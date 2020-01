Se preparaba para ingresar a Derecho, acababa de salir del servicio militar en la Marina. En un momento de descanso, sintonizó Radio Callao y participó en un concurso telefónico, que lo perdió y de castigo debía cantar o recitar un poema. Se negó y propuso imitar. Lo hizo, gustó y el locutor lo invitó a la radio. Fue al día siguiente e hizo un programa de 20 minutos. Horas más tarde, el locutor lo volvió a llamar telefónicamente y le pidió que repita sus imitaciones. Sorprendido, hizo una rutina de cinco minutos, tras lo cual escuchó por el auricular que alguien dijo efusivamente: “¡Sensacional, extraordinario!”. Eran las palabras de Augusto Ferrando, el conductor de moda en la televisión peruana. “Vente este sábado, quiero tenerte en Trampolín a la fama”, le dijo Augusto.

Fue con su padre al canal. Carlos Álvarez tenía 18 años y 60 kilos, 20 menos que ahora. Faltaban 15 minutos para que acabe el programa y empiece Risas y salsa. Y él no salía. “Cierras el programa”, anunció Ferrando. Desfilaron Alfonso Barrantes, Mario Vargas Llosa y Alan García. Impresionó y, lo más importante, hizo reír. Se ganó vales de Oechsle, productos Nopucid y Dr. Kaufmann, y la clásica cocina Surge. Y afuera lo esperaba Tulio Loza. Lo invitó para que ese lunes empiece en Camotulio. Desde entonces, han pasado 36 años.

Carlos Álvarez presenta el show La jarana electoral, en el teatro Canout, a las 9 p.m., desde hoy hasta el sábado. “Y este 26 de enero voten por Alí Babá, al menos vamos a estar seguros de que solo serán 40 ladrones”, dispara.

¿Ya tienes tu candidato para las elecciones?

Estas elecciones congresales están más aburridas que una vaca comiendo pasto en cancha sintética. La gente dice no sé por quién votar, pero creo que hay desdén, una decepción muy grande y en el fondo piensan que este Congreso será igual. De repente el Congreso anterior nos dejó al borde del abismo y con el próximo daremos un paso adelante.

¿Qué diría Enrique Chirinos Soto de estos tiempos?

(Ríe, cambia su expresión y lo imita). Bueno, soy Chirinos Soto, tribuno constitucionalista y estoy muy decepcionado de esta clase política muy fea, muy fea.

Fernando Olivera era de los más pintorescos de esa época.

Él pensaba que yo estaba manipulado por Alan García. Los personajes en el tiempo mutan y es el caso de ‘Popy’. En esa época tenía una voz más delgada y su pelo un poco largo. Y luego en el cogobierno con Toledo, tenía otra voz, se le caía la baba, pelo blanco, ‘los pichulines’ que hizo y el portazo a los periodistas, ahí era otro personaje.

Pero esa imitación fue tu trampolín a la fama.

Sí, fue el personaje que me llevó a la palestra en el humor político. Incluso, en sus carteles él decía: voten por ‘Popy’. Nunca le cobré regalías (risas). Le fue muy bien a él, pero no al Perú.

¿Consideras que Susy Díaz cambió un poco las posibilidades sobre quién podía llegar al Congreso?

Quiso reproducir el ejemplo de la Cicciolina en Italia. Yo discrepo cuando la gente habla del “electarado”. Creo que Susy Díaz fue un voto de protesta, porque con sus bromas y la pose del 42: yo de cuatro y él de a dos, imagínate quién iba a pensar que era algo serio, ¿no?

Sin embargo, tal vez Susy Díaz hoy es más querida que cualquier congresista.

Así es. Es más, presentó como 120 proyectos. Fue una congresista prolífica y dicen que don Mauricio presentó cinco o seis proyectos en 20 años. Nadie le quitará a Susy haber llegado al Congreso.

Carlos, te deben haber ofrecido varias veces postular al Congreso.

Sí, pero nunca ha sido lo mío. Siempre dije que no. Creo que lo mío es el humor, que me da la libertad de criticar y disparar a quien sea, pese a que a veces te ganas problemas, cartas notariales y juicios frustrados.

¿Con quiénes?

El general Donayre, Rómulo y Bieto, Paolo Guerrero, la expresidenta chilena Bachelet, Hugo Chávez. Es parte del humor.

Pero si hubieras aceptado una candidatura, quizás hubieras ganado.

Pero ganas más cariño y adhesión real siendo humorista, porque ahora al político le llaman corrupto, ladrón, está muy desprestigiado. Los congresistas salen con cada cosa, que son tan penosas que dan risa.

Ya ni los congresistas supuestamente serios se salvan, como Mulder.

Su personaje lo voy a estrenar en el show de ahora. Y me comenzaré a rascar y saldré con el baile del perrito (ríe). También estará José Domingo Pérez, quien es un personaje bien histriónico. Le dicen Gárgamel y él dice: “Qué tengo yo de Gárgamel, cómo odio a los naranjas”. También estará la actual presidenta del TC, la señora ‘Marielena Ledasma’. Y Urresti, que saldrá a protestar.

También será una suerte de celebración de 36 años de trayectoria. ¿Cuál es tu balance?

El balance es bueno, hermoso.

Si no, hoy serías abogado.

Y estaría preso (risas). Siempre digo: ¿En qué se parece un abogado a un plátano? En que nunca encuentras uno derecho. Hacer reír es un don que Dios te da, yo no he ido a la universidad para aprenderlo. Es la satisfacción de hacer lo que amas. Y no sé si estoy a un paso de hacer mi cola en ‘pensión 65 del humor’, pero, bueno, han pasado 36 años.

Tus padres ya han fallecido. ¿Pero si pudieras decirle algo a tu padre, que estuvo contigo en tu debut en la TV, qué le dirías?

Él me decía siempre: “Si te vas a meter en esto, sé el primero y haz empresa”.

¿Has sido el primero?

Lo dejo a criterio del público.

¿Y a la mamá hincha qué le dirías?

Le daría un abrazo tan fuerte y tan largo, que nunca termine.

AUTOFICHA:

-“Soy Carlos Gonsalo Álvarez Loayza. Nací el 7 de enero de 1964, en Lima, de padres de ascendencia arequipeña. Estudié primaria en el colegio Almirante Guise, cuando se estudiaba ciencias y lenguaje en la mañana, e inglés en la tarde. Y la secundaria fue en el Guadalupe”.

-“Una vez me dijeron que ya había imitado a cerca de 200 personajes. Empecé en Trampolín a la fama, Camotulio, Risas y salsa, Las mil y una de Carlos Álvarez; pasé a ATV, al 7, La ventana indiscreta, El especial del humor, Willax, entre otros. Ahora estoy en América TV”.

-“He lanzado mi canal de YouTube: Carlos Álvarez. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo en la mira hacer contenidos para presentarlos a los canales de televisión. Incursionar en el streaming. Hay que reinventar la carrera, hacer otras cosas. Se vienen las presidenciales de 2021. Pinta bonita esta temporada”.