse un nombre sin escándalos y ha contribuido a que Colombia sea vista con otros ojos.

Eres un referente de la música latinoamericana y has ayudado a abrir muchas puertas a otros artistas, ¿cuál ha sido tu fórmula?

Yo creo que uno es como lo educan, uno es un poco el entorno y los valores que nos enseñaron. Creo que ayuda mucho a tener una vida menos ruidosa y más tranquila, entender la profesión de un artista, cuál es nuestra labor y hacerla. Soy así, soy completamente natural y he vivido una vida muy sencilla que puedo compartirla con la gente.

¿Crees que a los latinos nos falta valorarnos más?

Creo que (debemos) valorar lo que somos, lo que tenemos. Esa es la mejor herramienta para ganarnos el mundo, para servirle al mundo, para que nos quieran en otras partes; valorar lo que tenemos como latinoamericanos, como peruanos, esas identidades son importantísimas porque son lo que nos saca adelante en otras partes. Siempre miramos hacia afuera y creemos que lo nuestro es muy poco y resulta que es todo lo contrario.

Cuéntanos tu experiencia con el público peruano…

Siempre con mucho cariño. Cuando hicimos la música que hicimos no teníamos la esperanza o no estábamos pensando en qué tan internacionales íbamos a ser. Yo buscaba, en lo personal, ser un artista útil a mi localidad. Terminé buscando la modernidad a partir de mis raíces y eso hizo que al público peruano le gustara y me trajera por primera vez, así que lo agradezco siempre, por eso lo voy a celebrar con ustedes y lo voy a agradecer otra vez.





Hace unos años grabaste un videoclip en Lima. ¿Cómo fue?

Cuando llegué a Lima, yo viajaba con un videógrafo. Llegué muy temprano al hotel y vi unas bicicletas parqueadas, le dije: ‘móntate en una bicicleta y vamos a recorrer Lima. Terminé en el Puente de los Suspiros, pasamos por un chifa, fuimos en la playa, estuvimos en un parque divino donde hay unas fuentes y fuimos grabando. Cuando nos fuimos, empezamos a armar un video que fue como una peliculita de Lima. Lo vio Marca Perú y nos lo agradeció. A ellos les conmovió mucho y un día me invitaron a hacer un video de la marca país. Simplemente, lo hicimos por afecto, por cariño, porque la música peruana siempre nos ha gustado.

¿Consideras que tus primeras canciones son las preferidas? O, en todo caso, ¿cuáles son tus favoritas?

Me gusta mucho las canciones del Zambo Cavero, esa que dice ‘Cuando tenga que partir, quiero que sepas…’; también ‘Y se llama Perú’ (canta). Me encanta la música peruana y, de Chabuca, todas. Sobre mis canciones, yo ahora trabajo porque quiero que aprendamos a querer, a cuidar nuestro territorio. Hay una canción que se llama Cinerama. Tengo canciones nuevas, estoy en ese tema de crear conciencia sobre nuestra gente, cuidar nuestro territorio que nos ha dado la mejor música y nos ha dado todo para que nosotros podamos triunfar en el mundo.

Eres muy amigo de Shakira. Incluso hace poco cambiaste la letra de ‘La bicicleta’ y eliminaste el verso que hablaba de Piqué, ¿cambiarías la letra de la canción?

No, no, no (risas). Yo te digo, la idea no era hacer eso, realmente. Eso pasó en un concierto en Barranquilla, la ciudad de Shakira. Yo estaba cantando la canción y habían unas chicas al frente y yo no sé por qué cuando llegué a esa parte, ellas me hicieron así (hace un gesto tapándose la boca), y yo, de pendejo, hice (caso) y eso quedó así (risas). Creo que la idea no es cambiar la letra. Cuando hicimos esa canción, era su feeling, era su sentimiento, y por eso digo, hoy lo que le ha pasado a ella y que es su tragedia, son momentos difíciles que pasa uno en la vida y que ella ha tenido que vivir, pero, al final, uno termina valorando hasta las cosas difíciles y termina valorando a la gente que uno quiso y después dejó de querer, pero que forma parte de esa historia. La idea no era cambiar la letra de la canción, yo valoro Barcelona y también la amistad de él (Gerard Piqué).





¿Cómo te gustaría que te recuerden?

Quiero que mis hijos me recuerden como un buen papá, que mi país me recuerde como un buen colombiano, que trabajé por transformar cosas, y por enseñarle a todos que tenemos un país hermoso, que tenemos que dejar tantos años de diferencias. Y es lo que yo he querido hacer como artista, primero que los colombianos se sientan orgullosos de lo que son. Ellos me lo pagaron llevándose mi música por todas partes del mundo.

Hace unos años se armó una polémica por un beso de tu hija Lucy con Camila Cabello. ¿Crees que los países latinoamericanos estamos al último de la fila en igualdad de derechos?

Creo que todos nacemos con los mismos derechos y, a veces, no se cumple. Yo siempre hablo de ella (de Lucy), del feminismo. A mí me parece que es muy importante trabajar por los derechos de la mujer, pero mientras eso no denigre al hombre ni a nadie, yo creo que al final todos somos iguales. Yo me considero un feminista porque amo a las mujeres, para mí no hay nada más importante que la mujer. Yo soy un feminista, pero hay cosas de ese feminismo que me parece que no tienen fundamento real y hay otras cosas que es importante dar la pelea. También veo cosas que no me parecen porque creo que para valorar a la mujer no hay que desvalorar al hombre.





AUTOFICHA





Soy compositor, cantante y productor. Nací en Santa Marta, Colombia, un 7 de agosto de 1961. Tengo cuatro hijos: Lucy, Elena, Carlos Enrique y Pedro. Durante un tiempo también me he dedicado a la actuación.

Creé la fundación Tras la Perla, en una localidad conocida como Pescaíto, en Santa Marta. Esta institución busca potenciar el talento de la comunidad como parte de la transformación de este emblemático barrio costeño.

Me gusta mucho la música peruana. Este año celebro mis 30 años de vida artística y estaré brindando un concierto el 28 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde para compartir gratos momentos con todo mi público peruano.