Carlos Galdós: “El divorcio es el acto de amor propio más grande que hay”

Galdós cree en el amor. Por algo se ha casado por tercera vez. Y también cree en sí mismo. Por eso presenta su unipersonal por el Día de la Madre este 13 y 14 de mayo.

El personaje que lo hizo famoso fue ‘Menopáusica’ y ahora presentará un show por el Día de la Madre, ¿qué será lo nuevo?

El show se llama Madre solo hay una, menos mal. Los shows del Día de la Madre son un clásico en mi carrera. En esta oportunidad, voy a contar todas las historias referidas al tema de mi mamá que de chiquillo no me gustaban, y hoy me doy cuenta que yo las estoy replicando en mis hijos. Me estoy convirtiendo en mi mamá.





¿Cómo tomó su mamá la imitación? ¿Le fastidió?

No me agarró cólera, pero cuando la invité al primer show que hice, estaba muy preocupado porque dije voy a hacer esta caracterización de mi mamá, me puse hasta su ropa. Fue muy gracioso porque cuando terminó la función, mi mamá me dice: “oye, ¿quién es esa señora a la que has imitado?” Le dije: “mamá, eres tú”, y me dijo: “no, esa no soy yo”. Lo toma con sentido del humor.





Estuvo acompañando a los estudiantes por 17 años en su programa matutino de Studio 92, ¿fue triste su despedida?

Es muy gracioso porque la sensación, para los oyentes, es: ¿cómo será la despedida? Pero lo que ocurrió fue que pasé de una cabina a otra porque están pegadas. Pasé de Studio a Oxígeno en el mismo horario. Con mi trabajo estoy muy parado en el presente, no soy de los que viven anclados en el pasado. No soy de extrañar mucho lo que hago. Si me toca hacer otra cosa, no pasa nada, no dramatizo mucho.





Tiene más de 20 años de trayectoria, ¿de qué manera se reinventa para seguir vigente?

Soy una persona que vive el presente y entiendo cómo es el mundo hoy. Eso me obliga a moverme en cuanto a contenidos. Es parte de una deconstrucción que hemos tenido que hacer los adultos en cuanto a lo que antes se asumía como correcto y hoy nos damos cuenta que hay cosas que no debieron estar nunca ahí. Yo no me anclo en el pasado. Las personas que tienen resistencia al presente son las que siempre están hablando del pasado, por ejemplo, tienes al cantante que reniega del reguetón, está loco.





¿Considera que los ‘influencers’ le han quitado visibilidad a los comunicadores o comediantes?

No, creo que lo que hay es gente joven haciendo lo suyo desde las plataformas que su generación les está presentando. Como todo, algunos perdurarán, crecerán, otros no.





Siempre habla sobre política, ¿cree que hay desinterés en este tema en los jóvenes?

No hay que tirarle responsabilidad a los jóvenes. Considero que hay una devaluación sistemática de la política generada por los propios políticos, que se encargan todos los días de ser personajes despreciables. Ellos han conseguido que casi perdamos la esperanza por completo en la autoridad, en la política.





Hace poco se casó por tercera vez, ¿cómo hace para seguir creyendo en el amor?

Entiendo que los vínculos no son eternos. Cada persona llega a tu vida a regalarte algo, reparas en eso y disfrutas de lo que te vayan a dar, lo que necesites aprender. Yo nunca lo he considerado un fracaso. Creo en los vínculos, me gustan y por eso apuesto por esta fórmula. En realidad, el casarse pasa, única y exclusivamente, por generar un acuerdo que te dé ciertas protecciones en el marco de la sociedad. No es tan dramático, aunque entiendo que para algunos tiene un súper peso. Cuando nos tocan estos temas, decimos que tenemos un altar en la casa con las fotos de mis exesposas a quienes les agradecemos. Marita (su pareja) todas las noches les dedica un padrenuestro y un avemaría en agradecimiento por el ser humano tan maravilloso que hoy día soy gracias a ellas.





Hay gente que cree que es tomarlo a la ligera…

Hay gente que cree que el amor es exclusividad de ellos y habitan ese lugar de “si no es conmigo, no es con nadie”. Es terrible, es la negación total del amor. Siempre concebí el amor desde: “si no es conmigo, que siga el amor”. Conmigo no fue y te deseo que hoy sea con otra persona donde esté tu felicidad. Te amo tanto que quiero que seas feliz. Lo veo como: “si conmigo ya llegaste a la cuota y quieres ir por más, ve por más”.





Requiere mucha madurez…

Siempre ha sido mi esencia porque si no, no me hubiera divorciado dos veces. El divorcio es el acto de amor propio más grande que hay. Cuando tú te divorcias estás diciendo: “me estoy eligiendo porque siento que no se está generando lo que yo necesito”. Hay quienes lo pueden entender y siguen prosperando en la vida y hay quienes no y te odian por siempre. Cada uno con su trámite, yo no me puedo hacer cargo de otras personas.





Tuviste un paso controvertido con el programa La noche es mía...

En ese momento, para mí, era necesario hacer un programa desfachatado, que arriesgaba todo todas las noches y lo hice. No asesinábamos en vivo todos los días, pero éramos incorrectos y ese era el juego en el que estábamos. Lo disfruté. Cancelé ese ciclo cuando creí que mi cuota había sido sobrepasada.





¿Se arrepiente de algo?

Nunca he hecho nada como para arrepentirme. Es una palabra de grueso calibre, quizás hay cosas que no volvería a hacer, que conscientemente digo: “esto no procede”, pero no me arrepiento.





AUTOFICHA

- “Nací en el Hogar de la Madre por cesárea. Fui un bebé prematuro, sietemesino. Me casé el pasado viernes 3 de febrero. Tengo tres hijos. Una adolescente de 16 años, un niño de 6 y una niña de 5. Ya me hice la vasectomía, pero podría tener más hijos si me gano la lotería”.

- “Según mis hijos, me parezco mucho a su abuela. A la vejez me estoy convirtiendo en mi mamá. Conocí a mi esposa por Tinder. Ella es empresaria, asesora de imagen y diseñadora. Se llama Marita Cornejo. Mis anteriores matrimonios fueron el 2004 y el 2014″.

- “Tengo más de 20 años de carrera. He hecho radio, televisión y shows. Empecé haciendo un programa matutino dirigido a escolares. También escribí en una revista. Y ahora tengo las redes sociales. El público me tiene mapeado y eso es algo que agradezco mucho”.





