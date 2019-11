Por: Martín Arias

La calma y concentración que percibí en sus alumnos cuando llegué me contagió de inmediato, la ansiedad que tenía por conocer al gran senséi se convirtió en un momento de contemplación. Uno de los miembros del club me invitó a acercarme y a observar mientras esperábamos a Ana Takahashi, directora del Club Fureai Shodo Kurabu y quien sería mi intérprete en esta hermosa entrevista. Hamano Ryuho, artista, calígrafo japonés, gran maestro del club, no es un profesor común, son pocas las personas que enseñan con su actitud, que con solo mirarlas ya estás aprendiendo. Cuando Ana llegó, invitó a los miembros del club a acercarse para que escuchen la entrevista, pues como verán, sus respuestas se convirtieron en enseñanzas.

¿Cómo fueron sus inicios en el arte de la caligrafía?

Empecé a hacer Shodo desde los cuatro años y no tuve una razón, simplemente me gustaba y seguí practicándolo cuando era estudiante. En la universidad no elegí ser calígrafo, estudié para ser geógrafo. Cuando terminé la universidad y egresé, recién tomé la decisión de ser un calígrafo profesional.

¿Y cómo era usted como alumno?

Como alumno paraba jugando nomás, casi no estudiaba. Lo interesante es que recién cuando terminé la universidad me hice más aplicado. No puedo decir que era muy estudioso y que por eso llegué a la universidad. Yo era un chico normal, que le gustaba jugar, pero recién al terminar mi carrera me di cuenta de que eso era lo que quería realmente y me encaminé hacia eso.

Usted realiza constantes viajes para promover el Shodo, esa labor también lo ha traído al Perú. ¿Qué lo motivó a hacerlo?

En mi caso siempre tengo una palabra clave: ‘nikkei’. Hace aproximadamente 150 años emigraron los japoneses hacia el extranjero. A los descendientes de esos migrantes se les llama nikkei y siempre he tratado de mantener una relación con ellos en diferentes lugares. Los migrantes más antiguos son los que llegaron a Hawái. Cuando estuve ahí los conocí y recién comprendí quiénes eran. Se siente un poco extraño, conocer a una persona que parece japonés, se ve como un japonés neto, pero en realidad es un peruano. Ser nikkei es ser un poco de ambos países y este país está formado por personas que provienen de diversas partes. Para mí eso es muy interesante.

Lo primero que pensé fue enseñar caligrafía japonesa a los descendientes de japoneses, porque ya se han adaptado tanto al pais que acogió a sus abuelos que ya se están identificando más con las características propias de las sociedades de sus países. Las costumbres del Japón de los inmigrantes ya se están perdiendo. Cuando le pregunto a los nikkei si saben escribir su nombre en kanji, son muy pocos los que lo saben. Hace poco estuve en Argentina y en una ceremonia de la comunidad se entregaron unos diplomas y vi que todo estaba en español y no en japonés. Entonces lo que deseo es que los nikkei no pierdan su nombre, que sería como perder su identidad. Es lo que estoy haciendo en esta parte del mundo.

¿Y cómo ve a la comunidad nikkei en Latinoamérica?

En Argentina, por ejemplo, no hay muchos descendientes de japoneses, y son más argentinos netos los que tienen mayor interés por la caligrafía que los propios nikkei argentinos. En Perú también está sucediendo eso. Antes lo primero que pensaba al venir a Perú y a Latinoamérica era trabajar con los nikkei, pero al ver esto, he abierto más mi pensamiento y ahora trabajo con todos los que tengan interés en aprender.

Perú y Japón se encuentran en zonas consideradas cunas civilizatorias. ¿Cree que esto haya influido en nuestro desarrollo? ¿Qué coincidencias culturales ve entre Perú y Japón?

Yo pienso que sí hay una relación, porque, por ejemplo, la población nativa de Perú, los indígenas, la gente de los Andes, se parece mucho a los japoneses. Pero, como en cualquier parte del mundo, nuestras costumbres y tradiciones también se están perdiendo. Por ejemplo, en Japón, cuando estoy en el tren, veo que, a pesar de que está lleno, la gente está concentrada en el celular digitando, nadie mira la cara del que está a su lado. Cada uno está metido en su mundo, a nadie le importa si hay un anciano parado sin poder sentarse, hay mucha indiferencia. Lo que quiero decir con esto es que las relaciones con las personas se están haciendo cada vez más distantes porque ahora todo es muy práctico, todos escriben muy rápido, mientras que yo en el celular lo hago con un solo dedo. Me demoro escribiendo y cuando por fin digo ¡terminé!, presiono algo y ¡borro todo! (risas).

También se está perdiendo la costumbre de escribir a mano. ¿Por qué cree que sucede eso?

Escribir a mano y con todo tu corazón, eso es lo que se está perdiendo. Porque ahora existe esto (señalando el celular). ¿Por qué ahora parece tan fácil matar a alguien? Es casi por la misma razón por la que la gente ahora ya no escribe a mano, con el corazón y pensando en otras personas. Por ejemplo, al escribir tu propio nombre, bien escrito, con todo tu corazón y con respeto, si logras hacer eso por ti, también vas a tener ese mismo sentimiento hacia los demás, vas a valorar la vida de otras personas. Pero ahora ya no hacemos eso.

En mis conferencias en diferentes países, siempre hablo de este tema y logro que la gente se ponga a pensar en ello. En mis clases no solo pretendo que mejoren la manera de hacer las letras sino también lo vean como una forma de vida. El Shodo no solo consiste en aprender los trazos sino también es una forma de vivir.

¿Conoce algo de la caligrafía occidental? ¿Qué coincidencias y diferencias ve respecto a la caligrafía oriental?

Conozco la caligrafía occidental por amigos que se dedican a eso. Los elementos y herramientas son casi los mismos, pero siento que la caligrafía occidental es más adorno o decoración, mientras que la oriental, por ejemplo en China, tiene mucha relación con Dios. No solo es escribir la letra, es darle mayor contenido, su significado es más profundo. La occidental nació más como para dejar registro de algo, la caligrafía oriental también se usó para eso, pero al principio ese no era su fin.

Alguien que se aproxima al Shodo atrapado por la belleza de las formas, pero no sabe el idioma, ¿qué caminos debe tomar para comprender este arte?

Por ejemplo, en esta clase casi nadie habla japonés, no es necesario saberlo como un idioma para comunicarte, pero sí puedes llegar a entenderlo como una forma de relacionarte con las personas y ser capaz de sentir lo mismo.

Leí en una entrevista que le hicieron que es posible escribir con el cuerpo. ¿A qué se refería con eso?

Esto es muy interesante porque la caligrafía es un mundo de trazos verticales y horizontales, en un plano de dos dimensiones; pero en el Shodo, cuando yo escribo algo, se debe también ver lo que no se ve, que es la profundidad, y eso se logra escribiendo con el cuerpo. Aunque dos personas escriban la misma letra, siempre va a cambiar la línea, los trazos. Esa letra que ha escrito una persona, vive, porque tiene la esencia del que lo ha escrito, y no solo ves lo que dice sino también lo que quiere expresar. Con la caligrafía japonesa además puedo saber cómo es una persona, aun sin conocerla, solo por sus trazos.

Pero al comienzo los alumnos siempre copian al maestro. ¿En qué momento aprenden a expresarse de manera propia?

Es un camino largo, es algo que tarda mucho, pero se aprende. El Shodo es como el piano, hay que practicar y repetir mucho para lograrlo. Por ejemplo, uno de mis alumnos es fotógrafo y le imprime mucha pasión a su trabajo, y eso lo ha logrado con mucha práctica. Otro es músico y ha tenido que ensayar muchas horas para llegar al nivel personal en el que está. Entonces, como en cualquier disciplina, los que se dediquen al Shodo deben practicar y repetir tantas veces sus ejercicios que ya no puedan contarlos para lograr aprender y puedan expresarse.

¿Cuál es su mayor satisfacción como profesor?

Yo soy artista, pero cuando vengo aquí me transformo en profesor, ser maestro me ha permitido conocer a mucha gente. El maestro debe enseñar, pero no debe enseñar… Es decir, la enseñanza nace del deseo de querer hacer algo, no como una imposición. El enseñar no es mostrarlo todo, es hacer que el alumno piense. A veces enseño algo y el alumno entiende algo totalmente diferente. Cuando eso pasa y veo que está perdido, recién en ese momento le enseño.

Yo vengo a enseñar caligrafía, pero llega un momento en que también enseño otras cosas. Cuando me pongo a pensar qué puedo hacer por cada uno, porque cada persona es diferente; entonces no puedes enseñar a todos igual, cada persona es única. Pero eso sí, enseño lo que se debe enseñar, el camino verdadero y correcto para que en cualquier parte del mundo vean que mis alumnos han logrado un buen nivel y han logrado crecer gracias a este arte.