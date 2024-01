Dibujaba más de lo que hablaba. Creaba cómics, retrataba a sus compañeros y profesores. Siempre se quedaba después de las clases para limpiar su carpeta, que había convertido en un lienzo de sus dibujos. Siempre con un lápiz en la mano en caso de emergencia: trazar lo que sea necesario. Abstraído del mundo, era más cómodo estar en soledad.

“Traté de llegar a un punto medio: ser sociable y ser el canal para que mi trabajo se conozca, pero sin ser deshonesto conmigo”, me dice Carlos Palacios. Hoy es director de Arte y socio de Apus Estudio, empresa peruana que trabajó para la figura australiana Sia, el artista norteamericano Snoop Dogg, el colombiano J Balvin, Ariana Grande, Cartoon Network, Nickelodeon, Netflix, HBO y más. Películas, cortometrajes, series, videoclips y publicidad.

Le pregunto si un artista de animaciones o dibujos debe conservar el espíritu de niño. “Siempre”, sentencia. Asegura que no se puede perder la inocencia, insumo para que el creador destaque y su obra regrese a él como un goce. Tal vez por eso siempre dibuja, en cualquier lado: en una llamada o cuando viaja, como el niño que fue. Un niño que quisiera pintar paredes o donde se pueda. Más que tomar una foto, él pinta. Crear para conocer.

¿El trabajo de Apus Estudio hace prever que la animación hecha en el Perú está en un buen momento o se trata de un caso inusual?

Yo diría que ambos. Cuando vamos a festivales extranjeros sorprende el trabajo que estamos haciendo en el Perú, pese a no tener incentivos tan atractivos como en países vecinos.

¿Qué incentivos?

A nivel tributario, por ejemplo. Cuando una productora grande quiere invertir en el país, son más atractivos los beneficios tributarios que encuentran en Colombia, en temas como recorte de impuestos dedicados al cine, a la animación. Competimos a nivel de calidad; aun el nivel tributario nos hace un poco menos competitivos.

¿Tenemos potencial para desarrollar una identidad o siguen mandando los perfiles más ligados a industrias como Disney?

Hay mucho potencial y mucho talento. Mientras más auténtico eres, es más posible que te reconozcan.

¿Cuando te tocó trabajar para Snoop Dogg o Dora la Exploradora, se siente mucho la diferencia con trabajos locales?

Al ser industrias más grandes, tienen algunos procesos más ordenados, sobre todo a nivel de empresa. En el caso de Nickelodeon, trabajé lo de Dora y quise meter a Perú. En las primeras propuestas incluí retablos ayacuchanos, pero no quedaron. Trato siempre de darle la vuelta.

¿Cómo influirá la inteligencia artificial (IA) en la animación?

Implica un proceso de aprendizaje y en el camino habrá ajustes. Pero todo lo que es arte, al final, siempre tendrá una voz que va a permanecer. En algún momento la animación 2D que hacía Disney la vio también difícil cuando empezaron a trabajarse animaciones 3D; sin embargo, la animación 2D se mantiene, se busca lo más orgánico, lo más análogo. Sí, claro, la inteligencia artificial implica un cambio, pero no va a cambiar la esencia del querer contar ni de darle un look particular.

Pero tarde o temprano le podré pedir a la inteligencia artificial que me haga un gráfico como lo haría Carlos Palacios.

Yo creo que mejorará los procesos, pero no reemplazará nuestro trabajo, porque como artistas siempre estamos con visiones diferentes. Puede coger algunos recursos de algún artista en especial, pero hay un nivel de sensibilidad que no lo tiene (la IA).

Quizás la IA en algún momento sienta.

(Ríe). Da un poco de miedo… Pero por lo pronto es una herramienta y tratamos de sumarla y trabajar con ella y no en contra de ella.

Ustedes también tienen Apus Lab. Y esta es la temporada que muchos chicos o chicas deciden qué estudiar. ¿Por qué animación es una opción?

Hay un mercado creciente. Detrás de las animaciones hay un equipo bastante grande. Siempre se busca nuevos talentos, son necesarios. Yo no tuve la oportunidad de estudiar esta carrera porque cuando acabé el colegio solo había la opción de Artes Plásticas o Diseño Gráfico. Ahora hay institutos que enseñan animación, cine; lo que es evidencia de que el mercado está pidiendo talentos de este perfil. Muchos de los talentos actuales nos hemos hecho más de oficio, y ahora necesitamos profesionales de este perfil.

¿Qué perfil debe tener quien quiere estudiar animación?

Es una mezcla entre arte y comunicación. La animación involucra distintos procesos: arte, la preproducción, un perfil como el mío, donde se dibuja, hay arte plástico. Existe el perfil de animador, quien le da vida al dibujo. Existe la etapa de postproducción, que es más técnico, de unir cosas, de generar efectos, look visuales. También hay perfiles más organizacionales, las productoras. También está la musicalización, la voz, el guion. Hay varios perfiles.

¿Cuál es la oferta laboral?

Siempre están los proyectos propios. Pero también trabajar en películas animadas, videoclips, publicidad, con productoras, estudios de animación, como freelance.

Siendo diseñador gráfico, ¿por qué te animaste a entrar a la animación?

Siempre tuve esa necesidad de querer contar algo. Yo era una persona muy introvertida y descubrí en el dibujo el medio para poder expresarme.

AUTOFICHA:

-“Soy Carlos Moisés Palacios Abregú. Tengo 32 años. Nací en Lima, Perú. Acabé el colegio y estudié Diseño Gráfico por temor, por ir a la segura, por una carrera que estaba de moda; pero siempre estudié cursos libres de arte, en Bellas Artes, en el Museo de Arte de Lima”.

-“Cuando hacía algo, no me gustaba, lo rompía y lo tiraba a la basura. Una tía se encargó de ir recogiendo lo que botaba sin que yo lo supiera. O mi mamá siempre revisaba mi basura y sacaba cosas y las guardaba. Es algo que ahora aprecio mucho. Hoy ya no soy así”.

-“Soy socio en Apus Estudio. Hemos ganado un premio de Ibermedia y para 2024 estamos trabajando un comercial, también una película con Polonia y España. Estamos trabajando una película de un superhéroe muy, muy famoso, con un estudio mexicano, pero no podemos dar más detalles”.

