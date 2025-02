Carlos Galdós: “El enamoramiento es la trampa desde donde se toman decisiones sin ver”

Su ‘primer amor’ fue una loretana. Pero había un problema: ella tenía 18 años y él 4.

En una casa del solar donde vivía, de la calle Manco Segundo, en Lince, colocaron un letrero: “Se alquila habitación para señoritas, solo estudiantes, sin novio”. ‘Chino’, o Carlos, miró con curiosidad ese aviso. Hasta que llegó la inquilina y se dio inicio a su idilio personal y platónico. Le escribió sendas cartas, de ninguna obtuvo respuesta, siempre a la distancia, contemplando la fachada vecina. “Qué gracioso este chiquito”, debe haber dicho ella.

Y de amor y otros demonios trata su próximo show: Casos del corazón. Si duele, por ahí no es... La cita es el 14 y 15 de febrero en el Teatro Canout, a las 8 p.m. Entradas en Teleticket. Carlos Galdós no solo es showman, conductor de televisión y radio sino también columnista de Perú21. Lo pueden leer todos los lunes.

“Hay que acuñar esa frase: Si duele, por ahí no es..., la deberíamos aprender desde muy chicos para todo en la vida”, me dice.

¿Dónde te duele?

Hay algo muy importante ahí: el dolor tiene que ver conmigo, no hay una regla del dolor.

Cada uno tiene su dolor.

Cada uno tiene su tolerancia. Lo que me comience a doler, es mi punto de freno. Ahí no.

¿Cuál es tu freno?

Mi freno siempre ha sido el trabajo: me incomoda que alguien intervenga en mi creación.

¿Y en el plano amoroso?

Mis ‘me duele’ fueron muy silenciosos, tuvieron que ver con penetrar en la intimidad, esta dinámica que ‘si me amas, yo tengo que saber todo de ti’. Pero hay partes de mí que no vas a saber, que yo no quiero abrir.

¿Así les has dicho a tus parejas?

Así lo puedo decir hoy, antes no podía. A mí hay que amarme en libertad. Y de eso hablo mucho en el show, además hay mucho de neurociencia, diferencias entre hombres y mujeres más allá de los chistes típicos, que esos no los voy a hacer. Desde la biología explico la estructura masculina y femenina, que hoy además está tan perdida. No tengo en vano dos divorcios (risas).

Pero hay quienes dirían que por tus divorcios no eres la persona más indicada para aconsejar a alguien sobre amor.

Yo creo que una persona que toma la decisión de salir de un lugar donde no se siente cómodo para ir por más y ese más es la conquista de mi universo emocional, de mi mundo, mi ser, habla de mucha valentía. El divorcio es un acto profundo de amor propio.

Pero para muchos también es un fracaso.

Sí, (los que piensan así) son una tira de imbéciles que hay por ahí. No me puedo hacer cargo de la cojudez ajena, de la mía sí (risas). Si en algo me he entrenado en mis 50 años, es en no hacerme cargo de las interpretaciones ajenas.

Te ha caído ‘hate’ desde antes que se use esa palabra con tanta cotidianidad como hoy. ¿De qué forma has sobrellevado el hate?

Fuimos una generación criada con tolerancia a la frustración. No está mal no gustarle a todo el mundo. Las generaciones más jóvenes han sido lamentablemente criadas por nosotros (risas) en “hijito, tú eres lo más lindo del mundo”.

Nos fuimos al otro extremo.

Necesitamos recuperar el balance.

¿El punto medio no es tibieza, duda? Lo pregunto porque también se está ‘vendiendo’ ese discurso.

Porque estamos polarizados en todo. Y no es un tema local.

Hay que poner en valor el centro.

El centro es el lugar de encuentro. El centro de la relación… Los hombres hemos defraudado en lo masculino. Venimos de padres que han deshonrado su palabra; en esa mirada la interpretación femenina es ‘necesito tomar energía masculina porque lo masculino no está presente en el mundo’.

Carlos, ¿estás enamorado?

No estoy enamorado. Es otra cosa que cuento en el show: el enamoramiento tiene que ver con este proceso químico que genera una serie de hormonas que activan una serie de neurotransmisores en desborde. Un psiquiatra te diría que estás en un trastorno obsesivo compulsivo: todo el día piensas en la persona y solamente la ves hermosa, preciosa, perfecta. Eso dura entre tres y seis meses en nuestro cuerpo, y se llama enamoramiento. Y es necesario porque su finalidad es que la especie se sostenga.

¿En qué faceta estás?

En la siguiente: la de poder elegir. Cuando mis hormonas están niveladas, puedo ver a la persona en su integridad: esto me gusta, esto no me gusta. Estás hablando con el Carlos de 50 años, con ocho años de terapia encima.

Capaz tu esposa cuando lea esta entrevista piense: “¿Cómo va a decir que no está enamorado?”.

Cojuda no es. Mi esposa sabe con quién está. Porque, además, manejamos la misma definición. El enamoramiento es la trampa desde el lugar donde tomamos decisiones sin poder ver. Tú no estás enamorado, estás drogado, estás tomado por los químicos del cerebro. Es un locurón. Hay una parte del cerebro que se bloquea, que no te permite ver íntegramente a la persona. Y eso también lo cuento en el show. Por un profundo desconocimiento nos hemos ido eligiendo desde ese lugar. Hay tal desequilibrio, que hemos llegado al punto que hoy una persona joven no quiere ni vincularse. La gente joven se caga de miedo de vincularse, porque no quieren fracasar.

Autoficha:

-“La autenticidad me enamora. De Mari (mi esposa) me gusta que es una mujer auténtica y lo digo porque no tiene miedo a poner su voz respecto a lo que piensa y siente; no hace una valoración de ‘caeré bien’ ni desde ‘afinaré mi discurso’. Es una mujer que arriesga”.

-“Mari tiene mucho sentido del humor; es muy, muy, muy graciosa. Escucho mucho su opinión. Entonces, eso es lo que me enamoró y gustó de ella. Además, físicamente me atrae mucho, y fue lo primero que vi, es la verdad, por ahí conectas; y de ahí viene lo siguiente”.

-“Estoy en Oxígeno, de 6 a 10 de la mañana, con el programa Rock N’ Shock; luego paso a RPP, de 10 a.m. a 1 p.m. con Encendidos. Tengo los shows y estoy con mis hijos, que son tres: de 18, 8 y 7 años. Estoy muy metido en la divulgación de información como papá respecto al acompañamiento de un adolescente”.

