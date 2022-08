En esta oportunidad, la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas presenta el tercer sencillo de su próximo disco “En tu orilla”. Es una canción inspirada en un poema del chileno Rául Zurita, a quien descubrió en sus lecturas durante la pandemia. Su obsesión se inclinó por el poema “Guárdame en ti” , llevándola a traducir la delicadeza de las palabras de Zurita,

De lo que originalmente sería una cumbia, “En tu orilla” culminó en un arreglo pop de Alex Anwandter, acompañado de sintes y una combinación del característico sello del acordeón de Julieta, dando como resultado, un sonido bastante atractivo y distinto a los que nos tiene acostumbrados.

La canción habla sobre las relaciones que dejan huella y hacen parte de lo que somos, pidiendo a esos amores que se les mantenga en ese rincón de la memoria, aunque la historia en sí, haya quedado en el pasado.

El nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 19 de agosto.

El videoclip de “En tu orilla” fue grabado en la Punta Lara en Buenos Aires, Argentina, dirigido por Carmen Rivoira, y trata de contar la historia a través de un objeto que une a dos personajes que vivieron un amor juntos, y pese a que la relación ya terminó, aún se encuentra algo de la magia en el recuerdo, y cuando ambos personajes miran a través del objeto.

“[Tiene] toque de pueblo, de esos amores que dejan huella, y del desencuentro amoroso’'. Me gusta mucho que en el video estén presentes el agua, la luna, la naturaleza, creo que le da mucha magia, y me hace pensar en la orilla de esa persona a quien le pido en la canción, que me deje quedarme ahí por siempre”. comenta Julieta sobre el video.

