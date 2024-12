Carlos Augusto Dammert: “En el Perú hay solidaridad, pero filantropía muy poca”

A la abuela materna le preguntaron: ¿Cuándo vamos a tener la casa para nosotros en el fundo? “Primero la casa de los trabajadores, después la capilla y luego la casa para ustedes”, dijo. Un gesto noble que recuerda y que sigue como ejemplo.

La misma abuela materna le dijo que se ocupe de tres hectáreas del fundo cuando él tenía apenas 12 años. Ver las cuentas, saber cuánto se había gastado en semillas, estar al tanto de cuánto pagar a los trabajadores eran sus funciones. Gesto que fue como una iniciación en su faceta de empresario.

Ella, la abuela, fue Luisa Panizo, quien quedó huérfana de padre y madre a los 2 años de edad. Él, Carlos Augusto Dammert, el nieto, filántropo y empresario. Ha liderado (y lidera) compañías de todo tipo, desde el sector construcción hasta lo gastronómico. “Qué no he hecho”, me dice.

Pero indudablemente el gran influjo familiar vino de su bisabuela, Juana Alarco de Dammert, la filántropa y defensora de los derechos infantiles.

Carlos Augusto, entre otras acciones, lidera la Fundación Niños del Arco Iris, un colegio en Cusco para educación inicial y primaria, que ayuda a 185 menores en condición de vulnerabilidad.

“Entre mis preocupaciones está que no haya un sentimiento filantrópico en la sociedad peruana en general y, en particular, en el empresariado”, son sus primeras palabras antes de formularle la primera pregunta.

¿Por qué carecemos de ese sentido filantrópico?

Ha habido demasiados privilegios en las clases que han tenido más oportunidades, no han sabido reconocer que esas oportunidades son realmente excepcionales, no han sido conscientes que otros no las tienen y que, por lo tanto, hay que devolver, de alguna manera, a la vida por las oportunidades recibidas.

¿Eso se refleja en nuestra actitud como país?

En parte sí. Evidentemente, hay que diferenciar solidaridad de filantropía. El pueblo peruano es muy solidario en sus comunidades, en los grupos sociales que lo integran. Pero la filantropía es la entrega de ayuda para la mejora del bienestar o para destacar alguna actividad, como puede ser el arte, sin pensar en recibir nada a cambio. En el Perú hay solidaridad, pero filantropía muy poca.

¿Y la filantropía es mejor cuando tiene que ver con algo estructural? Por ejemplo, en tu caso, la educación.

La filantropía se puede manifestar de diversas maneras. Uno puede entregar dinero, puede dedicar tiempo, dedicar trabajo sin remuneración, dar creatividad e inteligencia para contribuir a causas que conlleven un mayor bienestar de un sector de la sociedad. Y evidentemente, en un país como el nuestro, el sector de la educación requiere muchísimo apoyo, porque tenemos un Estado que gestiona muy mal.

¿Para la labor que realizas cuánto ha influenciado el ejemplo de tu bisabuela Juana Alarco de Dammert?

Ella se casó con un alemán, tuvo 13 hijos. Al volver al Perú, después de vivir unos años en Francia, comenzó a dedicar su vida al bien social. En alguna guerra civil organizó ambulancias para que los dos bandos pudieran atenderse, fundó la primera cuna de la infancia, fue la precursora del Vaso de Leche, pues creó la Gota de Leche; posteriormente, por su amistad con la esposa del presidente Leguía, motivó a convencer al mandatario para que se construyera el Hospital del Niño. Y el ejemplo de mi bisabuela estoy seguro de que lo siguieron algunos de sus hijos. Mi padre, por ejemplo, perteneció a muchas fundaciones, nunca fue empresario y, por lo tanto, no generó riqueza material, pero para mí es un orgullo haber visto que el día de su entierro la iglesia estuviera llena, con más de 500 personas. Y de mis hermanos, una hermana es presidenta de la Junta Nacional de Obras, una fundación que creó la esposa del presidente Benavides; otro hermano hace campañas de apoyo a los niños y ancianos de Huancavelica; mi primo Adolfo Dammert es presidente de la Liga Peruana contra el Cáncer; Claudia Dammert, que lamentablemente falleció, vivió en Caraz y se identificó con la gente necesitada. Si yo no tuviera vocación no haría nada de lo que hago en torno a Niños del Arco Iris u otras acciones como apoyar al arte participando en el Patronato del MALI o auspiciando exposiciones de arte peruano en el exterior o auspiciando a músicos peruanos en el exterior.

¿Cuál es la recompensa?

Que los estudiantes de Niños del Arco Iris se te acerquen y, de repente, uno te abrace. Eso no tiene precio.

¿Cómo es el trabajo de Niños del Arco Iris?

La fundó una ciudadana holandesa, Helena van Engelen, en 2001. Y yo me acerqué a ayudarla en 2006. Yo tenía unos clientes que venían de Europa y encontré que había esta fundación. Dije “en vez de hacer el típico viaje turístico, hagamos una visita a una comunidad de tejedores y a la fundación”. Encontré que había algo que podía potenciar. Han pasado 18 años y este esfuerzo de Helena se ha ido modificando para, finalmente, tener educación inicial y primaria, pero con apoyo en nutrición y enseñanza de valores. Buscamos una formación integral. Y tenemos como objetivo lograr recursos para poder implementar la secundaria. También tenemos una escuela de padres. Buscamos formar agentes de cambio.

¿Cómo quisiera ser recordado en 100 años?

(Guarda silencio un breve instante). Bueno… Como digo, con emoción vi cuánta gente estuvo en la despedida de mi papá y la misa del mes… A mí me encantaría que (vuelve a guardar silencio)… Tener una iglesia tan llena (lo dice y se quiebra)…

Autoficha:

-“Soy Carlos Augusto Dammert Marcos, tengo 70 años, nací en Lima. Terminé el colegio y entré a la Universidad del Pacífico para estudiar Economía, pero me pareció muy abstracta y me pasé a Administración de Empresas. Pero mi primera práctica fue en cuarto de secundaria”.

-“Esa primera práctica fue en IBM, en el área de Recursos Humanos. Y en las tardes daba clases de castellano a niños alemanes que requerían apoyo en el colegio Humboldt. Antes de acabar la carrera ya hacía negocios: vendía tarjetas de Navidad con motivos coloniales”.

-“También vendía pisco en los hoteles. En la universidad me dediqué mucho al centro de estudiantes, llevé a Haya de la Torre a la Universidad del Pacífico; siempre tuve mucha inquietud por las actividades paraacadémicas. Y ya luego he tenido varias empresas y he estado en un montón de sectores”.

