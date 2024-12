Carlos Victoria: "Hay miedo de mostrarse como uno es por el machismo espantoso que nos rodea"

Carlos Victoria se inició en la actuación a los 18 días de nacido y, a sus 73 años, se mantiene vigente. Acaba de ganar un premio en Marruecos y desde este 22 de enero hasta el 3 de febrero estará en la obra Las veces que no (te) dije te quiero, escrita por Mario Zanatta y dirigida por Renato Piaggio. Compartirá escenario con David Carrillo y Sergio Armasgo. Las funciones serán de miércoles a lunes, a las 8 p.m., y domingos, a las 7 p.m., en el Teatro de Lucía. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Hace unos meses iba a estrenar la obra, pero sufrió un problema de salud. ¿Cómo se encuentra?

Estoy recuperándome, tuve un accidente. Caí sobre el brazo derecho y eso me ocasionó una lesión en la médula espinal; me operaron de la cervical. Ahora ya estoy en plena recuperación, ya estoy caminando. Gracias a Dios, con ayuda del bastón y con mucho cuidado, por supuesto.

La obra habla de la relación entre un abuelo, su hijo y su nieto, y las diferencias entre ellos.

Sí, La relación de estas tres generaciones con respecto a lo difícil que les puede resultar decir “te quiero”; mucho más en una sociedad tan machista como la nuestra. Se le enseña al hijo varón a que no diga “te quiero” ni a demostrar cariño o afecto porque, según los padres machistas, eso puede convertirlo en maricón. La importancia de decir “te quiero” es muy grande entre los seres humanos, mucho más entre padres e hijos. La gente debe comenzar a entender que el machismo es una enfermedad de la sociedad que hay que erradicar. En la obra, el abuelo es un tipo patriarcal y machista a quien lo único que le interesa es que la empresa que él ha fundado siga adelante, y uno de los que se opone es su nieto.

¿Cree que la paternidad está poco valorada y, por eso, hay miles de hombres que prefieren irse antes que asumir su responsabilidad?

Yo creo que sí. Todo eso viene del hogar y también de la religión; el hombre es el dueño de la familia, de la casa, y eso no es verdad. Hay que erradicar de raíz el machismo y el patriarcado en el que vivimos, que no nos lleva a nada ni sirve para nada.

¿Qué desafío le ha significado hacer este personaje?

Es un desafío porque yo no soy así, soy completamente distinto. Y si tengo que decir “te quiero”, lo digo. Pero el abuelo es así, retrógrado. Estoy seguro de que la gente que verá la obra, después va a querer hablar con sus padres.

Usted inició su carrera a los 18 días de nacido y desde ahí no ha parado de actuar.

Así es, me sacaron a un escenario por primera vez a los 18 días. Es más, a mi madre se la llevaron del teatro al hospital para que me dé a luz. Mis padres estaban en una obra en la que tenían un muñeco en brazos, y esa vez decidieron no poner al muñeco, sino a mí. Desde ahí, cada vez que necesitaban un niño, me ponían a mí. Comencé a caminar, a hablar y ya me enseñaban textos. Fui el primer niño actor de la televisión a los 8 años, en 1959.

¿Siente que perdió una parte de su niñez?

Es lo que les sucede a los hijos de los artistas. Los que somos hijos de actores hemos crecido en los teatros, que han sido nuestro patio de juegos. No siento que perdí una parte de niñez; al contrario, fue muy enriquecida con todo eso.

Luego de haber interpretado a tantos personajes, ¿hay algún guion que le sorprenda?

Por ejemplo, este texto de Mario Zanatta me ha sorprendido maravillosamente por el manejo que él tiene de los tiempos en la historia de los personajes. Yo creo que el día en que me muera es que ya habré hecho todo.

Salió del clóset hace más de 10 años. Muchos no se atreven a tomar esa decisión.

Sí, más o menos, hace 14 años, aunque yo nunca he ocultado lo que soy. He vivido mi vida como debo llevarla, con respeto y consideración a mi familia, pero siempre llevando mi vida por delante, porque es mi vida y nadie la va a vivir mejor que yo. En un Día del Orgullo hablé con mi pareja de ese entonces, que ya no está, la vida me lo quitó, y le dije: “Es buen momento para hacerlo”. Ese día subí al escenario y lo declaré públicamente.

¿Hace falta que más personas públicas no escondan su orientación?

Sería bastante bueno hacerlo, ayudaría; pero eso depende de cada uno, del respeto que se tengan a sí mismos y de la consideración que tengan a su propia vida. Hay miedo de mostrarse como uno es por el machismo espantoso que nos rodea. Piensan: “Si digo que soy homosexual, no me van a dar trabajo”, pero yo no creo eso. He seguido trabajando toda mi vida.

A los peruanos nos gusta juzgar la vida del otro.

Lo tenemos en los genes. La chismografía nos viene desde la época de la conquista; los españoles son muy chismosos. Lima era la capital del chisme, se metían en la vida de otros. Si alguien está hablando de un tema, primero debe ponerse en claro consigo mismo. La gente que es homosexual y critica a los homosexuales debería meterse la lengua al bolsillo, porque primero debería tener respeto por sí mismo, después poder decir algo. La religión nos envuelve de tal manera que hay cristianos que leen la Biblia, pero no consideran al ser humano como tal y olvidan la enseñanza máxima de Jesús: “Ámense los unos a los otros”.

¿Falta unión en la comunidad gay para conseguir avances como el matrimonio igualitario?

Claro que sí, falta mucha unión. En general, en este país falta unión porque, si no, hace rato que Dina y el Congreso estarían fuera.