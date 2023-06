Carlos Alcántara vuelve por la puerta grande con “La China Hereje”, una radionovela protagonizada por Melania Urbina que promete cautivar a los oyentes como en los viejos tiempos de la radio. El también comediante también habla de la recepción de su última película en Netflix.

¿Por qué sacar una radionovela hoy en día?

En realidad, es un campo que me encanta. La radionovela la he escuchado yo de verdad, de niño. Cuando me hicieron la propuesta de hacer esta audio serie, inmediatamente dije que me encantaría porque es un rubro que me gusta mucho. Lo mío también va bastante por el sonido, me gusta hacer ruidos con la boca desde chiquito. Armé el elenco con gente que ha trabajado mucho en este rubro. Todo está bien pensado.

¿Cómo has visto la evolución de este formato? Ya no es en la radio, ahora es en Spotify.

La vida es cíclica. En general, todo tiende a regresar, las modas regresan, los estilos, las tendencias también tienden a darte toda una vuelta. La radionovela es un formato antiguo, que ha aparecido en las plataformas. La idea es que también por ahí alguna radio se interese y lo ponga en su parrilla, porque es para escucharlo con audífonos o en el carro, momentos muy íntimos, uno solo, o de repente dos personas.

Respecto a “Asu Mare”, que ha sido una franquicia bastante aplaudida, pero también un poco criticada.

Por un lado, bastante gente que apoya. Por el otro, a un poco de gente no le gusta. Hay que ver qué tipo y a cuánta gente te refieres, porque una cosa es lo irreal que pasa en las redes. Yo soy abierto a las críticas, pero no acepto la mentira, la desinformación, inventar cosas que no he dicho. A mí no me subestimes y no digas que soy mediocre. No dije que no tengo ningún tipo de preparación y que he hecho la película de cualquier forma. No acepto eso porque no es verdad.

“Asu Mare: Los amigos” ahora que está en Netflix, es una de las películas más vistas.

Dije en algún momento que yo no había sido formado en dirección porque es la verdad, pero tengo experiencia de 37 años actuando, he estado en más de 10 películas como coproductor. Tengo conocimiento de cómo hacer todo. Y hay algo que no es verdad: haber dicho que yo no soy formado en dirección y que por ahí vi un par de tutoriales, que obviamente todos vemos en YouTube. Yo vi dos tutoriales que en realidad fueron dos clases maestras de Alfonso Cuarón y de Guillermo del Toro. En los titulares decía: “Carlos Alcántara afirma que dirigió Asu Mare viendo tutoriales”, ¿en qué momento he dicho eso? Hay grandes directores que nunca han empezado en una escuela de cine y tienen su propio estilo y a mí me comparan mi película o la primera dirección que yo hago con todos estos monstruos. ¿Tengo que tratar de ser como Tarantino? Es mi primera película. No sé por qué comparan a “Asu Mare: los amigos” con “Parásitos”.

¿Habrá “Asu Mare 5″?

No, seguro. Soy consciente que no es una obra de arte, una super película que va a ir a festivales. Ni me la doy de creído.

Cachín es un personaje sin figura paterna. ¿Qué hacía tu mamá para llenar la ausencia?

Hizo que ni siquiera me tomara el tiempo de pensar en que no tenía esa figura. Asumió todos los roles y en eso yo siempre estaré agradecido. Ahora no puedo justificar una carencia paterna diciendo que soy así por no tener papá. Las cosas malas no hay que repetirlas.

¿Cómo cumples esa figura que no tuviste?

Ha sido difícil, sobre todo asumir las responsabilidades. He tenido la oportunidad de ver como niño las cosas que no están bien, resarcirlas, dar lo que no tuve, aprender a tener convicción como papá, responsabilidades. Lo ilógico y irresponsable sería cometer el mismo error, sabiendo el daño que se le puede hacer a los hijos no estando presentes en sus vidas.

Es parte de la cultura peruana. Hay casos emblemáticos con carencias paternas: Vargas Llosa, Arguedas...

Como Jaime Bayly. Acaba de hablar de su padre de una forma muy honesta. Y uno que lo conoce empieza a entender más cosas de él. La madre es importante pero el padre también. Por eso hay carencias emocionales. Hay gente que ha tenido al papá presente pero nunca ha estado. Solo en cuerpo.

¿La mamá ha llenado el rol paterno?

En la cultura peruana la mamá ha suplido el rol paterno. Pero en otros casos ha echado la culpa a los hijos por la ausencia del padre o esposo. Esto puede llevar a situaciones donde los hijos son culpados injustamente y se les castiga verbalmente en lugar de brindarles apoyo. Es importante recordar que los niños no tienen culpa y no deben ser castigados.

Hace unos meses en un programa hicieron comentarios sobre personas con habilidades diferentes. Respondiste de forma contundente por ser papá de un niño con esta condición.

Como bien has dicho, en “Pataclaun” hemos hecho humor de denuncia pero es otro tipo y otra época. Hay cosas que he visto ahí que ya no se pueden decir. Todo ha evolucionado. Es cuestión de estilos. Chris Rock, por ejemplo. Sus primeros stand ups eran sobre los negros, el racismo, chicos especiales que trabajan en tiendas de departamentos, entre otras cosas. A lo que voy es que soy padre de un chico especial. Digo: “oe mano deja de burlarte de los chicos especiales porque hay un montón de gente que se saca la mierda para darle una mejoría y tú te burlas de eso”.