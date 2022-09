Detrás de él hay una imagen. En ella un hombre está trepando la reja del Congreso de la República. Se encuentra casi en el filo de los barrotes. A punto de pasar al otro lado. Casi por invadir un espacio oficial. Imagen poética. La vida misma. ¿Es el estado inherente del arte? ¿Es una metáfora con la actividad literaria? ¿Así afronta la vida Carlos García-Montero? Por lo pronto, podemos decir que se trata de “Héroes, Congreso II”, obra del artista Alberto Borea.

Aquella imagen está colgada en la pared de una de las nuevas oficinas de Corriente Alterna - Escuela de Arte y Creatividad, en el distrito de La Victoria. Debajo de ella se encuentra, mirando a la cámara en esta videollamada, Carlos García-Montero. Historiador, curador, periodista, poeta, consultor de arte y jefe del área académica de dicha institución. Sobrino nieto del célebre artista peruano Reynaldo Luza (1893-1978), se formó entre Lima, San Francisco y Nueva York.

Le pregunto si a veces se siente como el hombre de la reja. Me dice que a veces está trepando el enrejado; en algunas ocasiones logra cruzarlo, en otras no; a veces de un lado, a veces del otro.

-En tu página web exhibes una frase de Charles Bukowski que dice: “Algunas personas no enloquecen mucho. Qué vida tan horrible deben tener”. ¿Elegiste ser historiador, curador y poeta para enloquecer mucho?

(Sonríe). Creo que desde los niños se cultiva la creación literaria porque es una de las herramientas más grandes de la imaginación, y creo que eso se ha perdido mucho. El pensamiento poético se ha venido a menos en una cultura muy poética, muy visual, que es la peruana. Sin embargo, mueves una piedra en Perú y hay tres poetas, lo que tiene que ver con que el Perú posee un legado enorme de poesía, de literatura. Y ahora con todo el tema de la innovación y del pensamiento disruptivo se le está quitando un lugar a ese tipo de pensamiento de creación.

-¿La poesía tiene que ver mucho con lo infantil?

Los niños no tienen que ser poetas, pero tiene que ver con la formación en comunicación, tiene que ver con la producción y comprensión del lenguaje.

-Bueno, de niños nos hacen declamar bastante.

Te enseñan a declamar, pero no te enseñan a crear. Te enseñan a repetir los poemas clásicos y tiene mucho valor, pero creo que en ese nivel más que paporretear poemas antiguos, sería bonito recurrir a la creación literaria, y de repente recitar tus propios poemas. Le poesía es una herramienta más, como lo son las artes visuales, para desarrollar la creatividad.

-¿Qué implicaría modernizar la educación?

La modernidad quizás sería cambiar ese estado de repetición, de paporreteo por uno de creación, de desarrollo.

-¿Por qué acumulas conocimientos que desde lo convencional podrían parecer arriesgados?

Estudié durante tres años Administración de Empresas para tener el conocimiento más básico. Y luego pasé al periodismo y me licencié, para luego obtener otra licencia en Comunicación Social. Cuando estaba estudiando periodismo me involucré más en proyectos que tenían que ver con la cultura y el arte, y así nació mi interés por los temas artísticos. Y por una necesidad de la escena local, porque en ese momento había pocos curadores, aparecemos un grupo de curadores jóvenes ‘mentoreados’ por Miguel Zegarra, una pérdida muy joven. Y mi primera gran muestra fue la antológica de Reynaldo Luza en el Icpna, que fue como mi máster en curaduría. Y en ese momento, gané la beca Fulbright, que me hizo ganar otras becas que me permitieron estudiar en Estados Unidos, donde estuve en total ocho años.

-Volvamos a esta idea de volverse loco que nos propone Bukowski. Parece una locura apostar por el arte desde la educación y lo digo por el nuevo edificio de Corriente Alterna en La Victoria.

Se han invertido 15 millones de soles en el edificio. Hay un deseo real de ver al Perú posicionado como un líder en lo que es creatividad en la región. En este momento no podemos competir como potencia regional de partes de carros, por decir un ejemplo, pero ya el Perú tiene una fama mundial de exportación de talentos.

-¿Pero qué nos dice el hecho de abrir una sede en La Victoria?

Dice que queremos, de alguna manera, ampliar la posibilidad de educarse en estos temas. La razón de ser de Corriente Alterna (del grupo Intercorp) está orientada a la enseñanza del diseño, del arte y la fotografía, y abriendo el abanico de carreras afines. Hay una potencia creativa en el Perú y esa potencia no solo está en tres distritos. Un primer paso es descentralizar la enseñanza en Lima y luego en provincias.

-¿Por qué estudiar arte?

El arte es importante en todo el mundo. Es importante como política, como geopolítica. Otro pilar es la industria cultural, en una feria de arte se puede llegar a vender mil millones de dólares, es una industria donde puedes ser exitoso de la misma manera que un abogado. Y por ejemplo, en Corriente Alterna se ha desmitificado esta unión que debe existir entre la parte de la creación artística y la empleabilidad en el arte. El arte es una carrera muy internacional.

-Ahora, ser poeta sí sería como enloquecer mucho más, ¿no?

Lo tomo como una posibilidad de acceder a tu lenguaje más único. Escribir poesía es como estar desnudo e implica valentía el querer compartir tu experiencia humana con los demás. La poesía de alguna manera me ayuda a vivir.

AUTOFICHA:

- “Soy Carlos Martín García-Montero Protzel. Soy sobrino del profesor Javier Protzel (de la Universidad de Lima); en mi familia hay mucho intelectual, mucho de libros, mucho de escritura, mucho de arte. A mi padre le encanta la literatura, muy peruanista”.

- “También está la influencia de mi tío abuelo, que fue Reynaldo Luza, un intelectual peruano que fue parte de la fundación del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Lima y que tuvo una carrera internacional; se dedicó a posicionar al Perú internacionalmente”.

- “Tengo 43 años. Nací en Lima. También he estudiado museografía y museología en San Marcos, historia y teoría del arte contemporáneo en una maestría y arte en EE.UU. Estoy terminando de escribir otro libro, esta vez más de crónica literaria, hasta novela –aún está en ciernes– sobre Reynaldo Luza”.

