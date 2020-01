Caligrafilia

POR MARTÍN ARIAS

¿Qué tiene que pasar para que una profesional con un máster en Finanzas y otro en Negocios Internacionales en España, y que se dedicó por mucho tiempo al mundo financiero, cambie los números por las letras? Lourdes Peralta, administradora de empresas, es ahora una exitosa calígrafa radicada en España. Sus cursos presenciales y virtuales de Copperplate, el más bello pero exigente estilo de caligrafía, son de los más valorados.

Peruana de nacimiento, española por amor

Soy peruana, nací en Piura, estudié Administración de Empresas en la Universidad de Piura, me dediqué al mundo financiero. Hice mis maestrías en España, ahí empezó mi gusto por ese país, después de eso regresé y trabajé aquí como administradora, hasta que conocí el amor… Un amor español. Y me fui con él para allá, trabajando en temas administrativos.

Cuando España entró en crisis me quedé sin trabajo por más de un año, eso me hizo pensar en que tenía que usar el tiempo que disponía para dedicarme a algo que me guste. Empecé con una amiga con proyectos de decoración y organización de bodas, ahí conocí el tema de elaboración de invitaciones, y me gustó. Creo que es una de las pocas veces en mi vida en las que me dije “lo voy a hacer y lo voy a lograr”, y así fue.

La Biblia

Comencé de manera autodidacta, por Internet, me bajaba fichas, me compré plumillas sin saber cómo agarrarlas, tintas chinas que se pegaban en mis manos, en fin… Hasta que me encontré con el libro de Eleanor Winters. Ahí es donde de verdad empecé, ahí me explicaba qué plumilla usar, qué lápiz, qué papel, ¡todo! Con esa información ahora podría hacer cursos por días enteros. Probablemente no lo hacia bien, pero me ayudó a entrenar los músculos de la mano, comprendí la importancia de estar horas practicando.

El cerebro versus la mano

Puedes saber la teoría de un baile, pero si no te pones a dar vueltas, no lo vas a hacer bien. Por eso siempre le digo a mis alumnos que se esfuercen en entrenar la mano a diario, porque tu cerebro te dice quiero ir por acá, pero tu mano te lleva a otro lado. Hubo un momento en que me levantaba y me acostaba pensando solo en esto, fue casi una obsesión; si un día no lo hacia, me sentía mal. Una vez escuché que si quieres ser bueno en algo, debes tener un mínimo de obsesión.

La alumna Lourdes

Tiempo después recibí mis primeras clases y ahí ya asenté las bases y me encaminé mucho mejor. Claro que era de esas alumnas fastidiosas, hasta llevaba mi lista de preguntas. En lo que más me ayudaron mis primeras profesoras fue en el seguimiento que me hacían cuando terminaba el curso. Nos manteníamos en contacto por correo, me enviaban información, contactos con asociaciones que se dedican a esto, es súper importante. Si tú no tienes las ganas de esforzarte por obtener información, no avanzas mucho.

Realidad virtual

Incluso en Madrid no hay muchos lugares de enseñanza de caligrafía y yo quería aprender específicamente caligrafía Copperplate. Hasta ahora no encuentro clases en donde esté la pasión y la perfección que me gusta de ese estilo. Ahora que estoy dando clases online (@letraspreciosas), mi curso lo he hecho basado en lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando quería aprender. Desde cero y con detalle, como lo hago en vivo, pero el online te da la oportunidad de practicar por horas, a tu propio ritmo y repetir la clase cuando quieras, ese es el valor agregado.

Enseñar a enseñar

Yo siempre había tenido pánico escénico, me trababa al hablar en las exposiciones, incluso como administradora, cuanto tenía a mi cargo grupos pequeños me temblaba la voz al hablarles. La enseñanza es lo único que me devolvió la confianza, porque es mostrar algo que es tuyo y que te apasiona.

Hago muchas amistades en Instagram y siempre me dicen que quieren empezar a enseñar y no se atreven. Yo les digo que lo que ya han aprendido ya es una ventaja, porque mucha gente no tiene esos conocimientos básicos y eso se puede enseñar.

Administración de negocios caligráficos

En España no hay una tienda en donde vaya y pueda elegir qué tipo de palillero, qué plumilla elegir, la tinta, las tiendas están repartidas, la plumillas que me gustan las compro por Amazon. Mi sueño en el futuro es abrir una tienda de esta especialidad. Encontrar lo básico, una pluma, un palillero y el papel adecuado ya es bastante. También es una manera de ayudar a quien recién empieza, yo he pasado por eso y fue frustrante.

Mi mejor maestro

Mi mejor maestro es Instagram, es un mundo tan grande y tan bonito. Hay una chica Nina Benito (@anintran) que tiene un pulso increíble y da clases gratis en su cuenta. Sube videos en su history, en sus post y te dice cómo hacerlo bien y es muy detallista. Después encontré a una americana que es la perfección, Suzanne Cunningham (@suzcunningham), con ella aprendo tratando de escribir las frases que publica tal como ella las hace, me puedo pasar todo el día tratando de hacerla igual y con sus mismas florituras.

Soy mejor gracias a la caligrafía

Una vez leí que la caligrafía tiene mucho que ver con tu manera de ser, con tu estado de ánimo y que enseñar caligrafía mejoraba tu estilo de vida y tu manera de gestionar las cosas; es decir, aprender caligrafía te hace mejor persona.

Yo sí lo creo, en mi caso nunca había sido tan persistente, yo era súper desordenada, empezaba cosas y no las terminaba hasta que la caligrafía ha sido lo único en lo que he dicho que encontré ese algo que necesitaba en mi vida y ahora sé quién soy.