Carlos Neuhaus: "En lo deportivo, Lima se está poniendo al día”

Era asmático. A su padre le dijeron –corrían los años 50– que un buen tratamiento era el deporte. Lo matricularon en una academia de natación y se unió a sus primos para correr olas. Agarraron unos tablones y remaron sobre las playas de Ancón. Así empezó la historia de Carlos Neuhaus en el deporte.

Su primer trabajo fue a los 14 años, llenando vouchers de la contabilidad del negocio y el estudio de abogados de su padre. Hoy es ejecutivo, un profesional formado en la gestión pública, corre olas y es presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Copal), que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. “A algunos nos vacunaron con ese bicho del servicio público”, me dice el ex docente universitario. Su madre fue regidora en La Molina y su padre alcalde de San Isidro.



Sobre la tabla de surf, en medio del mar, siente tranquilidad y paz. Y ahora sobre (y fuera de) su escritorio tiene el desafío de sacar adelante los Panamericanos. A las 6 de la mañana ya está enviando directivas a través de WhatsApp. El día no tiene hora de cierre. “Es 24/7”, interrumpe uno de los miembros del equipo de trabajo que nos acompañan en la entrevista. “Es un compromiso de país”, asegura Neuhaus.



¿Tiene pesadillas o sueños con los Panamericanos?

Antes tenía pesadillas. Cuando empezamos y no teníamos nada.

Y ya estamos en la cuenta regresiva.

Todos los puestos importantes ya están cubiertos. Ahora hay que complementar los puestos de modo juegos, porque se piensa que todo es construcción, pero esa es solo la parte inicial.

¿Para marzo ya tendremos el conjunto de obras de infraestructura listo?

Las obras principales llegan para marzo. Todo estará listo con tres meses de anticipación. No va a ser como en otros países que los atletas entraban a sus habitaciones y estaban terminando la obra. Pasó en Brasil.



"(Somos) muy insensibles. (Pero) los Parapanamericanos van a demostrar que hay muchas personas que, pese a la adversidad, han salido adelante", dice Neuhaus (Francisco Neyra/Perú21).

Sin embargo, ha expresado su preocupación por las obras viales.

Felizmente ya están iniciadas. La Panamericana Sur estará lista y, cuando eso pase, la gente agradecerá tremendamente esa obra. Hay obras como la Av. Pachacútec, que va desde la Panamericana hasta pasando Villa El Salvador, donde tendrán que priorizarse los tramos que tengan que ver con los Panamericanos. La Panamericana debería estar lista en marzo o abril.



Usted ha señalado que lo que más le preocupa es que se desarrollen juegos excelentes. ¿A qué se refiere?

Que se cumpla con todo y que los deportistas tengan la oportunidad de quebrar sus marcas. Que un velocista pueda batir un récord mundial. Debemos dar las condiciones adecuadas para que lo puedan hacer. Vamos a poder hacer campeonatos de nivel mundial y traer a los mejores.

Después de los Panamericanos, ¿Lima de qué será capaz de hacer?

En lo deportivo, nos estamos poniendo al día. No teníamos ningún estadio de atletismo que cumpla con los requisitos. La misma pista de atletismo que tenemos acá se usará en Tokio. La piscina cumple con todos los requisitos internacionales últimos, algo que no existía. Todas las obras se están haciendo con un modelo de negocio para que sean autosostenibles. También hemos tenido mucho cuidado en no hacer más de las obras necesarias. Cuando llegamos al proyecto, había tres polideportivos por construir, pero reprogramando solo eran necesarios dos, uno de ellos en Villa El Salvador. La idea de todo esto es generar un impacto en la población para que haga deporte. Finalmente, los deportes nos ordenan en la vida. Y el deporte integra, como ha pasado con el surf.

¿Nos faltan referentes en el deporte en general?

Por supuesto. Dunia Felices perdió sus cuatro miembros y hoy es campeona panamericana en natación, además es pintora y escultora. Ella es un referente. Carlos Felipa perdió una pierna en el Vraem. Era oficial del Ejército y ha sido campeón mundial en 100 y 200 metros en juegos militares. Entonces, no miramos a nuestros héroes y, al mismo tiempo, nos faltan. En ese sentido, los Parapanamericanos (van del 23 de agosto al 1 de setiembre) lograrán que sean visibles muchas personas.

Aunque la ciudad no está hecha para personas con habilidades diferentes.

Todo está hecho egoístamente. En la Videna podrás entrar por cualquier puerta y movilizarte en silla de ruedas. La Villa Panamericana tendrá 336 departamentos adaptados para personas con sillas de ruedas.

¿Somos insensibles?

Muy insensibles. Lo notas en el taxista que pasa delante de una silla de ruedas, cuando un señor de edad pasa con su bastón y le gritan de todo. Los Parapanamericanos van a demostrar que hay muchas personas que, pese a la adversidad, han salido adelante.



Si hablamos de adversidad, su gestión se ha topado con varias piedras en el camino: un ministro censurado, cambio de presidente, desastres naturales, usted recibió una sanción a mitad de 2018. ¿De dónde salen las fuerzas?

He hecho deporte en mi vida y estoy acostumbrado a grandes retos. He corrido olas grandes, he saltado garrocha, he corrido maratones, me he roto los meniscos. He pasado por tanto que uno aprende a levantarse.



¿Los Panamericanos es su competencia más difícil?

La vida no ha sido fácil. Agradezco mucho a mis padres que me enseñaron a luchar y pelear.



¿Recuerda su primera ola?

No. Debe haber sido un fuerte revolcón en La Herradura cuando corríamos olas en colchón (risas).

¿Qué fortalezas le ha dado el mar?

Te da tranquilidad, te hace pensar. Lo mismo que salir a correr. Y de repente se presentan retos. El deporte te da temple y te prepara para los desafíos.

Autoficha:

- “Nací en Lima, tengo 68 años de edad. Estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima. Tengo una maestría en Administración de Empresas en Dallas, otra maestría de Negocios Internacionales en Arizona, un posgrado en Finanzas Públicas en Cambridge. Pero siempre uno estudia”.

- “He sido profesor en la universidad por más de 20 años. He enseñado en Administración, Economía y Finanzas en la U. de Lima y una época en ESAN. Pero ya lo dejé hace unos 10 años. Gerencié Bata en los 80, cuando tuvimos un ataque terrorista. He manejado el Grupo Wiese”.

- “He estado en varios directorios de empresas y sigo en algunos. Después de los Panamericanos me voy a correr olas, a darle más tiempo a la familia y seguro haré algo más. Quieto no me voy a quedar. Nunca en mi vida he estado quieto. Pensar y hacer es un buen ejercicio. Escribir un libro no sería una mala idea”.