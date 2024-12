Carla Arriola: “Si me ganara La Tinka, seguiría trabajando y tocando puertas”

Carla Arriola acaba de volver a Lima tras grabar la película Habla, promo!, ópera prima de Saskia Bernaola. Fueron tres semanas en el sur, pasando el balneario de Asia. Solo se descansaba los domingos, y ese día ella regresaba a Lima para conducir el programa de televisión de La Tinka, la lotería más importante del país. Por estos días le encanta decir: “No tengo tiempo para nada”. Y su rostro se ilumina cuando asegura que este ha sido su mejor año desde que, en 2019, regresó de Madrid, adonde partió para seguir su preparación como actriz.

Pero todo empezó con un “te acompaño”. Su hermana estaba yendo a un casting para la serie Mil oficios. Carla, en sus años de colegio, solo tenía la curiosidad por saber cómo era un set de televisión, solo quería mirar. Estaban sentadas y, al momento de repartir las fichas, a Carla también le dieron una. “¿Lleno?”. “Si quieres”. Su hermana no pasó y ella sí avanzó a una segunda instancia. “Por acá tengo que ir”, pensó. Era el inicio de todo.

A propósito del colegio, ¿te fuiste odiando esa etapa o la recuerdas con cariño?

Estuve en un colegio religioso de mujeres y me la pasé superbién.

¿En esa etapa del colegio ya querías ser actriz?

Sí, ya más o menos me inclinaba por el lado artístico desde el colegio. Incluso, había un taller de teatro. Pero yo estuve en el taller de danzas, yo era muy bailarina, siempre me ha gustado que me vean, que me vean haciendo algo que yo considero productivo. De chiquita quieres que tu familia te vea.

¿Hasta ahora te gusta que te vean?

De grande, te cambia la mentalidad. No es simplemente que te vean porque sí. Me gusta estar parada delante de una cámara, de un escenario, porque considero que estoy haciendo algo bien hecho, algo para lo cual me he formado, porque, si no, me pondría un escote, un short cortito y que me vean.

Ahora, en su momento te tocó ingresar al reality 'Esto es guerra'.

Sí, en 2012. Miguel Zuloaga, uno de los productores de Esto es guerra, me vio haciendo stand-up comedy en un show profondos. A una amiga le dijo: “Tu amiga Carla qué graciosa”. Fin, ahí quedó la historia. Al año siguiente, 2012, mi amiga me llama y me dice: “Te va a llamar Miguel para un proyecto”. “¿Qué proyecto?”. “Tú acepta”.

Todavía no existía 'Esto es guerra'.

No. Lo que había era Dos para las siete con Mathías Brivio y Johanna San Miguel. Un día era para niños talento, otro día buscando a la estrella del pop y los viernes eran guerra de sexos. Miguel me llamó y me dijo para entrar a la guerra de sexos: preguntas de cultura general, juegos, todo muy simple.

¿Ya hacías televisión?

Yo trabajaba en Willax acompañando a Jaime Chincha. Yo hacía las menciones publicitarias. En algún momento, Jaime se fue y Gilberto Hume me dijo para conducir el noticiero. Y cuando empecé a practicar, me llamaron para este ‘pre-Esto es guerra’. Al final, participé en esta guerra de sexos.

Fuiste de la primera generación de 'Esto es guerra'.

Sí. Hasta ahora me causa gracia que la gente me diga: “Tú eres la de Esto es guerra”. Las pioneras éramos Sully Sáenz, Angie Arizaga y yo. Después entran Melissa Loza y Natalie Vértiz.

¿No te cuestionaste entrar al programa?

Sí. Cuando ya estaba ahí, pensé: “Creo que no voy a crecer como actriz”. Pero a la vez me estaba vacilando, ¡ah! Y empezaron con los romances, y digo: “No, pues”.

Pero era la posibilidad de ser famosa rápidamente.

No. Siempre he pensado que una cosa llama a otra. Entonces, me vendieron Esto es guerra como concurso de talentos y dije: “Por acá puedo hacer un poco de mi monólogo y me verán para actuar”. Pero esto de la fama porque quiero ser famosa, no; nunca lo he sentido. La fama es una consecuencia de tu trabajo. Y duré todo el primer año.

¿Te retiraste o te dijeron “hasta aquí nomás”?

Nunca me dijeron directamente “hasta aquí nomás”. Pero era clarísimo que era porque yo no hacía show, y el show era el romance.

¿Y te decían “hay que hacer este show”?

Sí, porque en algún momento una de las productoras me dijo: “¿Y no tendrás algún amigo con el que podamos hacer…?” (risas). Y le dije: “No”.

¿Pero por qué no buscaste a alguien?

¡No!

Has tomado rumbos diversos. Hoy conduces La Tinka.

Llegué a La Tinka por un casting. Me dijeron: “Están buscando chicas para que conduzcan La Tinka”, y lo primero que dije fue: “¿Qué pasó con Homero Cristalli?” (risas). Empecé con La Tinka el 2017, pero luego vinieron Sully, Valeria Piazza y ahora otra vez estoy yo.

Después de las experiencias mediáticas de 'Esto es guerra' y 'La Tinka', ¿irte a estudiar actuación en España era una forma de buscar algo más ‘profundo’?

Yo quería seguir formándome como actriz. Cuando me iba a ir a España, yo estaba actuando acá, en Mi esperanza, una producción de Michelle Alexander.

¿Pero por qué te vas si tenías trabajo acá?

Sentía que había ahorrado lo suficiente como para irme a estudiar afuera y consideraba que ya me había formado acá con todas las personas importantes: Aristóteles Picho, Alberto Isola, Roberto Ángeles. Era para mi crecimiento personal y profesional.

A propósito de La Tinka, ¿dirías que has tenido suerte en la vida?

Nunca me gané nada, y creo que me he sabido ganar lo poco o mucho que he podido hacer. Para todo he pasado por un casting.

¿Tienes cábalas para que las cosas funcionen mejor?

Sí, el no decir a nadie de los posibles trabajos. Nunca digo a nadie: “Oye, me han llamado para un casting”, hasta que no se dé.

¿Cómo recibes la Navidad?

Nochebuena con mi familia, lo normal.

¿Para Año Nuevo?

Sí me gustan los rituales de Año Nuevo: comerme las 12 uvas y que cada uva es un deseo. Y lo que sí hago es bañarme en lentejas (risas).

¿Para qué sirve?

Para la abundancia, para la platita. Dice que no se debe pedir más trabajo, sino pedir más plata; porque, si pides trabajo, te viene trabajo monse, mal pagado. Te bañas en lentejas, las recoges, las pones en una bolsita roja y esa bolsita se debe quedar en tu cartera todo el año. Y si cambias de cartera, la pones en la nueva cartera.

¿Si te ganas La Tinka qué harías?

Seguiría trabajando tal cual.

¿Para qué? Te vas a España, compras propiedades y vives de tus rentas.

Eso sí, compraría propiedades, pero mantendría mi vida tal cual: seguiría haciendo castings, tocando puertas.

Autoficha:

-“Soy Carla Vanessa Arriola Prado. Nací en San Isidro, pero viví toda mi vida en Pueblo Libre. Acabé el colegio, postulé dos veces a la Católica para Artes Escénicas y no ingresé; entonces, postulé a la Universidad de Lima y entré a Comunicaciones”.

-“Estudié un taller en el Centro Cultural de la Católica, luego hice un montón de años clown e improvisación teatral. Me metí a un taller con Isola, con Roberto Ángeles y más. Mi mamá es ama de casa y mi papá es contador y administrador”.

-“Ya terminamos de grabar Los otros Concha, que tendrá una segunda parte y me gustaría participar. Quiero seguir creciendo como actriz, retomar el stand-up comedy con una movida que tengo con Rodo Reaño, que se llama StandUp House”.

